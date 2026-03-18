Nie masz tego na ogrodzeniu? To wykroczenie. Grozi Ci mandat do 250 zł. To jednak najmniejszy problem jaki będziesz miał
Właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku. Przepisy nakładają również wymóg oświetlenia numeru w nocy. Za brak oznakowania lub brak oświetlenia grozi mandat do 250 zł. W 2026 roku gminy zwracają większą uwagę na porządek w bazach adresowych, a służby ratunkowe apelują o czytelne oznakowanie domów. Właściciele mają 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru na powieszenie tabliczki.
Co mówią przepisy?
Zgodnie z art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne osoby zarządzające takimi nieruchomościami mają obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku.
Termin na dopełnienie obowiązku wynosi 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru przez gminę. Przepis dotyczy każdego – bez względu na lokalizację nieruchomości. Obowiązek nie dotyczy wyłącznie nowych budynków. Jeśli stara tabliczka zardzewiała, wyblakła lub spadła, właściciel traktowany jest tak samo jak osoba, która nigdy jej nie powiesiła.
Tabliczka musi zawierać nie tylko sam numer porządkowy, ale również nazwę ulicy lub placu. W miejscowościach bez nazw ulic na tabliczce musi znaleźć się nazwa miejscowości. Sama cyfra na płocie lub elewacji nie spełnia wymogów prawnych. Prawidłowa tabliczka powinna zawierać napis „ul. Polna 15” lub – w przypadku braku ulic – „Miejscowość X 15”.
Lokalizacja tabliczki również jest określona przepisami. Powinna wisieć na przedniej ścianie budynku w miejscu widocznym od strony ulicy lub dojazdu. Jeżeli dom stoi głęboko w działce i jest zasłonięty przez drzewa, żywopłot lub inne zabudowania, właściciel musi umieścić dodatkową tabliczkę na ogrodzeniu posesji – najczęściej w pobliżu furtki lub bramy wjazdowej.
Oświetlenie tabliczki obowiązkowe
Ustawa nakłada na właścicieli obowiązek nie tylko powieszenia tabliczki, ale również utrzymania jej w należytym stanie oraz zapewnienia oświetlenia. Tabliczka z numerem porządkowym musi być widoczna także w nocy.
Nie oznacza to konieczności montowania skomplikowanych systemów. Może to być tabliczka podświetlana (np. LED z czujnikiem zmierzchu), lampa elewacyjna zamontowana bezpośrednio nad numerem lub latarnia uliczna stojąca tak blisko, że jej światło wyraźnie oświetla numer.
Podczas zimowych miesięcy, gdy szybko zapada zmrok, nieoświetlony numer domu staje się niewidoczny już około godziny 16:00. Ten aspekt jest najczęściej weryfikowany przez strażników miejskich lub gminnych podczas kontroli porządkowych.
Mandat do 250 zł za wykroczenie
Brak wywiązania się z obowiązków związanych z oznakowaniem nieruchomości stanowi wykroczenie. Reguluje to art. 64 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z jego treścią kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.
To samo dotyczy braku oświetlenia tabliczki. Funkcjonariusz – policjant lub strażnik miejski – może poprzestać na pouczeniu, ale w przypadku rażących zaniedbań grzywna jest bardzo prawdopodobna.
W 2026 roku gminy kładą większy nacisk na porządek w przestrzeni publicznej. Weryfikacja numeracji często odbywa się przy okazji innych czynności – kontroli szamb, pieców czy deklaracji śmieciowych. Jeśli urzędnik przychodzi na kontrolę i nie może znaleźć domu z powodu braku numeru, wizyta może rozpocząć się od wypisania mandatu.
Służby apelują, by dopełnić obowiązku
Ratownicy medyczni od lat apelują o czytelne oznakowanie domów. W nowoczesnych systemach ratownictwa każda minuta ma znaczenie. Zespół karetki pogotowia posiada system GPS, ale w gęstej zabudowie, na nowych osiedlach czy w terenie wiejskim nawigacja bywa niedokładna.
Jeśli w nocy podczas ulewy karetka musi krążyć po ulicy i świecić po płotach, by znaleźć numer 12A, traci bezcenny czas. W przypadku zawału serca, udaru czy nagłego wypadku dziecka te 3 minuty stracone na poszukiwanie domu mogą decydować o życiu lub śmierci. Koszt zakupu podświetlanej tabliczki wynosi około 100-200 zł.
Podobnie sprawa wygląda w przypadku Straży Pożarnej czy Policji. Utrudnienie dotarcia na miejsce zdarzenia jest realnym zagrożeniem.
Brak numeru to także problemy z dostawami. Poczta Polska oraz firmy kurierskie mają prawo uznać przesyłkę za niedoręczalną, jeśli adresat nie jest jednoznacznie zidentyfikowany w terenie. Kurierzy, którzy są rozliczani z czasu pracy, często oznaczają paczkę jako „adresat nieznany” lub „błędny adres”, jeśli po dojechaniu na ulicę nie widzą numeru domu.
W 2026 roku rośnie również znaczenie baz danych przestrzennych. Banki, dostawcy internetu czy firmy ubezpieczeniowe korzystają z systemów geolokalizacyjnych. Jeśli dom nie jest fizycznie oznaczony, mogą pojawić się problemy z założeniem łącza światłowodowego czy wyceną polisy ubezpieczeniowej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Właściciele domów i zarządcy budynków powinni sprawdzić widoczność numeru w nocy. Wystarczy wyjść przed dom po godzinie 20:00 i stanąć na ulicy. Jeśli kierowca jadący 40 km/h nie będzie w stanie odczytać numeru bez zatrzymywania się, trzeba poprawić oświetlenie lub przenieść tabliczkę.
Trzeba zweryfikować treść tabliczki. Musi zawierać nazwę ulicy lub miejscowości. Sama cyfra nie spełnia wymogów art. 64 Kodeksu wykroczeń.
Właściciele domów stojących w drugiej linii zabudowy muszą zamontować powtórzenie numeru na ogrodzeniu przy wyjeździe z drogi głównej. Można dodać strzałkę wskazującą kierunek dojścia do domu.
Osoby budujące nowy dom powinny złożyć wniosek o ustalenie numeru porządkowego w gminie odpowiednio wcześnie. Po otrzymaniu decyzji właściciel ma 30 dni na powieszenie tabliczki – nie można przegapić tego terminu.
Tabliczka musi być utrzymana w należytym stanie. Zardzewiała, wyblakła lub uszkodzona tabliczka to podstawa do mandatu. Jeśli numer spadł podczas wichury kilka lat temu i właściciel tego nie naprawił, w świetle prawa jest traktowany tak samo jak osoba, która nigdy tabliczki nie powiesiła.
Designerskie rozwiązania – pojedyncze cyfry z mosiądzu lub stali przykręcone do elewacji – mogą być niezgodne z prawem, jeśli nie zawierają nazwy ulicy lub miejscowości. Estetyka nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów.
Koszty są niewielkie w porównaniu z potencjalnymi konsekwencjami. Standardowa podświetlana tabliczka kosztuje 100-200 zł. Lampa elewacyjna nad numerem to wydatek rzędu 50-150 zł. Mandat wynosi do 250 zł, ale prawdziwym kosztem może być opóźnienie dotarcia służb ratunkowych w sytuacji zagrożenia życia.
Gminy porządkują bazy adresowe i coraz częściej zwracają uwagę na oznakowanie nieruchomości. Kontrole przeprowadzane są zazwyczaj przy okazji innych wizyt urzędników – podczas weryfikacji deklaracji śmieciowych, kontroli pieca czy szamba. Brak widocznego numeru może rozpocząć wizytę od wypisania mandatu.
Przepisy o oznakowaniu nieruchomości są egzekwowane. W 2026 roku warto podejść do tematu pragmatycznie, by uniknąć mandatu i zapewnić bezpieczeństwo domownikom oraz ułatwić pracę służbom ratunkowym.
