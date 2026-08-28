Nie muszą już kupować biletów w Warszawie. Od lipca obowiązuje nowa lista uprawnionych
Od 8 lipca 2026 roku w Warszawie obowiązuje rozszerzona lista osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Zmiana objęła m.in. Dawców Przeszczepu, którzy wcześniej nie mieli takiego uprawnienia na takich samych zasadach jak Zasłużeni Dawcy Przeszczepu. Do listy dołączyli również weterani i weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa. W praktyce wystarczy odpowiednia legitymacja i dokument potwierdzający tożsamość.
Od 8 lipca lista bezpłatnych przejazdów jest szersza
Zmiana wynika z uchwały nr XXXVI/1465/2026 Rady m.st. Warszawy z 11 czerwca 2026 roku. Nowe przepisy weszły w życie 8 lipca i od tego dnia Warszawa stosuje rozszerzony katalog osób, które mogą korzystać z lokalnego transportu zbiorowego bez kupowania biletu.
Najważniejsza zmiana w przypadku transplantologii dotyczy osób posiadających tytuł Dawcy Przeszczepu. Wcześniej w warszawskich przepisach bezpłatne przejazdy przysługiwały Zasłużonym Dawcom Przeszczepu. Od lipca miejskie uprawnienie obejmuje zarówno Dawców Przeszczepu, jak i Zasłużonych Dawców Przeszczepu.
Jednocześnie bezpłatne przejazdy otrzymali weterani oraz weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa. W ich przypadku również nie trzeba wyrabiać specjalnego biletu jednorazowego przed każdą podróżą.
Dawca Przeszczepu i Zasłużony Dawca Przeszczepu to nie to samo
Nazwy są podobne, ale przepisy rozróżniają te 2 statusy. Zgodnie z art. 22 ustawy z 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów tytuł Dawcy Przeszczepu przysługuje dawcy szpiku albo innych regenerujących się komórek i tkanek.
Odznakę i legitymację potwierdzającą ten tytuł wydaje podmiot leczniczy, który dokonał pobrania. Dokument jest więc bezpośrednim potwierdzeniem statusu osoby uprawnionej.
Tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu przysługuje z kolei Dawcy Przeszczepu, który oddał szpik albo inne regenerujące się komórki i tkanki więcej niż raz, a także dawcy narządu. Legitymację i odznakę Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Poltransplantu.
To rozróżnienie jest istotne właśnie po warszawskiej zmianie. Przed lipcem miejska lista bezpłatnych przejazdów obejmowała Zasłużonych Dawców Przeszczepu. Teraz obejmuje również osoby posiadające zwykłą Legitymację Dawcy Przeszczepu.
Nie trzeba kupować biletu. Trzeba mieć dokumenty
Warszawa 19115 podaje, że Dawca Przeszczepu podczas kontroli powinien posiadać Legitymację Dawcy Przeszczepu lub Legitymację Zasłużonego Dawcy Przeszczepu oraz dowód osobisty albo inny dokument pozwalający potwierdzić tożsamość.
Nie ma więc potrzeby kupowania biletu, a następnie występowania o jego zwrot. Uprawnienie działa już podczas przejazdu, pod warunkiem że pasażer może je potwierdzić.
Osoby regularnie korzystające z komunikacji mogą zapisać przysługujące uprawnienie na Warszawskiej Karcie Miejskiej albo na Cyfrowej Karcie Miejskiej w aplikacji mobiWAWA.
Operację można wykonać w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów. Trzeba przy tym okazać dokument potwierdzający prawo do darmowych przejazdów.
Nowe uprawnienie dostali także weterani
Druga ważna zmiana od 8 lipca dotyczy weteranów. Bezpłatnie mogą podróżować weterani i weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa.
W tym przypadku potrzebna jest legitymacja weterana albo weterana poszkodowanego oraz dokument potwierdzający tożsamość. W zależności od formacji legitymację wydaje Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji Wywiadu.
Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa potwierdza, że nowe uprawnienie obejmuje komunikację miejską organizowaną przez Warszawę. Weterani mogą korzystać bez opłat m.in. z autobusów, tramwajów, metra i pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej.
Także weteran może zapisać swoje uprawnienie na Warszawskiej Karcie Miejskiej lub Cyfrowej Karcie Miejskiej w mobiWAWA. Nie jest to jednak warunek uzyskania prawa do bezpłatnego przejazdu – podstawą pozostaje ważna legitymacja wraz z dokumentem tożsamości.
Zasłużeni Dawcy Przeszczepu jeździli za darmo już wcześniej
Przy nowej liście łatwo o błędny wniosek, że od 8 lipca Warszawa po raz pierwszy wprowadziła darmowe przejazdy dla wszystkich osób związanych z dawstwem przeszczepów. Tak nie jest.
Zasłużeni Dawcy Przeszczepu znajdowali się na warszawskiej liście osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów już wcześniej. Potwierdzają to starsze miejskie wykazy ulg. Lipcowa zmiana rozszerzyła to rozwiązanie również na Dawców Przeszczepu, czyli szerszą grupę posiadającą odpowiednią legitymację.
To ma praktyczne znaczenie, bo uzyskanie tytułu Dawcy Przeszczepu nie wymaga spełnienia warunków przewidzianych dla statusu „zasłużonego”. Zwykłą legitymację otrzymuje dawca szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek od placówki, która dokonała pobrania.
Dopiero oddanie takich komórek lub tkanek więcej niż raz albo oddanie narządu daje podstawę do tytułu Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.
Darmowe przejazdy to tylko jedno z uprawnień dawców
Warszawska ulga komunikacyjna jest uprawnieniem samorządowym, ale osoby posiadające status Dawcy Przeszczepu mają także prawa wynikające z przepisów ogólnopolskich.
Dawcy Przeszczepu przysługuje m.in. prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu mają szerszy zakres uprawnień, obejmujący m.in. korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych, a także określone uprawnienia dotyczące leków.
W przypadku żywych dawców narządów przepisy przewidują również badania służące monitorowaniu stanu zdrowia po pobraniu. Warszawska komunikacja jest więc dodatkowym lokalnym uprawnieniem, a nie zastępstwem praw przysługujących dawcom w całym kraju.
Lista osób jeżdżących za darmo w Warszawie jest znacznie dłuższa
Dawcy Przeszczepu i weterani to grupy objęte lipcową zmianą, ale katalog bezpłatnych przejazdów w stolicy obejmuje znacznie więcej osób.
Bez biletu mogą podróżować m.in. osoby, które ukończyły 70 lat, określone grupy osób z niepełnosprawnościami, uczestnicy Powstania Warszawskiego spełniający warunki określone w miejskich przepisach, a także honorowi dawcy krwi po osiągnięciu wymaganego poziomu donacji.
W przypadku honorowych dawców krwi Warszawa wymaga oddania bezpłatnie łącznie 18 litrów krwi pełnej przez mężczyzn albo 15 litrów przez kobiety lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi. Uprawnienie musi być potwierdzone odpowiednią legitymacją.
Osobną grupę stanowią osoby korzystające z darmowych przejazdów na podstawie ustaw ogólnopolskich, np. posłowie i senatorowie czy określone grupy inwalidów wojennych i wojskowych.
Co zrobić, żeby korzystać z nowego uprawnienia?
- Sprawdź swoją legitymację. W przypadku dawców podstawą jest Legitymacja Dawcy Przeszczepu albo Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Weterani korzystają z odpowiedniej legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.
- Zabierz dokument tożsamości. Sama legitymacja uprawniająca do ulgi jest podczas kontroli łączona z dokumentem pozwalającym potwierdzić tożsamość pasażera.
- Jeżeli często korzystasz z WTP, możesz zakodować uprawnienie. Warszawa umożliwia zapisanie go na Warszawskiej Karcie Miejskiej albo Cyfrowej Karcie Miejskiej w aplikacji mobiWAWA. Można to zrobić w Punkcie Obsługi Pasażerów.
- Nie trzeba kupować biletu „na wszelki wypadek”. Osoba posiadająca ważne uprawnienie do bezpłatnego przejazdu korzysta z komunikacji na podstawie tego uprawnienia i dokumentów wymaganych przez przepisy.
Nowa lista obowiązuje już od 8 lipca 2026 roku. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie bezpłatnych przejazdów na Dawców Przeszczepu oraz przyznanie ich weteranom i weteranom poszkodowanym. Dla części pasażerów oznacza to więc, że bilet, który jeszcze na początku lipca był potrzebny, dziś nie jest już wymagany.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.