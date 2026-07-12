„Nie podróżuj” – polska ambasada ostrzega przed wyjazdem do tego kraju. Nawet przesiadka jest ryzykowna
Zawieszenie broni między USA a Iranem przestało obowiązywać. W odpowiedzi Teheran zaatakował amerykańskie instalacje w Katarze i Omanie, a polska ambasada w Dosze przypomina: dla Kataru wciąż obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia MSZ. Dotyczy to również osób, które planowały tam jedynie przesiadkę.
Rozejm, który nie przetrwał
17 czerwca 2026 roku Stany Zjednoczone i Iran podpisały wstępne porozumienie zakładające rozejm do czasu wypracowania trwałej umowy pokojowej. Nie przetrwało ono nawet miesiąca. 8 lipca amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię nalotów na cele w Iranie – jak tłumaczyło CENTCOM, w odpowiedzi na wcześniejsze ataki Teheranu na statki handlowe w cieśninie Ormuz. W niedzielę, 12 lipca, Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że w odwecie uderzyła w jednostki sił amerykańskich stacjonujące w Katarze i Omanie. Katarskie władze podały, że obrona powietrzna kraju odparła atak, a słyszane w części Kataru eksplozje były efektem działania systemów obronnych.
Katar, Kuwejt, Jordania – alarm w całym regionie
Katar stanowczo potępił wznowienie irańskich ataków, kierowanych – jak podało tamtejsze MSZ – nie tylko przeciw niemu, ale też Jordanii, Zjednoczonym Emiratom Arabskim, Bahrajnowi, Omanowi i Kuwejtowi. Podobne oświadczenie wydała dyplomacja Kuwejtu, a Oman wezwał irańskiego ambasadora, by złożyć oficjalny protest. To już trzecia w tym tygodniu seria amerykańskich uderzeń na Iran – konflikt trwa nieprzerwanie od 28 lutego, kiedy USA i Izrael rozpoczeły działania wojenne przeciwko Teheranowi.
„Nie podróżuj” – co dokładnie oznacza ten komunikat
Ambasada RP w Dosze w niedzielnym komunikacie przypomniała, że dla Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia polskiego MSZ: „Nie podróżuj” – najwyższy z czterech stopni w skali polskiej dyplomacji, oznaczający odradzanie wszelkich wyjazdów. Placówka podkreśliła, że ostrzeżenie obejmuje również podróże tranzytowe – a Katar, dzięki lotnisku w Dosze, jest jednym z głównych węzłów przesiadkowych na trasach z Europy do Azji i Australii, z których korzysta też wielu polskich podróżnych niemających Kataru jako celu podróży.
Osobom przebywającym już w kraju ambasada zaleciła, by w razie alertu pozostały w bezpiecznym budynku, z dala od okien, przeszklonych fasad i otwartych przestrzeni, oraz by stosowały się wyłącznie do oficjalnych komunikatów władz katarskich, MSZ RP i ambasady.
Ropa drożeje, LNG zagrożone – skutki sięgają Polski
Iran zablokował cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi około 20 proc. światowego handlu ropą naftową i 30 proc. eksportu skroplonego gazu LNG. W efekcie cena baryłki ropy przekroczyła 100 dolarów, wywołując wstrząs na światowych rynkach paliw. To przekłada się także na sytuację w Polsce – LNG z Kataru trafia również do polskiego terminala w Świnoujściu, a wyższe ceny ropy w perspektywie kolejnych tygodni mogą odbić się na cenach paliw na stacjach.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli masz bilet przez Dohę
Jeśli masz zaplanowany lot z przesiadką w Dosze w najbliższych tygodniach, licz się z możliwością zmiany trasy, opóźnień lub odwołania połączenia – linie lotnicze na bieżąco dostosowują trasy do sytuacji w regionie. Sprawdzaj bezpośrednio u przewoźnika, czy Twój lot nadal odbywa się zgodnie z planem.
Jeśli mimo ostrzeżenia przebywasz w Katarze, zarejestruj się w systemie odyseusz.msz.gov.pl – to podstawowe narzędzie, dzięki któremu polska dyplomacja wie, gdzie w regionie przebywają polscy obywatele, na wypadek konieczności ewakuacji.
W nagłych sytuacjach wymagających pilnej interwencji konsula dostępny jest telefon alarmowy Ambasady RP w Dosze: +974 3368 0766, a lokalny numer alarmowy w Katarze to 999.
Jeśli planujesz wakacje w regionie Zatoki Perskiej w najbliższych miesiącach, warto na bieżąco śledzić komunikaty MSZ na stronie gov.pl/dyplomacja – sytuacja zmienia się z dnia na dzień, a poziom ostrzeżenia może się jeszcze zaostrzyć albo objąć kolejne kraje regionu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.