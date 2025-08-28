Nie wiadomo, co zrobi rząd, ale seniorzy już teraz nie muszą płacić. 350 zł zostaje w kieszeni
Każdego miesiąca z kont Polaków znika 27,30 zł miesięcznie. Wielu traktuje to jak oczywisty obowiązek wobec państwa. Problem w tym, że duża część płatników wcale nie musi przelewać tych pieniędzy. Prawo przewiduje bowiem kilkanaście grup zwolnionych – wielu tego jednak nie wie.
Seniorzy powyżej 75 lat – pełne zwolnienie
We wrześniu, podczas rodzinnego spotkania, pani Barbara z Warszawy dowiedziała się od syna, że jako 76-latka nie musi już uiszczać abonamentu RTV. „Płaciłam ponad półtora roku, czyli około 490 zł, a wystarczyło wiedzieć, że po 75. urodzinach opłata nie obowiązuje” – opowiada.
Zgodnie z informacjami Poczty Polskiej, osoby powyżej 75 roku życia są zwolnione z opłat automatycznie. Nie trzeba składać żadnych wniosków ani dostarczać zaświadczeń. Problem w tym, że wiele starszych osób nadal co miesiąc udaje się na pocztę i płaci.
Nie tylko najstarsi
Zwolnienia obejmują także młodszych emerytów. Każdy, kto ukończył 60 lat i pobiera emeryturę niższą niż połowa średniego wynagrodzenia, również może ubiegać się o zwolnienie.
Pan Stanisław z Krakowa przyznaje, że o tym nie wiedział. Mając 62 lata i emeryturę w wysokości 2800 zł, wciąż płacił abonament. Dopiero rozmowa z sąsiadem otworzyła mu oczy. „Poszedłem na pocztę z decyzją emerytalną, wypełniłem formularz i od tej pory nie muszę już nic opłacać. Szkoda, że wcześniej nikt mi tego nie powiedział” – mówi. Według jego wyliczeń, przepłacił już prawie 2 tys. zł.
Kto jeszcze nie płaci?
Jak przypomina Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, oprócz seniorów do zwolnienia z abonamentu RTV mają prawo m.in.:
- osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy,
- osoby całkowicie niezdolne do pracy, pobierające rentę,
- osoby niesłyszące z całkowitą utratą słuchu,
- osoby niewidome (ostrość wzroku do 15%),
- osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
- osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
- inwalidzi wojenni i wojskowi,
- kombatanci i represjonowani.
W odróżnieniu od najstarszych seniorów, te grupy muszą złożyć w Poczcie Polskiej dokument potwierdzający uprawnienia. Zwolnienie obowiązuje od miesiąca po złożeniu oświadczenia.
Ile można zaoszczędzić?
Dla osób, które nie kwalifikują się do ulg, miesięczny koszt abonamentu RTV w 2025 roku to 27,30 zł (za telewizor, w tym radio). W skali roku daje to 327,60 zł. Przy płatności z góry do 25 stycznia 2025 r. można liczyć na 10% zniżki, czyli zapłacić 294,90 zł.
Dla seniorów i osób uprawnionych to spora ulga — kilkaset złotych rocznie pozostaje w portfelu.
Praktyczne wskazówki
- Jeśli masz 75 lat lub więcej – po prostu przestań płacić. Zwolnienie działa automatycznie.
- Jeśli masz 60+ lat i niską emeryturę — złóż wniosek w placówce pocztowej, dołączając decyzję z ZUS lub KRUS.
- Jesteś bezrobotny lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Zabierz ze sobą odpowiednie zaświadczenie.
- Zachowaj kopie wszystkich dokumentów złożonych w Poczcie Polskiej — mogą być potrzebne przy ewentualnych nieporozumieniach.
Co dalej z abonamentem?
Na horyzoncie widać kolejne zmiany. Rząd rozważa zastąpienie abonamentu RTV opłatą audiowizualną doliczaną do PIT (ok. 8–9 zł miesięcznie) albo pełne finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa. Druga opcja jest bardziej prawdopodobna, bo według danych ściągalność abonamentu jest z roku na rok coraz mniejsza. Wpływy w żadnej mierze nie pokrywają wydatków, które szacowane są na blisko 4 mld zł rocznie. Mimo deklaracji rządu o zniesieniu abonamentu, decyzja w tej sprawie nie zapadła.
Wątpliwości ma nie tylko ministerstwo finansów, które musiałoby znaleźć dodatkowe fundusze. Według nowej ustawy medialnej, likwidacja abonamentu miałaby być rekompensowana nie kwotowo, a poprzez przyznanie gwarancji na środki w wymiarze co najmniej 0,09 proc. PKB rocznie. Nie wiadomo czy Prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę, która przekieruje na budżet całą odpowiedzialność za tę sferę.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli jesteś seniorem lub masz niską emeryturę, możesz w portfelu zostawić nawet 327 zł rocznie. To równowartość nowych okularów, miesięcznych rachunków za prąd albo dodatkowej wizyty u wnuków w innym mieście. Sprawdź swoje prawa, zanim nadejdzie nowy rozdział w historii abonamentu RTV.
