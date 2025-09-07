Nie wyrzucaj tego do śmieci. Od października nowe przepisy, które zmienią codzienne nawyki Polaków
Już w październiku 2025 roku w życie wchodzi system kaucyjny, który wywróci do góry nogami sposób, w jaki Polacy traktują odpady po napojach. Butelki i puszki, które dziś często bezrefleksyjnie trafiają do śmietnika, staną się… warte pieniędzy. I to nie w przenośni – w portfelu może zostać nawet kilkaset złotych rocznie.
Rewolucja w sklepach: każda butelka z kaucją
Od 1 października każdy sklep, który oferuje napoje w butelkach plastikowych do 3 litrów, puszkach do 1 litra lub szklanych butelkach wielokrotnego użytku do 1,5 litra, będzie musiał doliczyć do ceny tzw. kaucję zwrotną. Wysokość dopłat to:
-
50 groszy za plastikową butelkę,
-
50 groszy za puszkę,
-
1 zł za szklaną butelkę zwrotną.
Pieniądze odzyskamy, zwracając opakowania do sklepu – nawet bez paragonu. Sklepy powyżej 200 m² będą musiały przyjmować opakowania obowiązkowo. Mniejsze punkty – dobrowolnie, ale wszystkie mają obowiązek pobrania kaucji przy sprzedaży.
Nie oddasz? Stracisz pieniądze i zaszkodzisz środowisku
Wyrzucając butelkę do żółtego kosza, rezygnujesz ze zwrotu gotówki. Co gorsza, jeśli system nie osiągnie wymaganych poziomów zbiórki, koszty spadną na gminy – a w praktyce: na mieszkańców. Zgodnie z unijnymi przepisami Polska musi osiągnąć 55% poziomu recyklingu do 2025 roku. Jesteśmy daleko w tyle. Nieosiągnięcie celu grozi milionowymi karami.
W 2020 roku tylko dwie śląskie gminy – Ruda Śląska i Bytom – zapłaciły w sumie ponad 2 miliony złotych kary za zbyt niski poziom recyklingu. Te środki mogłyby zostać wydane np. na poprawę systemu gospodarki odpadami. Jeżeli nowy system się nie przyjmie, podwyżki za śmieci są tylko kwestią czasu.
Nowe obowiązki, nowe ceny, nowa odpowiedzialność
Zmiana przepisów to nie tylko wyzwanie dla konsumentów. Producenci i sklepy muszą zadbać o system odbioru opakowań. Jeśli nie osiągną wymaganych wyników, zapłacą opłatę produktową – 10 groszy za każdy brakujący kilogram w 2025 roku, z tendencją wzrostową.
Tymczasem Polacy wyrzucają co roku ponad 20 miliardów butelek i puszek. Jeżeli choćby część z nich trafi do punktów zwrotu, wpływ na środowisko i domowe budżety może być ogromny.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli chcesz uniknąć strat i jednocześnie zrobić coś dobrego dla planety:
-
Nie wyrzucaj opakowań po napojach – oddaj je w sklepie.
-
Korzystaj z punktów zbiórki, nawet jeśli nie masz paragonu.
-
Sprawdzaj oznaczenia opakowań – nie każde podlega zwrotowi.
-
Pamiętaj, że źle posegregowane odpady mogą podnieść Twoją opłatę za śmieci nawet czterokrotnie.
Od października każda butelka i puszka będzie warta realne pieniądze. System kaucyjny to nie tylko sposób na czystsze środowisko, ale i konkretna oszczędność. Wyrzucając – tracisz. Oddając – zyskujesz.
Czy Polacy nauczą się nowych nawyków, czy zapłacą podwójnie: wyższym rachunkiem i środowiskową szkodą?
