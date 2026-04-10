Nie żyje Jacek Magiera. Drugi trener reprezentacji Polski, były szkoleniowiec Legii, mistrz Europy U-16 z 1993 roku
Polski Związek Piłki Nożnej poinformował 10 kwietnia 2026 roku o śmierci Jacka Magiery – drugiego trenera reprezentacji Polski, wychowanka Rakowa Częstochowa i byłego szkoleniowca m.in. Legii Warszawa i Śląska Wrocław. PZPN nie podał przyczyny śmierci, prosząc o uszanowanie prywatności rodziny.
Wychowanek Rakowa, filar Legii przez niemal dekadę
Jacek Magiera urodził się w Częstochowie i całą swoją piłkarską drogę zaczynał w Rakowie, z którym debiutował na poziomie Ekstraklasy. W 1997 roku przeniósł się do Legii Warszawa – i to właśnie w barwach stołecznego klubu zapisał najważniejszy rozdział swojej kariery zawodniczej. Pozostał w Legii do 2006 roku – z krótką przerwą na występy w Widzewie Łódź. W tym czasie sięgnął z „Wojskowymi” po 2 mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski i Puchar Ligi Polskiej. W sumie w Ekstraklasie rozegrał 233 mecze i zdobył 25 bramek. Po odejściu z Legii grał jeszcze w Rakowie i Cracovii, gdzie zakończył karierę piłkarza.
Zanim jednak stał się rozpoznawalnym zawodnikiem seniorskim, zapisał się w historii polskiej piłki jako reprezentant młodzieżowy. W 1993 roku jako zawodnik kadry do lat 16 wywalczył mistrzostwo Europy. Kilka miesięcy później, już jako kapitan reprezentacji U-17, poprowadził drużynę do 4. miejsca na mistrzostwach świata.
Legia w Lidze Mistrzów i tytuł z Wrocławiem
Niedługo po zakończeniu kariery zawodniczej Magiera zajął się pracą szkoleniową. Przez lata był asystentem w reprezentacjach młodzieżowych i w Legii, gdzie tymczasowo przejmował też funkcję pierwszego trenera. W 2016 roku objął stery seniorskiej Legii – i poprowadził ją przez rundę grupową Ligi Mistrzów, w której „Wojskowi” zajęli 3. miejsce w grupie. Sezon 2016/2017 zakończył zdobyciem mistrzostwa Polski, a rok później dołożył kolejny tytuł ligowy.
Od 2018 roku przez kilka lat prowadził reprezentacje młodzieżowe – najpierw U-20, z którą awansował do 1/8 finału mistrzostw świata, potem U-19. Do futbolu klubowego wrócił w 2021 roku, obejmując Śląsk Wrocław. Z wrocławskim klubem w sezonie 2023/2024 wywalczył wicemistrzostwo Polski.
Od lipca 2025 roku pełnił funkcję drugiego trenera reprezentacji Polski w sztabie selekcjonera Jana Urbana.
PZPN w swoim komunikacie napisał: „Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia”.
