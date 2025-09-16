Nie żyje Robert Redford. Aktor i reżyser zmarł w swoim domu

16 września 2025 14:44

Świat kina pogrążył się w żałobie. Robert Redford, jeden z największych aktorów w historii Hollywood, zmarł w wieku 89 lat. Informację o jego śmierci potwierdziła rzeczniczka artysty na łamach „The New York Times”. Redford odszedł we wtorek rano, we śnie, w swoim domu w stanie Utah. Przyczyny zgonu nie podano.

fot. Warszawa w Pigułce

Ikona amerykańskiego kina

Robert Redford urodził się 18 sierpnia 1936 roku w Santa Monica w Kalifornii. Jego filmografia to historia współczesnego kina – występował w kultowych produkcjach, które na zawsze zapisały się w pamięci widzów:

  • „Butch Cassidy i Sundance Kid” (1969)

  • „Żądło” (1973)

  • „Tacy byliśmy” (1973)

  • „Trzy dni Kondora” (1975)

  • „Wszyscy ludzie prezydenta” (1976)

  • „Zaklinacz koni” (1998)

Oscary, Złote Globy i Medal Wolności

Choć był uwielbianym aktorem, największy sukces przyniosła mu reżyseria. W 1981 roku otrzymał Oscara za debiut reżyserski – „Zwyczajni ludzie”, który do dziś uchodzi za wzór filmowego dramatu rodzinnego.

Jego dorobek artystyczny doceniły również inne instytucje – zdobył Złoty Glob, a w 2016 roku prezydent Barack Obama przyznał mu Medal Wolności, najwyższe cywilne odznaczenie w USA.

Założyciel Sundance i orędownik kina niezależnego

W 1981 roku Redford założył Sundance Institute, który dał początek jednemu z najważniejszych festiwali filmowych świata – Sundance Film Festival. Dzięki jego wsparciu świat poznał takich twórców jak Quentin Tarantino, Darren Aronofsky czy Kevin Smith.

Życie prywatne i aktywizm

Robert Redford był dwukrotnie żonaty, miał czworo dzieci. Przez całe życie łączył sztukę z działalnością społeczną i ekologiczną. Był jednym z pierwszych artystów otwarcie wspierających działania na rzecz ochrony środowiska i praw człowieka.

Co to oznacza dla widzów?

Śmierć Roberta Redforda to koniec pewnej epoki. Był nie tylko gwiazdą wielkiego formatu, ale również człowiekiem, który zmieniał oblicze kina – od środka, z pokorą i pasją. Dla milionów widzów na całym świecie był twarzą filmów, które na zawsze zapisały się w ich sercach.

