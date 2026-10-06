Nowe ceny paliw od dziś. Benzyna drożeje, jutro możliwa kolejna podwyżka
Kierowcy tankujący benzynę muszą liczyć się z wyższym limitem ceny niż w poniedziałek. Od wtorku, 6 października, benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,79 zł za litr, czyli o 6 groszy więcej niż dzień wcześniej. Wyższa jest również dopuszczalna cena benzyny 98, natomiast limit dla oleju napędowego spadł. Zmiany wynikają z nowego obwieszczenia ministra energii i dotyczą stacji w całej Polsce. Poranny cennik hurtowy Orlenu wskazuje, że w środę benzyny mogą ponownie podrożeć. To jednak orientacyjny sygnał z rynku, a oficjalne stawki na kolejny dzień wymagają potwierdzenia w obwieszczeniu.
Ile kosztuje benzyna i diesel 6 października?
Minister energii ustalił na wtorek następujące maksymalne ceny detaliczne: 6,79 zł/l dla benzyny 95, 7,66 zł/l dla benzyny 98 oraz 7,82 zł/l dla oleju napędowego. Są to kwoty brutto, a więc z podatkiem VAT, które kierowca może zobaczyć przy dystrybutorze. Zostały ogłoszone w Monitorze Polskim w obwieszczeniu z 5 października, pod pozycją 968. Stacje mogą sprzedawać paliwo poniżej tych poziomów, dlatego cena w konkretnym miejscu może być niższa. Podane stawki wyznaczają górną granicę sprzedaży, nie oznaczają jednej identycznej ceny na wszystkich stacjach.
W poniedziałek obowiązywały limity ustalone na okres od 3 do 5 października: 6,73 zł/l dla benzyny 95, 7,59 zł/l dla benzyny 98 i 7,88 zł/l dla diesla. Wtorkowa zmiana oznacza więc wzrost o 6 groszy na litrze Pb95 oraz o 7 groszy na litrze Pb98, przy jednoczesnym spadku o 6 groszy na litrze oleju napędowego. Przy zakupie 50 litrów benzyny 95 po maksymalnej cenie rachunek wyniesie 339,50 zł, czyli o 3 zł więcej niż w poniedziałek. Za taką samą ilość benzyny 98 będzie to 383 zł, o 3,50 zł więcej. W przypadku diesla koszt 50 litrów przy cenie maksymalnej spadnie z 394 zł do 391 zł.
Ile paliwo może kosztować jutro?
Poranny cennik hurtowy Orlenu obowiązujący 6 października podaje 6049 zł za 1000 litrów benzyny 95, 6864 zł za 1000 litrów benzyny 98 oraz 6919 zł za 1000 litrów oleju napędowego Ekodiesel. To ceny netto, zawierające akcyzę i opłatę paliwową. Jeżeli potraktować je jako przybliżenie krajowego poziomu hurtowego, dodać 30 groszy na litr kosztów operacyjnych i uwzględnić 8 proc. VAT, wychodzi około 6,86 zł/l dla benzyny 95, 7,74 zł/l dla benzyny 98 oraz 7,80 zł/l dla diesla. Takie pomocnicze wyliczenie sugeruje na środę, 7 października, wzrost cen benzyn o około 7-8 groszy i niewielki spadek ceny oleju napędowego.
Te kwoty są orientacyjną kalkulacją na podstawie cennika jednego producenta. Zgodnie z ustawą minister ustala cenę maksymalną z wykorzystaniem średniej cen hurtowych pięciu producentów lub handlowców mających największy udział w krajowym rynku paliw. Uwzględnia się również akcyzę, opłatę paliwową, kwotę 30 groszy na litr na koszty operacyjne oraz VAT. Dlatego obliczenie oparte wyłącznie na Orlenie może różnić się od ostatecznej stawki ogłoszonej przez resort. Dokładny limit na środę będzie wynikał z kolejnego obwieszczenia, a poranne wyliczenie pozwala jedynie ocenić możliwy kierunek i skalę zmiany.
Limit ceny nie oznacza zamrożenia stawek
Obowiązujące obecnie rozwiązania są częścią kolejnej odsłony programu „Ceny Paliwa Niżej”. Jak informuje Ministerstwo Energii, program rozpoczął się 3 października i ma działać do 31 grudnia 2026 roku. Obejmuje obniżenie VAT na paliwa z 23 do 8 proc., obniżkę akcyzy oraz maksymalne ceny detaliczne benzyn i oleju napędowego. Sam mechanizm limitu nie oznacza jednak, że cena pozostaje niezmienna przez cały okres działania programu. Stawki ogłaszane w kolejnych obwieszczeniach mogą rosnąć lub spadać wraz ze zmianami cen hurtowych. Nowy limit co do zasady obowiązuje od następnego dnia po ogłoszeniu.
Co sprawdzić przed tankowaniem?
Przed wjazdem pod dystrybutor warto porównać cenę na stacji z limitem obowiązującym właśnie tego dnia. Trzeba sprawdzić rodzaj paliwa i cenę za litr, ponieważ stawki dla benzyny 95, benzyny 98 oraz oleju napędowego są różne. Przy porównywaniu miejsc tankowania pomocna jest rzeczywista kwota do zapłaty, z uwzględnieniem warunków ewentualnego rabatu. Dzisiejsza różnica 6 groszy na litrze benzyny 95 oznacza 3 zł przy zakupie 50 litrów, więc również koszt dodatkowego dojazdu może mieć znaczenie. Decyzji o czekaniu do środy nie warto opierać na założeniu, że wszystkie paliwa potanieją: poranny hurt wskazuje na odmienne kierunki dla benzyn i diesla, a szacunek wymaga jeszcze urzędowego potwierdzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.