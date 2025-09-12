Nowe przepisy o ewakuacji. Rząd przygotowuje się na najczarniejszy scenariusz!
Polski rząd wprowadził szczegółowe przepisy dotyczące ewakuacji ludności i ochrony mienia na wypadek wojny lub klęski żywiołowej. Nowe zasady wyznaczają rolę samorządów, wojewodów i administracji centralnej, a także wskazują, kto w pierwszej kolejności zostanie objęty ochroną.
Rząd szykuje plany ewakuacji ludności. Nowe przepisy już obowiązują
Polski rząd oficjalnie przygotował plany ewakuacji ludności na wypadek wojny lub poważnych katastrof naturalnych. Nowe przepisy, które weszły w życie, szczegółowo regulują zasady ochrony obywateli i mienia w sytuacjach kryzysowych. To efekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z grudnia 2024 roku oraz rozporządzenia Rady Ministrów, które wskazuje, kto i za co odpowiada w trakcie ewakuacji.
Jak ma wyglądać ewakuacja?
Według nowych zasad procedura obejmuje osiem kluczowych elementów: od weryfikacji planów i kierunków przemieszczania ludności, przez wskazanie punktów zbiórki i tras ewakuacyjnych, po ewidencję mieszkańców i mienia. Osoby zagrożone będą mogły korzystać zarówno z samoewakuacji, jak i zorganizowanego transportu. Po ustaniu zagrożenia władze mają obowiązek zapewnić bezpieczny powrót do domów.
Ochrona mienia i dóbr kultury
Nowe przepisy nakazują szczególną ochronę zabytków oraz ruchomych dóbr kultury. Zanim zostaną przewiezione do bezpiecznych miejsc, mają być odpowiednio udokumentowane. Dotyczy to także zwierząt oraz najcenniejszego mienia prywatnego. Cały proces ma być rejestrowany – od załadunku po rozładunek w wyznaczonych punktach.
Większe obowiązki dla samorządów
Duża część zadań spadnie na samorządy. To one będą odpowiadać za wskazanie obszarów ewakuacji, oszacowanie liczby mieszkańców wymagających transportu, a także za przygotowanie dróg i linii kolejowych, które posłużą do ewakuacji. Mają również stworzyć system skutecznego powiadamiania ludności i oznaczyć miejsca zbiórki.
Kto dowodzi w kryzysie?
Najwyższą odpowiedzialność za koordynację działań ponosi minister spraw wewnętrznych i administracji, pełniący funkcję szefa obrony cywilnej. Współpracuje on z wojewodami i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a także wyznacza miejsca przyjęcia ewakuowanych. To wojewodowie mają ustalać drogi i środki transportu oraz dbać o logistykę ewakuacji.
Priorytetowe grupy i zasady przetrwania
Szczególne pierwszeństwo podczas ewakuacji mają dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i niepełnosprawne, a także pacjenci szpitali i domów opieki. Każdy ewakuowany ma mieć zapewniony dostęp do wody, żywności, lekarstw i środków higienicznych, a także możliwość zabrania ze sobą rzeczy niezbędnych na 72 godziny.
Nowe przepisy to odpowiedź na rosnące zagrożenie ze wschodu i doświadczenia wyniesione z wojny w Ukrainie. Władze chcą uniknąć chaosu i niekontrolowanego przemieszczania się ludności w sytuacji kryzysowej, a jednocześnie zapewnić skuteczną ochronę obywateli i narodowego dziedzictwa.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.