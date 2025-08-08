Nowe przepisy podatkowe, które mogą zaskoczyć. Kto nie wie może słono zapłacić
Podatki w Polsce już nigdy nie będą takie same. Od stycznia 2025 roku obowiązują przepisy, które wpłyną na życie milionów przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Niektóre zmiany mogą przynieść oszczędności, inne – spore wydatki. Kluczowe jest jedno: kto się nie przygotuje, może słono zapłacić.
Nowe regulacje dotykają wszystkich – od właścicieli jednoosobowych firm po duże korporacje. Ministerstwo Finansów wprowadza kasowy PIT, rewolucyjne zmiany w fakturowaniu oraz globalny podatek minimalny. To dopiero początek transformacji polskiego systemu podatkowego.
Kasowy PIT już działa. Przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą
Najbardziej oczekiwana przez małych przedsiębiorców zmiana już obowiązuje. Kasowy PIT pozwala płacić podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu zapłaty od klienta, a nie – jak dotychczas – w momencie wystawienia faktury.
Jak wyjaśnia portal Biznes.gov.pl, „podatnicy, którzy skorzystają z tej możliwości, nie będą musieli płacić podatku w momencie wykonania usługi, dostawy towaru bądź wystawienia faktury”. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero gdy klient zapłaci za fakturę.
Z kasowego PIT może skorzystać przedsiębiorca, który spełnia pięć warunków jednocześnie – jak podaje portal Symfonia.pl:
- Prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie
- Rozlicza się według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem lub IP BOX
- W poprzednim roku przychody nie przekroczyły 1 mln złotych
- Nie prowadzi pełnej księgowości
- Złoży odpowiednie oświadczenie w urzędzie skarbowym
Problem w tym, że jak zauważa ekspert KPMG cytowany przez prawo.pl, „zainteresowanie tym rozwiązaniem będzie niewielkie, zarówno ze względu na wysokość przychodów, jak też wymóg samodzielnego prowadzenia działalności”.
JPK CIT staje się rzeczywistością. Duże firmy pod lupą fiskusa
Od stycznia 2025 roku największe przedsiębiorstwa muszą prowadzić księgi rachunkowe wyłącznie elektronicznie i przesyłać je do skarbówki w nowym formacie JPK CIT. Dotyczy to firm z przychodami powyżej 50 milionów euro.
Jak informuje portal Inforlex, „podatnicy objęci nowymi obowiązkami muszą uzupełnić księgi rachunkowe o nowe dane, których wymagają urzędy skarbowe w ramach struktury logicznej JPK_KR_PD oraz JPK_ST”.
Ekspert Krzysztof Czekaj, cytowany przez prawo.pl, ostrzega: „Wdrożenie JPK CIT będzie prawdziwą rewolucją, na dużo większą skalę, niż kilka lat temu było wdrożenie JPK VAT”. Obowiązek ten będzie stopniowo rozszerzany – w 2026 roku obejmie pozostałych podatników CIT zobowiązanych do JPK VAT, a w 2027 roku wszystkich pozostałych.
Globalny podatek minimalny uderza w międzynarodowe korporacje
Jedna z najważniejszych zmian dotyczy największych grup kapitałowych. Od 2025 roku obowiązuje globalny podatek minimalny w wysokości 15%, implementujący unijną dyrektywę Pillar II.
Jak wyjaśnia portal Grant Thornton, przepisy dotyczą grup o skonsolidowanych przychodach ponad 750 milionów euro rocznie. „Jeśli efektywny poziom opodatkowania wynosi poniżej 15 proc., firma zapłaci podatek wyrównawczy.”
Ministerstwo Finansów szacuje, że w Polsce przepisy objmą około 7-8 tysięcy przedsiębiorstw, jak podaje Symfonia.pl. To może „zneutralizować” korzyści z ulg podatkowych takich jak Specjalne Strefy Ekonomiczne czy IP BOX.
Podatek od nieruchomości z nowymi definicjami
Od stycznia 2025 roku wszystkie obiekty na potrzeby podatku od nieruchomości są definiowane bezpośrednio w ustawie o podatkach lokalnych, a nie – jak dotychczas – w prawie budowlanym.
Portal Biznes.gov.pl informuje, że „mogą zdarzyć się sytuacje, w których budynek, budowla, urządzenie budowlane albo urządzenie techniczne zostanie zakwalifikowane inaczej niż dotychczas, co może spowodować zmianę wysokości obciążenia podatkowego”.
Ekspert Piotr Kalemba z Thedy&Partners, cytowany przez prawo.pl, podkreśla: „W zasadzie każdy podatnik będzie zobowiązany przeprowadzić weryfikację posiadanego majątku pod kątem nowych przepisów”.
Ze względu na skalę zmian ustawodawca przewidział możliwość przedłużenia terminu składania deklaracji do 31 marca 2025 roku – pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby do końca stycznia.
KSeF nadchodzi. Elektroniczne faktury już w 2026 roku
Chociaż Krajowy System e-Faktur jeszcze nie jest obowiązkowy, zmiany nadchodzą szybko. Od 1 lutego 2026 roku duże firmy (obrót powyżej 200 mln złotych) będą musiały wystawiać faktury wyłącznie przez KSeF, a od 1 kwietnia 2026 roku – wszyscy pozostali podatnicy VAT.
Jak informuje portal JPKinfo, „kary za nieprzestrzeganie obowiązku stosowania systemu KSeF przy fakturowaniu będą stosowane od 01 stycznia 2027 roku”. Maksymalna wysokość kary może wynieść „100% wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej poza KSeF”.
Portal Symfonia.pl podaje, że od 30 września 2025 roku rozpoczną się publiczne testy interfejsu API systemu KSeF 2.0, a w listopadzie 2025 roku będzie dostępna testowa wersja aplikacji dla podatników.
Małe firmy zyskują w Unii Europejskiej
Pozytywna zmiana dotyczy małych przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną. Od 2025 roku mogą one korzystać ze zwolnienia z VAT także w innych państwach UE na warunkach lokalnych.
Portal Symfonia.pl wyjaśnia warunki: firma musi mieć siedzibę w UE, nie może przekroczyć limitu 100 tysięcy euro obrotów w państwach UE oraz musi zgłosić się do procedury SME i uzyskać numer identyfikacyjny EX.
Progi podatkowe bez zmian, ale to może boleć
W 2025 roku progi podatkowe pozostają bez zmian – 12% do 120 tysięcy złotych dochodu i 32% powyżej tej kwoty. Kwota wolna od podatku to nadal 30 tysięcy złotych.
Jak zauważa portal PIT.pl, „pomimo wzrostu kosztów życia i wynagrodzeń, brak waloryzacji progów podatkowych ma istotny wpływ na osoby rozliczające się według skali podatkowej”. W praktyce oznacza to wzrost obciążeń podatkowych dla osób o rosnących dochodach.
Dodatkowo obowiązuje danina solidarnościowa 4% od dochodów powyżej 1 miliona złotych. Portal Enova.pl informuje o pozytywnej zmianie: „Ministerstwo Finansów dopuszcza możliwość odliczania strat z lat ubiegłych przy daninie solidarnościowej”.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli prowadzisz małą firmę: Rozważ przejście na kasowy PIT, jeśli spełniasz warunki. To może znacząco poprawić Twoją płynność finansową, szczególnie gdy klienci opóźniają płatności. Pamiętaj, że musisz złożyć odpowiednie oświadczenie w urzędzie skarbowym.
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości: Skontroluj, czy nowe definicje budynków i budowli nie wpłyną na wysokość Twojego podatku od nieruchomości. Jeśli potrzebujesz więcej czasu na analizę, możesz przedłużyć termin składania deklaracji do końca marca.
Jeśli pracujesz w dużej firmie: Przygotuj się na zmiany w procesach księgowych związane z JPK CIT. Twoja firma będzie musiała inwestować w nowe systemy informatyczne i szkolenia pracowników.
Jeśli eksportujesz do UE: Sprawdź, czy Twoja firma może skorzystać z nowych zwolnień z VAT w innych krajach unijnych. To może znacząco ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej.
Jeśli zarabiasz ponad 120 tysięcy złotych rocznie: Pamiętaj, że mimo braku zmian progów podatkowych, inflacja powoduje realny wzrost obciążeń. Rozważ optymalizację podatkową poprzez ulgi i odliczenia.
Jak się przygotować na nadchodzące zmiany?
Do lutego 2025 roku:
- Sprawdź, czy możesz skorzystać z kasowego PIT
- Zweryfikuj swoje nieruchomości pod kątem nowych definicji
- Jeśli prowadzisz działalność w UE, sprawdź nowe możliwości zwolnień z VAT
Do końca 2025 roku:
- Jeśli Twoja firma ma obrót powyżej 200 mln zł, przygotuj się na obowiązkowy KSeF od lutego 2026
- Przetestuj systemy księgowe pod kątem JPK CIT (jeśli dotyczy)
- Zacznij testować KSeF w wersji próbnej (od września)
Planowanie długoterminowe:
- Monitoruj zmiany w KSeF – od kwietnia 2026 będzie obowiązkowy dla wszystkich
- Śledź prace nad reformą składki zdrowotnej
- Przygotuj się na możliwe zmiany progów podatkowych w kolejnych latach
Praktyczne wskazówki na każdy dzień
Dokumentacja to podstawa: Przechowuj wszystkie dokumenty związane z nowymi rozliczeniami. W przypadku kasowego PIT szczególnie ważne są dowody zapłaty od klientów.
Śledź komunikaty urzędów: Ministerstwo Finansów regularnie publikuje wyjaśnienia do nowych przepisów. Warto być na bieżąco, bo interpretacje mogą się zmieniać.
Inwestuj w narzędzia: Jeśli prowadzisz firmę, rozważ inwestycję w nowoczesne oprogramowanie księgowe przygotowane na KSeF i JPK CIT.
Szkolenia dla zespołu: Nowe przepisy wymagają wiedzy. Inwestycja w szkolenia pracowników zwróci się w postaci mniejszej liczby błędów i kar.
Konsultacje z ekspertami: W przypadku wątpliwości nie oszczędzaj na doradztwie podatkowym. Koszty konsultacji są zwykle znacznie niższe niż potencjalne kary.
Społeczne i ekonomiczne skutki zmian
Wprowadzenie nowych przepisów podatkowych to nie tylko kwestia techniczna, ale także społeczna. Kasowy PIT może pomóc małym przedsiębiorcom przetrwać problemy z płynnością finansową, co jest szczególnie ważne w czasach inflacji i rosnących kosztów.
Z drugiej strony, JPK CIT i globalny podatek minimalny znacząco zwiększają kontrolę państwa nad największymi firmami. To może przełożyć się na wyższe wpływy do budżetu, ale także na wzrost kosztów prowadzenia działalności.
KSeF, choć jeszcze nie obowiązkowy, już teraz zmusza firmy do inwestycji w cyfryzację. To może być impuls do modernizacji polskiej gospodarki, ale też bariera dla najmniejszych przedsiębiorstw.
Brak podwyższenia progów podatkowych przy rosnącej inflacji oznacza ukryty wzrost podatków dla klasy średniej. Osoby o rosnących dochodach nominalnych będą płacić proporcjonalnie więcej, nawet jeśli ich realna siła nabywcza nie wzrośnie.
Kiedy spodziewać się kolejnych zmian?
Rok 2025 to dopiero początek transformacji polskiego systemu podatkowego. W planach są dalsze zmiany w składce zdrowotnej, możliwe podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz reforma systemu ulg podatkowych.
KSeF będzie stopniowo rozszerzany – najpierw na duże firmy w 2026 roku, potem na wszystkich podatników. Kary za nieprzestrzeganie przepisów zaczną obowiązywać dopiero od 2027 roku, ale to nie oznacza, że można odkładać przygotowania.
Globalny podatek minimalny to część międzynarodowych działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Można spodziewać się dalszych regulacji w tym kierunku, szczególnie dotyczących firm technologicznych i korporacji międzynarodowych.
Wprowadzane zmiany pokazują wyraźny kierunek – w stronę większej cyfryzacji, automatyzacji i kontroli. Kto się przygotuje wcześniej, będzie mieć przewagę nad konkurencją. Kto zignoruje nowe przepisy, może zostać zaskoczony wysokimi karami i dodatkowymi obowiązkami.
