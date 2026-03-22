Obowiązek dla każdego właściciela domu i mieszkania. Sprawdź swój termin i ile grozi za jego przekroczenie
Obowiązek montażu czujników dymu i tlenku węgla w polskich mieszkaniach już obowiązuje – tyle że nie wszystkich jednocześnie. Przepisy rozłożyły terminy na kilka lat, uzależniając je od rodzaju nieruchomości. Dla jednej grupy właścicieli odliczanie dobiegło końca już dawno, dla innej zegar tyka w tej chwili bardzo głośno, a zdecydowana większość ma jeszcze kilka lat spokoju. Kto musi działać do 30 czerwca, kto dopiero w 2030 roku i co grozi za zignorowanie przepisów?
Jeden akt prawny, cztery różne daty
Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 listopada 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2024 poz. 1716). Rozporządzenie zostało podpisane przez ministra Tomasza Siemoniaka i weszło w życie 23 grudnia 2024 r.
Przepis nie ustala jednej daty dla wszystkich – harmonogram wygląda następująco:
- Od 23 grudnia 2024 r. obowiązek objął wszystkie nowo wznoszone budynki mieszkalne oraz nowe lokale przeznaczone do świadczenia usług hotelarskich. Kupując mieszkanie z rynku pierwotnego po tej dacie, czujniki powinny być zamontowane przez dewelopera. Brak wyposażenia nowego budynku w wymagane urządzenia może skutkować odmową odbioru przez Państwową Straż Pożarną i zablokowaniem pozwolenia na użytkowanie – bez niego lokatorzy nie mogą legalnie zamieszkać.
- Od 1 stycznia 2026 r. – ten termin już minął – nowe wymagania zaczęły dotyczyć budynków handlowych, produkcyjnych i magazynowych. W tym przypadku nie chodzi jednak o czujniki, lecz o obowiązkowe oznakowanie ścian oddzielenia przeciwpożarowego: pasy w kolorze czerwonym lub znaki graficzne widoczne z zewnątrz, które mają ułatwić strażakom szybką orientację podczas akcji gaśniczej.
- Od 30 czerwca 2026 r. obowiązek obejmie istniejące lokale mieszkalne, w których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów o turystyce – apartamenty na wynajem przez Airbnb i Booking.com, pokoje gościnne, agroturystyki i wszelkie inne formy krótkoterminowego, ogólnie dostępnego udostępniania noclegów. Do tego terminu pozostały niecałe 4 miesiące.
- Od 1 stycznia 2030 r. – wszystkie pozostałe istniejące lokale mieszkalne oraz pomieszczenia w lokalach użytkowych przeznaczonych na pobyt ludzi. To termin dla zdecydowanej większości właścicieli: zwykłych mieszkań i domów, które nie służą jako obiekt noclegowy.
Czujnik dymu zawsze, czujnik CO – tylko przy paleniu paliwa
Rozporządzenie precyzuje minimalne wymogi, które nie są szczególnie wygórowane. Każdy lokal mieszkalny musi mieć co najmniej 1 autonomiczną czujkę dymu. Jeśli w lokalu odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego – kocioł gazowy, piec węglowy, kominek, piecyk gazowy do podgrzewania wody – obowiązkowa jest też co najmniej 1 autonomiczna czujka tlenku węgla.
Przepis przewiduje 2 wyjątki od obowiązku montażu czujnika CO: urządzenia z zamkniętą komorą spalania oraz kuchenki i płyty gazowe służące wyłącznie do przyrządzania posiłków. Jeśli mieszkanie jest wyposażone wyłącznie w kuchenkę gazową bez żadnego kotła, kominka ani pieca – wystarczy sam czujnik dymu.
Nie każdy produkt dostępny w sklepie spełnia wymogi prawne. Czujniki dymu muszą być zgodne z normą PN-EN 14604, a czujniki tlenku węgla z normą PN-EN 50291-1. Oznaczenia zgodności z tymi normami powinny znajdować się na opakowaniu – ich brak to sygnał, że produkt może nie spełniać wymagań.
Montaż jest prosty i nie wymaga fachowca. Czujnik dymu należy umieścić na suficie lub jak najwyżej na ścianie – dym unosi się do góry i tam zostaje wykryty najszybciej. Czujnik tlenku węgla wiesza się na ścianie na wysokości około 1,5 m, w pobliżu kotła, kominka lub pieca, ale z dala od nawiewów wentylacyjnych. Czujnik dymu to koszt rzędu 60 zł, czujnik CO – około 100 zł. Na rynku dostępne są też modele 2 w 1. Rozporządzenie nie wymaga regularnych przeglądów technicznych tych urządzeń – zakres konserwacji określa instrukcja producenta.
Wynajem na doby ma 4 miesiące – i realne ryzyko kontroli
Spośród wszystkich grup właścicieli to właśnie wynajmujący krótkoterminowo mają najbardziej pilny termin – i jednocześnie najbardziej realne ryzyko kontroli. Obiekty świadczące usługi hotelarskie podlegają regularnym inspekcjom PSP i Sanepidu. Brak wymaganych czujników może skutkować nakazem zaprzestania działalności do czasu usunięcia uchybień.
Do 30 czerwca 2026 r. pozostały niecałe 4 miesiące. Warto pamiętać, że z reguły w miarę zbliżania się obowiązkowego terminu popyt na urządzenia rośnie, co może odbić się na cenach i dostępności certyfikowanych modeli. Działanie z wyprzedzeniem ogranicza to ryzyko.
Istotna kwestia dla osób wynajmujących przez platformy cyfrowe: przepis obejmuje „krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych”. Klasyczny najem długoterminowy na podstawie umowy najmu formalnie nie jest usługą hotelarską – dla niego termin przypada dopiero w 2030 roku. W praktyce jednak granica między prywatnym najmem a usługą hotelarską bywa rozmyta, zwłaszcza przy wynajmie przez Airbnb. Biorąc pod uwagę niski koszt czujników i realne ryzyko przy kontroli, bezpieczniej zamontować je niezależnie od interpretacji.
5 000 zł grzywny – ale egzekucja w prywatnych mieszkaniach jest skomplikowana
Tu pojawia się ważna kwestia prawna. Samo rozporządzenie MSWiA nie zawiera własnego taryfikatora kar za brak czujników w prywatnych lokalach mieszkalnych. Jak wskazuje portal prawo.pl, powołując się na komentarz prawny, egzekwowanie obowiązku w prywatnych lokalach – szczególnie tych, które nie podlegają odbiorowi PSP – nie jest proceduralnie oczywiste.
Jednak naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej może być podstawą do nałożenia kary na zasadach ogólnych. Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057) oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia PSP może nałożyć mandat lub skierować sprawę do sądu – gdzie grozi grzywna do 5 000 zł. W przypadku nowych budynków PSP może też zablokować pozwolenie na użytkowanie, uniemożliwiając legalne zamieszkanie.
Dla zwykłych właścicieli mieszkań objętych terminem 2030 roku realny nacisk ze strony organów jest na razie ograniczony. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja obiektów świadczących usługi hotelarskie – te podlegają regularnym kontrolom i ryzyko sankcji jest jak najbardziej konkretne. Do tego dochodzi kwestia ubezpieczeniowa: brak czujnika w razie pożaru lub zatrucia może zostać potraktowany przez zakład ubezpieczeń jako naruszenie przepisów ppoż. przy ustalaniu odpowiedzialności i wysokości odszkodowania.
29 271 pożarów i 52 ofiary czadu – liczby, które stały za zmianą prawa
Impulsu do zmiany przepisów dostarczyły dane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Według oficjalnych statystyk KG PSP opublikowanych na stronie rządowej, w 2024 roku w obiektach mieszkalnych doszło do 29 271 pożarów, w których 295 osób straciło życie, a 2 052 odniosły obrażenia. To o 70 ofiar śmiertelnych mniej niż w 2023 roku, mimo że liczba pożarów wzrosła.
W tym samym roku strażacy odnotowali 4 329 interwencji związanych z emisją tlenku węgla. Śmiertelne zatrucie czadem poniosły 52 osoby, a 1 334 doznały podtrucia. Tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny – ludzkie zmysły go nie wykryją. Czujnik jest jedynym urządzeniem, które może obudzić śpiącą osobę, zanim straci przytomność lub nie obudzi się już wcale.
Polska dołącza tym samym do grupy krajów, w których czujniki od lat stanowią obowiązkowy standard – Austrii, Czech, Estonii, Francji, Niemiec i Szwecji. W tych państwach po wprowadzeniu obowiązku liczba ofiar zatruć i pożarów w budynkach mieszkalnych wyraźnie spadła.
Nowe mieszkanie, wynajem krótkoterminowy, własny dom – trzy sytuacje, trzy scenariusze
- Odebrałeś nowe mieszkanie z rynku pierwotnego po 23 grudnia 2024 r. Sprawdź, czy deweloper zamontował czujniki. Jeśli nie – masz prawo żądać uzupełnienia tego braku, bo obowiązek spoczywał na nim od daty wejścia rozporządzenia w życie. Zweryfikuj też, czy urządzenia mają certyfikat zgodności z normą PN-EN 14604 (dym) lub PN-EN 50291-1 (CO).
- Wynajmujesz krótkoterminowo przez Airbnb, Booking lub podobne platformy. Termin upływa 30 czerwca 2026 r. Nie czekaj do ostatniego momentu – zamontuj czujniki teraz, zachowaj paragony i zadbaj o to, by urządzenia spełniały wymagania norm. Dokumentacja zakupu może się przydać przy ewentualnej kontroli PSP.
- Masz zwykłe mieszkanie lub dom, który nie służy jako obiekt noclegowy. Formalny obowiązek masz dopiero od 1 stycznia 2030 r. Niemniej czujnik dymu na suficie sypialni i czujnik CO przy kotle lub kominku to koszt rzędu 60-160 zł i kilkanaście minut montażu – a może zapobiec tragedii na długo przed tym, nim ustawowy termin w ogóle nadejdzie.
Co warto zrobić – bez względu na to, kto jesteś
Po zakupie i montażu: regularnie testuj czujniki przyciskiem testowym – producenci zazwyczaj zalecają test raz w miesiącu. Baterie wymieniaj według harmonogramu z instrukcji, a całe urządzenie po 8-10 latach eksploatacji – data produkcji jest najczęściej podana na obudowie lub w dokumentacji. Czujnik z rozładowaną baterią nie spełnia żadnej funkcji ochronnej.
Jeśli jesteś zarządcą budynku wielorodzinnego – sprawdź, czy termin i zakres obowiązku dotyczy całego obiektu czy poszczególnych lokali z osobna, oraz czy któraś część nieruchomości nie jest objęta systemem sygnalizacji pożarowej, co wyklucza ją z obowiązku indywidualnego montażu.
