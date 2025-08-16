Od 1 września te osoby czeka obniżenie zarobków. Miesięcznie zarobią tylko 874 zł
Od września w portfelach młodych pracowników zabraknie kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Po raz pierwszy od lat minimalne wynagrodzenia dla tej grupy pracowników spadną, co bezpośrednio wynika z obniżki przeciętnej płacy w Polsce. Mechanizm, który miał chronić młodych przed zbyt niskimi zarobkami, teraz działa na ich niekorzyść.
Oficjalne obniżki od 1 września
Główny Urząd Statystyczny oficjalnie potwierdził spadek przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2025 roku do poziomu 8748,63 złotych. Jak informuje portal infor.pl, to o 213,65 złotych mniej niż w pierwszym kwartale, kiedy przeciętna płaca wynosiła 8962,28 złotych.
Ten spadek automatycznie przekłada się na obniżkę minimalnych stawek dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Od 1 września do 30 listopada 2025 roku obowiązywać będą nowe, niższe stawki wynagrodzeń.
Portal dziennik.pl przypomina, że wynagrodzenia młodocianych są bezpośrednio uzależnione od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału. Gdy średnia płaca spada, automatycznie maleją także zarobki najmłodszych pracowników.
Konkretne kwoty spadków
Nowe minimalne stawki wynagrodzeń od września przedstawiają się następująco:
W pierwszym roku nauki zawodu młodociany otrzyma minimum 699,89 złotych miesięcznie. Portal pit.pl wskazuje, że to spadek z wcześniejszych 716,98 złotych, co oznacza miesięczną stratę 17,09 złotych.
Drugi rok nauki zawodu to minimum 787,38 złotych miesięcznie, podczas gdy wcześniej było to 806,61 złotych. Spadek wynosi 19,23 złotych miesięcznie.
Największą stratę poniosą młodociani w trzecim roku nauki – ich minimalne wynagrodzenie spadnie z 896,23 złotych do 874,86 złotych, co oznacza miesięczną stratę 21,37 złotych.
Osoby odbywające przyuczenie do wykonywania określonej pracy będą otrzymywać minimum 612,40 złotych miesięcznie zamiast dotychczasowych 627,36 złotych. To spadek o 14,96 złotych miesięcznie.
Pierwszy taki przypadek od lat
To wyjątkowa sytuacja na polskim rynku pracy. Portal poradnikprzedsiebiorcy.pl podkreśla, że przez ostatnie lata wynagrodzenia młodocianych systematycznie rosły wraz ze wzrostem przeciętnej płacy w gospodarce. Obecny spadek to pierwsza taka sytuacja od wielu lat.
Mechanizm ustalania wynagrodzeń młodocianych opiera się na sztywnych procentach od przeciętnego wynagrodzenia: 8 procent w pierwszym roku nauki, 9 procent w drugim roku, 10 procent w trzecim roku oraz 7 procent dla osób przyuczanych do pracy.
Ta sztywna formuła oznacza, że gdy spada przeciętne wynagrodzenie w gospodarce, automatycznie maleją także zarobki młodocianych. Brak jest mechanizmów ochronnych, które mogłyby zabezpieczyć tę grupę przed spadkami wynagrodzeń.
Dlaczego spadły przeciętne wynagrodzenia
Portal biznes.interia.pl wyjaśnia przyczyny spadku przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale. W ujęciu rok do roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 8,8 procent, ale w ujęciu kwartał do kwartału spadło o 2,4 procent.
Spadek przeciętnej płacy między pierwszym a drugim kwartałem może wynikać z kilku czynników. Po pierwsze, pierwszy kwartał roku często charakteryzuje się wypłatami premii rocznych, trzynastek czy innych dodatków, które podnoszą średnią płacę.
Drugi kwartał to okres normalizacji wynagrodzeń po wyjątkowo hojnych wypłatach początku roku. Dodatkowo, wiele firm wprowadza podwyżki płac od kwietnia czy maja, ale ich pełny wpływ może być jeszcze niewielki w statystykach kwartalnych.
Kto traci najbardziej
Największe straty ponoszą młodociani w trzecim roku nauki zawodu, którzy tracą ponad 21 złotych miesięcznie. W perspektywie całego kwartału, od września do listopada, oznacza to stratę ponad 64 złotych.
Portal cechwroclaw.pl wskazuje, że szczególnie dotknięte będą osoby uczące się zawodów rzemieślniczych, gdzie tradycyjnie dominuje system nauki zawodu. To między innymi przyszli mechanicy, fryzjerzy, kucharze czy elektricy.
Młodzi pracownicy często są już obciążeni kosztami dojazdów do miejsc pracy i nauki, zakupu podstawowych narzędzi czy odpowiedniej odzieży roboczej. Każdy spadek wynagrodzenia może znacząco wpłynąć na ich budżet domowy.
Pracodawcy mogą płacić więcej
Portal infor.pl przypomina, że ustalone kwoty to minimalne wynagrodzenia, których pracodawcy nie mogą przekroczyć w dół. Nie ma jednak przeszkód, aby wypłacać młodocianym wyższe wynagrodzenia.
Pracodawcy mogą zdecydować się na wypłacanie wyższego wynagrodzenia zasadniczego lub dodatkowych premii za wyniki pracy czy postępy w nauce. W praktyce jednak większość firm płaci dokładnie minimalne stawki przewidziane przez prawo.
Niektórzy pracodawcy mogą skorzystać z refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika młodocianego z Funduszu Pracy. Refundacji podlega jednak wyłącznie kwota nie wyższa od ustawowego minimum.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli jesteś młodocianym pracownikiem lub masz w rodzinie osobę odbywającą naukę zawodu, przygotuj się na niższe zarobki od września. Spadek wynagrodzeń może wymusić konieczność przekalkulowania domowego budżetu.
Szczególnie trudna sytuacja dotyczy młodych osób, które są już na granicy minimum egzystencji. Każdy spadek dochodów może oznaczać konieczność rezygnacji z części wydatków czy zwiększenia pomocy ze strony rodziny.
Warto rozważyć rozmowę z pracodawcą o możliwości utrzymania dotychczasowego poziomu wynagrodzenia mimo obniżenia ustawowego minimum. Niektórzy pracodawcy mogą zdecydować się na taki krok, szczególnie w przypadku wartościowych pracowników.
Dlaczego system nie chroni młodych przed spadkami
Obecny system ustalania wynagrodzeń młodocianych nie przewiduje żadnych mechanizmów ochronnych przed spadkami płac. Sztywne powiązanie z przeciętnym wynagrodzeniem oznacza, że młodzi pracownicy są narażeni na wszystkie wahania koniunktury gospodarczej.
Portal pit.pl wskazuje, że system ten został stworzony w czasach, gdy polska gospodarka charakteryzowała się stabilnym wzrostem wynagrodzeń. Nikt nie przewidywał sytuacji, w której przeciętne wynagrodzenie może spaść między kwartałami.
Brak mechanizmów stabilizujących może prowadzić do sytuacji, w której najmłodsi pracownicy – często pochodzący z rodzin o niskich dochodach – ponoszą konsekwencje wahań gospodarczych, na które nie mają żadnego wpływu.
Perspektywy na kolejne miesiące
Sytuacja młodocianych pracowników może ulec poprawie już w grudniu, gdy zostaną ogłoszone nowe stawki na podstawie trzeciego kwartału 2025 roku. Portal praca.pl wskazuje jednak, że prognozy dotyczące przeciętnego wynagrodzenia pozostają niepewne.
Wiele zależy od rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce. Jeśli trzeci kwartał przyniesie wzrost przeciętnej płacy, młodociani mogą liczyć na powrót do wyższych zarobków od grudnia.
Eksperci zwracają uwagę, że obecna sytuacja może stać się argumentem za reformą systemu ustalania wynagrodzeń młodocianych. Wprowadzenie mechanizmów stabilizujących mogłoby chronić tę grupę przed nagłymi spadkami zarobków.
Społeczne konsekwencje obniżek płac
Spadek wynagrodzeń młodocianych może mieć szersze konsekwencje społeczne. Młodzi ludzie rozpoczynający swoją ścieżkę zawodową mogą zostać zniechęceni do kontynuowania nauki zawodu na rzecz poszukiwania lepiej płatnej pracy.
To może prowadzić do pogłębienia się problemów z brakiem wykwalifikowanych rzemieślników w Polsce. Już teraz wiele branży boryka się z niedoborem młodych pracowników gotowych uczyć się tradycyjnych zawodów.
Obniżka wynagrodzeń może także wpłynąć na decyzje młodych ludzi dotyczące kontynuowania edukacji zawodowej. Część z nich może zdecydować się na przerwanie nauki i podjęcie pracy na umowach cywilnoprawnych, gdzie zarobki nie są ograniczone ustawowymi minimami.
W dłuższej perspektywie może to negatywnie wpłynąć na jakość przygotowania zawodowego młodych pracowników oraz konkurencyjność polskiej gospodarki w sektorach wymagających wysokich kwalifikacji rzemieślniczych.
