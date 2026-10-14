Od 2027 roku nowa wyższa stawka dla wszystkich Polaków. Opłata jest obowiązkowa – policzyliśmy ile więcej wydasz

14 października 2026 18:00 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Minister finansów ogłosił górne granice podatków lokalnych na 2027 r. Za metr kwadratowy mieszkania gmina będzie mogła pobrać najwyżej 1,29 zł, o 4 grosze więcej niż obecnie. To jednak tylko sufit, a nie nowa stawka dla wszystkich. O tym, ile zapłacą właściciele mieszkań na Mokotowie czy w Wawrze, zdecyduje jesienią Rada m.st. Warszawy.

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Polskie Złotówki | Fot. Warszawa w Pigułce.
Polskie Złotówki | Fot. Warszawa w Pigułce.

Sufit w górę o 4 grosze. Rada gminy może zostać niżej

Obwieszczenie o maksymalnych stawkach na 2027 r. minister wydał 23 lipca 2026 r. i opublikował w Monitorze Polskim (M.P. z 2026 r. poz. 741). Podstawą jest art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707). Górne granice co roku rosną o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z pierwszego półrocza.

Ważne rozróżnienie: obwieszczenie nie podnosi nikomu podatku. Określa jedynie, ile gmina może maksymalnie pobrać. Faktyczne stawki ustala rada gminy w uchwale (art. 5 ust. 1 tej samej ustawy). Może przyjąć maksimum, zostawić ubiegłoroczną kwotę albo ją obniżyć. Wiele gmin wiejskich trzyma stawki wyraźnie poniżej limitu, duże miasta zwykle sięgają do sufitu.

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Na razie to więc zapowiedź możliwej podwyżki. Konkretne kwoty poznamy, gdy rady gmin przegłosują uchwały, a mieszkańcy zobaczą je dopiero w decyzjach podatkowych na początku 2027 r.

Maksymalne stawki na 2027 r. Od mieszkania po psa

Najwięcej osób interesuje podatek od budynków i lokali mieszkalnych. Limit rośnie z 1,25 zł do 1,29 zł za m² powierzchni użytkowej. Pozostałe górne granice wyglądają tak (2026 r. i 2027 r.):

  • grunty pozostałe, np. działka pod domem: 0,77 zł i 0,80 zł za m²,
  • grunty związane z działalnością gospodarczą: 1,45 zł i 1,49 zł za m²,
  • budynki związane z działalnością gospodarczą: 35,53 zł i 36,49 zł za m²,
  • budynki pozostałe: 12,00 zł i 12,33 zł za m²,
  • opłata od posiadania psa: 186,29 zł i 191,32 zł rocznie.

W przypadku mieszkania różnica jest symbolixzna. Przy 50 m² podatek liczony według maksymalnej stawki rośnie z 62,50 zł do 64,50 zł rocznie, czyli o 2 zł. Właściciel domu o powierzchni 120 m² zapłaciłby 154,80 zł zamiast 150 zł, nie licząc podatku od gruntu. Więcej odczują firmy: przy lokalu usługowym o powierzchni 100 m² maksymalny podatek rośnie o 96 zł rocznie.

Przy liczeniu powierzchni obowiązuje zasada z art. 4 ust. 2 ustawy. Pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m wlicza się w 50 proc., a niższe niż 1,40 m pomija się. Ma to znaczenie przy mieszkaniach z antresolą i na poddaszach.

Warszawa od lat bierze maksimum. W 2027 r. 50 m² to 64,50 zł

W stolicy na 2026 r. stawka od budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za m², czyli dokładnie tyle, ile pozwalał limit. Przyjęła ją Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XXIX/1066/2025 z 20 listopada 2025 r. Rok wcześniej było to 1,19 zł, również górna granica.

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Uchwały na 2027 r. jeszcze nie ma. Warszawscy radni zwykle głosują stawki w listopadzie. Jeśli powtórzą schemat z ostatnich lat, właściciel kawalerki o powierzchni 30 m² zapłaci 38,70 zł, a mieszkania o powierzchni 70 m² na Bemowie czy Bielanach 90,30 zł rocznie, o 2,80 zł więcej niż teraz.

Dla miasta to nie są drobne pieniądze. Podatek od nieruchomości ma przynieść Warszawie w 2026 r. ponad 1,8 mld zł. Mieszkania ważą w tym jednak niewiele, bo stawka od powierzchni związanej z biznesem jest niemal 30 razy wyższa niż od lokalu mieszkalnego.

W lipcu, po danych GUS o inflacji, szacowaliśmy limit dla mieszkań na 1,28 zł. Ostatecznie minister ogłosił o 1 grosz więcej.

Decyzja przyjdzie zimą, pierwsza rata do 15 marca

Osoby fizyczne nie składają deklaracji na podatek od nieruchomości. Kwotę wylicza urząd, a w Warszawie prezydent miasta, i wysyła decyzję wymiarową. Podatek płaci się w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Gdy łączna kwota nie przekracza 100 zł, całość trzeba wpłacić jednorazowo do 15 marca (art. 6 ust. 7 i 8 ustawy).

Ta zasada dotyczy większości właścicieli mieszkań w Warszawie. Nawet przy 70 m² i maksymalnej stawce podatek od samego lokalu nie dobije do 100 zł, więc rata będzie jedna, w marcu. Do tego dochodzi zwykle kilka złotych od udziału w gruncie pod blokiem.

Co sprawdzić, zanim przyjdzie decyzja na 2027 r.

  • Śledź uchwałę swojej gminy. W Warszawie projekt trafi do Rady m.st. Warszawy prawdopodobnie w listopadzie. Dopiero uchwała, a nie obwieszczenie ministra, decyduje o twoim podatku.
  • Sprawdź w ostatniej decyzji, jaką powierzchnię przyjął urząd. Jeśli nie uwzględnił skosów poniżej 1,40 m albo pomieszczeń liczonych w połowie, złóż korektę informacji o nieruchomościach (IN-1).
  • Jeśli w ciągu roku kupiłeś lub sprzedałeś mieszkanie, masz 14 dni na złożenie informacji IN-1. Bez niej urząd może naliczyć podatek poprzedniemu albo nowemu właścicielowi niewłaściwie.
  • Gdy prowadzisz firmę w mieszkaniu, przypilnuj, czy część lokalu nie jest opodatkowana stawką biznesową. Różnica wynosi ponad 35 zł na każdym metrze.
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