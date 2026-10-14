Od 2027 roku nowa wyższa stawka dla wszystkich Polaków. Opłata jest obowiązkowa – policzyliśmy ile więcej wydasz
Minister finansów ogłosił górne granice podatków lokalnych na 2027 r. Za metr kwadratowy mieszkania gmina będzie mogła pobrać najwyżej 1,29 zł, o 4 grosze więcej niż obecnie. To jednak tylko sufit, a nie nowa stawka dla wszystkich. O tym, ile zapłacą właściciele mieszkań na Mokotowie czy w Wawrze, zdecyduje jesienią Rada m.st. Warszawy.
Sufit w górę o 4 grosze. Rada gminy może zostać niżej
Obwieszczenie o maksymalnych stawkach na 2027 r. minister wydał 23 lipca 2026 r. i opublikował w Monitorze Polskim (M.P. z 2026 r. poz. 741). Podstawą jest art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707). Górne granice co roku rosną o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z pierwszego półrocza.
Ważne rozróżnienie: obwieszczenie nie podnosi nikomu podatku. Określa jedynie, ile gmina może maksymalnie pobrać. Faktyczne stawki ustala rada gminy w uchwale (art. 5 ust. 1 tej samej ustawy). Może przyjąć maksimum, zostawić ubiegłoroczną kwotę albo ją obniżyć. Wiele gmin wiejskich trzyma stawki wyraźnie poniżej limitu, duże miasta zwykle sięgają do sufitu.
Na razie to więc zapowiedź możliwej podwyżki. Konkretne kwoty poznamy, gdy rady gmin przegłosują uchwały, a mieszkańcy zobaczą je dopiero w decyzjach podatkowych na początku 2027 r.
Maksymalne stawki na 2027 r. Od mieszkania po psa
Najwięcej osób interesuje podatek od budynków i lokali mieszkalnych. Limit rośnie z 1,25 zł do 1,29 zł za m² powierzchni użytkowej. Pozostałe górne granice wyglądają tak (2026 r. i 2027 r.):
- grunty pozostałe, np. działka pod domem: 0,77 zł i 0,80 zł za m²,
- grunty związane z działalnością gospodarczą: 1,45 zł i 1,49 zł za m²,
- budynki związane z działalnością gospodarczą: 35,53 zł i 36,49 zł za m²,
- budynki pozostałe: 12,00 zł i 12,33 zł za m²,
- opłata od posiadania psa: 186,29 zł i 191,32 zł rocznie.
W przypadku mieszkania różnica jest symbolixzna. Przy 50 m² podatek liczony według maksymalnej stawki rośnie z 62,50 zł do 64,50 zł rocznie, czyli o 2 zł. Właściciel domu o powierzchni 120 m² zapłaciłby 154,80 zł zamiast 150 zł, nie licząc podatku od gruntu. Więcej odczują firmy: przy lokalu usługowym o powierzchni 100 m² maksymalny podatek rośnie o 96 zł rocznie.
Przy liczeniu powierzchni obowiązuje zasada z art. 4 ust. 2 ustawy. Pomieszczenia o wysokości od 1,40 do 2,20 m wlicza się w 50 proc., a niższe niż 1,40 m pomija się. Ma to znaczenie przy mieszkaniach z antresolą i na poddaszach.
Warszawa od lat bierze maksimum. W 2027 r. 50 m² to 64,50 zł
W stolicy na 2026 r. stawka od budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za m², czyli dokładnie tyle, ile pozwalał limit. Przyjęła ją Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XXIX/1066/2025 z 20 listopada 2025 r. Rok wcześniej było to 1,19 zł, również górna granica.
Uchwały na 2027 r. jeszcze nie ma. Warszawscy radni zwykle głosują stawki w listopadzie. Jeśli powtórzą schemat z ostatnich lat, właściciel kawalerki o powierzchni 30 m² zapłaci 38,70 zł, a mieszkania o powierzchni 70 m² na Bemowie czy Bielanach 90,30 zł rocznie, o 2,80 zł więcej niż teraz.
Dla miasta to nie są drobne pieniądze. Podatek od nieruchomości ma przynieść Warszawie w 2026 r. ponad 1,8 mld zł. Mieszkania ważą w tym jednak niewiele, bo stawka od powierzchni związanej z biznesem jest niemal 30 razy wyższa niż od lokalu mieszkalnego.
W lipcu, po danych GUS o inflacji, szacowaliśmy limit dla mieszkań na 1,28 zł. Ostatecznie minister ogłosił o 1 grosz więcej.
Decyzja przyjdzie zimą, pierwsza rata do 15 marca
Osoby fizyczne nie składają deklaracji na podatek od nieruchomości. Kwotę wylicza urząd, a w Warszawie prezydent miasta, i wysyła decyzję wymiarową. Podatek płaci się w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Gdy łączna kwota nie przekracza 100 zł, całość trzeba wpłacić jednorazowo do 15 marca (art. 6 ust. 7 i 8 ustawy).
Ta zasada dotyczy większości właścicieli mieszkań w Warszawie. Nawet przy 70 m² i maksymalnej stawce podatek od samego lokalu nie dobije do 100 zł, więc rata będzie jedna, w marcu. Do tego dochodzi zwykle kilka złotych od udziału w gruncie pod blokiem.
Co sprawdzić, zanim przyjdzie decyzja na 2027 r.
- Śledź uchwałę swojej gminy. W Warszawie projekt trafi do Rady m.st. Warszawy prawdopodobnie w listopadzie. Dopiero uchwała, a nie obwieszczenie ministra, decyduje o twoim podatku.
- Sprawdź w ostatniej decyzji, jaką powierzchnię przyjął urząd. Jeśli nie uwzględnił skosów poniżej 1,40 m albo pomieszczeń liczonych w połowie, złóż korektę informacji o nieruchomościach (IN-1).
- Jeśli w ciągu roku kupiłeś lub sprzedałeś mieszkanie, masz 14 dni na złożenie informacji IN-1. Bez niej urząd może naliczyć podatek poprzedniemu albo nowemu właścicielowi niewłaściwie.
- Gdy prowadzisz firmę w mieszkaniu, przypilnuj, czy część lokalu nie jest opodatkowana stawką biznesową. Różnica wynosi ponad 35 zł na każdym metrze.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.