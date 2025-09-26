Paczkomat na twojej działce? Polacy zarabiają nawet tyle miesięcznie za kawałek wolnej przestrzeni
Masz niezagospodarowany kawałek ziemi przy domu lub firmie? To może być źródło stałego dochodu. InPost wciąż rozwija swoją sieć paczkomatów i aktywnie poszukuje nowych lokalizacji. Okazuje się, że właściciele działek mogą zarobić na tym od 100 do nawet 1000 zł miesięcznie, w zależności od lokalizacji.
Jak udostępnić miejsce pod paczkomat?
Cały proces jest szybki i prosty. InPost wymaga spełnienia kilku warunków:
-
dostęp do miejsca 24 godziny na dobę,
-
zasięg GSM,
-
podłączenie do źródła prądu,
-
co najmniej 4 m² wolnej powierzchni.
Zgłoszenia dokonuje się przez formularz na stronie InPostu – wystarczy wpisać adres, dodać zdjęcie miejsca i zostawić dane kontaktowe.
Ile można zarobić?
Wysokość wynagrodzenia zależy od atrakcyjności i położenia lokalizacji:
-
duże miasta – do 1000 zł miesięcznie,
-
małe miejscowości i wsie – zwykle od 100 do 500 zł.
To stały, pasywny dochód, a przy okazji większa wygoda dla mieszkańców okolicy.
InPost poszerza ofertę usług
Paczkomaty to już nie tylko odbiór paczek. Firma wprowadza kolejne rozwiązania:
-
od marca można w nich kupić prasę – tygodniki, miesięczniki i magazyny,
-
dostępna jest także darmowa usługa oddawania niepotrzebnych ubrań i butów, których nie wolno wyrzucać do zwykłych koszy,
-
InPost zapowiada rozwój podobnych usług także poza Polską, m.in. w Wielkiej Brytanii i we Francji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli masz niewykorzystany kawałek działki, możesz zamienić go w dodatkowe źródło dochodu. To także szansa, by przyciągnąć więcej ludzi w okolice twojej nieruchomości – paczkomat to wygoda dla sąsiadów i klientów, a dla ciebie stały przelew co miesiąc.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.