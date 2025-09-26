Paczkomat na twojej działce? Polacy zarabiają nawet tyle miesięcznie za kawałek wolnej przestrzeni

26 września 2025 18:24 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Masz niezagospodarowany kawałek ziemi przy domu lub firmie? To może być źródło stałego dochodu. InPost wciąż rozwija swoją sieć paczkomatów i aktywnie poszukuje nowych lokalizacji. Okazuje się, że właściciele działek mogą zarobić na tym od 100 do nawet 1000 zł miesięcznie, w zależności od lokalizacji.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jak udostępnić miejsce pod paczkomat?

Cały proces jest szybki i prosty. InPost wymaga spełnienia kilku warunków:

  • dostęp do miejsca 24 godziny na dobę,

  • zasięg GSM,

  • podłączenie do źródła prądu,

  • co najmniej 4 m² wolnej powierzchni.

Zgłoszenia dokonuje się przez formularz na stronie InPostu – wystarczy wpisać adres, dodać zdjęcie miejsca i zostawić dane kontaktowe.

Ile można zarobić?

Wysokość wynagrodzenia zależy od atrakcyjności i położenia lokalizacji:

  • duże miasta – do 1000 zł miesięcznie,

  • małe miejscowości i wsie – zwykle od 100 do 500 zł.

To stały, pasywny dochód, a przy okazji większa wygoda dla mieszkańców okolicy.

InPost poszerza ofertę usług

Paczkomaty to już nie tylko odbiór paczek. Firma wprowadza kolejne rozwiązania:

  • od marca można w nich kupić prasę – tygodniki, miesięczniki i magazyny,

  • dostępna jest także darmowa usługa oddawania niepotrzebnych ubrań i butów, których nie wolno wyrzucać do zwykłych koszy,

  • InPost zapowiada rozwój podobnych usług także poza Polską, m.in. w Wielkiej Brytanii i we Francji.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli masz niewykorzystany kawałek działki, możesz zamienić go w dodatkowe źródło dochodu. To także szansa, by przyciągnąć więcej ludzi w okolice twojej nieruchomości – paczkomat to wygoda dla sąsiadów i klientów, a dla ciebie stały przelew co miesiąc.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl