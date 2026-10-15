Park już rozbłysnął. Warszawa ma nowy ogród świateł zupełnie za darmo i w samym centrum miasta
Światła już się zapaliły, a park Świętokrzyski rozpoczął nowy rozdział swoich wieczornych spacerów. W czwartek, 15 października, uruchomiono pierwszą, jesienną odsłonę iluminacji przygotowanej w samym centrum Warszawy, obok Pałacu Kultury i Nauki. Byliśmy na miejscu i uchwyciliśmy moment włączenia świateł podczas naszej transmisji na żywo. Wielkie kwiaty, motyle i roślinne dekoracje, które wcześniej pokazywaliśmy jeszcze przed rozświetleniem, tworzą teraz nową atrakcję tej części stolicy. Zapis relacji zamieszczamy na dole artykułu.
Kwiaty i motyle rozświetlają parkowe alejki
Aranżacja nawiązuje do przyrody i wykorzystuje motywy kwiatów, liści, roślinnych pędów oraz owadów. Zgodnie z zapowiedzią Zarządu Dróg Miejskich przygotowano 10 dmuchawców, 10 kwiatów i 18 motyli, a w alejce biegnącej wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej co najmniej sześć przewieszek świetlnych. Kompozycję uzupełnia kolorowe doświetlenie drzew, nawierzchni ścieżek i otoczenia fontanny. Ogród został pomyślany jako część istniejącej zieleni, dzięki czemu dekoracje towarzyszą spacerowiczom wśród parkowych nasadzeń. Wysokie konstrukcje wyznaczają kolejne punkty świetlnej scenerii.
Już przed premierą uwagę zwracały duże, ażurowe kielichy kwiatów umieszczone na wygiętych łodygach i motyle zawieszone wysoko ponad ścieżką. Na naszych wcześniejszych zdjęciach dobrze widać ich skalę oraz sposób ustawienia wzdłuż alejki. Rozświetlenie pozwala teraz spojrzeć na tę samą przestrzeń jako na gotową kompozycję. Otoczenie dodaje jej charakterystycznego warszawskiego tła: parkowa zieleń sąsiaduje z wysoką zabudową centrum. To właśnie zestawienie roślinnych form z miejską panoramą wyróżnia ogród przy Pałacu Kultury i Nauki i daje wiele możliwości fotografowania dekoracji z różnych perspektyw.
Interaktywna alejka i świetlne animacje
Szczególną częścią projektu jest około 50-metrowy odcinek alejki przeznaczony na interaktywną projekcję. Zamiast ograniczać widowisko do figur ustawionych przy ścieżce, projektanci wykorzystali również samą nawierzchnię. Wyświetlane na niej obrazy związane z roślinami i zwierzętami mają reagować na obecność przechodniów dzięki czujnikom ruchu. Spacerowicze mogą w ten sposób uruchamiać i zmieniać świetlne motywy. Taka forma pozwala włączyć do oglądania zarówno dzieci, jak i dorosłych, a przejście alejką staje się elementem przygotowanej zabawy ze światłem.
W całej aranżacji przewidziano dwie projekcje: jedną w otoczeniu fontanny, drugą właśnie na parkowej alejce. Według opisu ZDM pojedyncza animacja ma trwać około trzech minut i być odtwarzana w pętli, z płynnymi przejściami między kolejnymi cyklami. Scenariusze mają być dopasowywane do pór roku, co pozwoli zmieniać charakter prezentowanych obrazów. Jesienna premiera otwiera więc projekt, który będzie mógł otrzymywać następne odsłony. Dla odwiedzających oznacza to możliwość powrotu do tej samej przestrzeni przy innej świetlnej scenografii.
Zdjęcie z Pałacem Kultury w tle i bezpłatny spacer
Uzupełnieniem ogrodu jest zapowiedziana przed fontanną fotoramka, przygotowana z myślą o zdjęciach z Pałacem Kultury i Nauki w tle, patrząc od strony ulicy Świętokrzyskiej. W dalszej perspektywie ma zostać przeniesiona na Plac Centralny. Za dekoracje odpowiada firma Multidekor, która realizuje nową warszawską iluminację. Atrakcje są bezpłatne, dlatego oglądanie świetlnego ogrodu można połączyć ze zwykłym wieczornym przejściem przez centrum. Sam park ma przy tym pełnić funkcję łącznika między ulicą Świętokrzyską a Placem Centralnym, włączając świetlną aranżację w codzienne trasy mieszkańców.
To pierwsza odsłona większych zmian w centrum Warszawy
Parkowa iluminacja ma być całoroczną atrakcją, a uruchomiona właśnie jesienna odsłona poprzedza główną iluminację świąteczną, zaplanowaną na grudzień. Nowa koncepcja obejmuje także Plac Centralny, gdzie przewidziano 21-metrową choinkę z programowanymi animacjami. Świąteczne dekoracje pojawią się również między innymi na Starym i Nowym Mieście oraz Trakcie Królewskim. Cały warszawski projekt ma liczyć ponad 900 elementów i zestawów dekoracyjnych. Według miejskich zapowiedzi całość będzie wykorzystywała blisko 2,9 mln punktów LED, z możliwością ograniczania ich mocy w godzinach mniejszego ruchu. Ogród przy Pałacu Kultury jest więc jednym z jego punktów, który mieszkańcy mogą poznawać jeszcze przed rozpoczęciem grudniowego sezonu.
Uchwyciliśmy moment włączenia iluminacji
Naszą relację rozpoczęliśmy jeszcze wtedy, gdy czekaliśmy na rozświetlenie instalacji. Dzięki temu w transmisji udało się uchwycić moment zapalenia świateł i przejście od oczekiwania do pierwszej prezentacji nowej atrakcji. Nagranie uzupełnia zdjęcia dekoracji, które wcześniej pokazywaliśmy w dziennym świetle, i pozwala porównać oba etapy premiery. Poniżej zamieszczamy zapis naszego live’a z parku Świętokrzyskiego. To relacja Warszawy w Pigułce z uruchomienia pierwszej odsłony ogrodu świateł w centrum stolicy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.