Pięć dni wolnego bez brania urlopu. Premier wyznaczył termin
Od czwartku 24 grudnia do poniedziałku 28 grudnia 2026 roku część pracowników będzie mogła odpoczywać przez pięć kolejnych dni bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Taki układ zapewniają święta, weekend oraz dodatkowy dzień wolny wyznaczony przez premiera dla członków korpusu służby cywilnej. W pozostałych zakładach termin wolnego za sobotnie święto ustala pracodawca. Przy standardowej pracy od poniedziałku do piątku musi jednak prawidłowo rozliczyć święto — swoboda wyboru daty nie oznacza możliwości odmowy należnego wolnego.
Premier wyznaczył wolne na 28 grudnia
Termin wynika z zarządzenia nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 roku, opublikowanego w Monitorze Polskim pod pozycją 36. Dokument wskazuje poniedziałek 28 grudnia jako dzień wolny dla członków korpusu służby cywilnej w związku z drugim dniem Bożego Narodzenia, który przypada w sobotę 26 grudnia. Zarządzenie określiło również termin sierpniowego wolnego za święto przypadające w sobotę. Grudniowa decyzja obowiązuje więc od wielu miesięcy, a jej znaczenie staje się szczególnie widoczne przy planowaniu końcówki roku. Dodatkowy poniedziałek połączy się z wcześniejszymi dniami wolnymi w jedną przerwę.
Pięć dni przerwy od Wigilii do poniedziałku
W 2026 roku Wigilia wypada w czwartek, pierwszy dzień Bożego Narodzenia w piątek, a drugi w sobotę. Następnie przypada niedziela 27 grudnia i wyznaczony dla służby cywilnej wolny poniedziałek. Przy zwykłym rozkładzie pracy od poniedziałku do piątku daje to pięć kolejnych dni odpoczynku. Pracownik nie musi w tym celu składać wniosku o urlop wypoczynkowy. Powrót do pracy przypadnie na wtorek 29 grudnia, jeżeli na kolejne dni nie zaplanowano innego wolnego lub urlopu.
|Data
|Dzień tygodnia
|Podstawa wolnego w opisanym układzie
|24 grudnia 2026
|Czwartek
|Wigilia — dzień ustawowo wolny od pracy
|25 grudnia 2026
|Piątek
|Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
|26 grudnia 2026
|Sobota
|Drugi dzień Bożego Narodzenia, przypadający w sobotę
|27 grudnia 2026
|Niedziela
|Niedziela
|28 grudnia 2026
|Poniedziałek
|Dzień wolny wyznaczony dla korpusu służby cywilnej za sobotnie święto
Wigilia jest ustawowo wolna także w 2026 roku
Możliwość rozpoczęcia przerwy już 24 grudnia wynika z przepisów obowiązujących od 2025 roku. Wigilia została wpisana do ustawy o dniach wolnych od pracy i pozostaje w tym wykazie również w 2026 roku. Pracownik objęty zwykłym rozkładem od poniedziałku do piątku nie musi więc przeznaczać na nią dnia ze swojej puli urlopowej. Inaczej należy oceniać pracę w branżach, w których przepisy dopuszczają wykonywanie obowiązków w święta. W takich przypadkach znaczenie mają harmonogram oraz zasady rekompensowania pracy w dni świąteczne.
Zarządzenie obejmuje służbę cywilną, a nie wszystkich pracowników urzędów
Korpus służby cywilnej tworzą osoby zatrudnione na określonych stanowiskach m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich oraz wskazanych jednostkach administracji rządowej. Nie jest to zbiorcza nazwa wszystkich osób pracujących w sektorze publicznym. Samo zatrudnienie w urzędzie, szkole lub innej publicznej instytucji nie przesądza więc, że termin z zarządzenia premiera dotyczy danej osoby. Pracownicy samorządowi również powinni kierować się informacjami swojego pracodawcy. Podstawą ustalenia własnego wolnego jest status zatrudnienia i obowiązujący rozkład pracy.
W prywatnej firmie szef wybiera datę, ale musi rozliczyć święto
Kodeks pracy stanowi, że święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym o osiem godzin dla pracownika pełnoetatowego. W przypadku osoby pracującej po osiem godzin od poniedziałku do piątku oznacza to konieczność wyznaczenia innego dnia wolnego za sobotnie święto. Pracodawca może wskazać 28 grudnia, ale może również wybrać inną datę. Zatrudniony może zaproponować dogodny termin, jednak nie powinien zakładać, że jego propozycja została zaakceptowana. Właściwa data musi wynikać z ustaleń i organizacji pracy w zakładzie.
Wolne powinno zostać rozliczone w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto. Przy okresie jednomiesięcznym obejmującym grudzień trzeba zatem wyznaczyć je w grudniu. Jeżeli firma stosuje dłuższy okres, możliwości wyboru terminu mogą być szersze, ale nadal ogranicza je koniec tego okresu. Nie jest to dzień urlopu wypoczynkowego, który pracownik wykorzystuje z własnej puli. W prywatnej firmie pięciodniowa przerwa od 24 do 28 grudnia zależy więc przede wszystkim od przyjętej daty dodatkowego wolnego.
Praca zmianowa może oznaczać inny układ odpoczynku
Opisany kalendarz dotyczy przede wszystkim osób z wolnymi weekendami i stałą pracą w dni powszednie. W transporcie, ochronie zdrowia, hotelarstwie czy przy pracy zmianowej obowiązki mogą być wykonywane również w niedziele i święta, zgodnie z ustawowymi zasadami. Pracownicy tych branż nie otrzymują automatycznie pięciu kolejnych dni odpoczynku tylko dlatego, że święta układają się korzystnie. Także przy niepełnym etacie sposób rozliczenia zależy od wymiaru i rozkładu pracy. Trzeba ocenić konkretny harmonogram, zamiast przenosić na niego kalendarz pracownika biurowego.
Co ustalić przed zaplanowaniem świątecznego wyjazdu?
Najpierw warto uzyskać od pracodawcy potwierdzenie, kiedy zostanie rozliczony dzień wolny za 26 grudnia. Następnie trzeba sprawdzić swój harmonogram, zwłaszcza jeśli obejmuje dyżury lub pracę zmianową. Osoby objęte zarządzeniem premiera mają wskazany termin, natomiast pozostali pracownicy powinni korzystać z komunikatu obowiązującego w ich zakładzie. Przy planowaniu rodzinnej przerwy dobrze porównać również grafiki pozostałych domowników, ponieważ wolne jednej osoby nie oznacza wolnego wszystkich. Jeżeli plan obejmuje wizytę w urzędzie po świętach, należy dodatkowo sprawdzić dostępność konkretnej instytucji 28 grudnia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.