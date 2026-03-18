Pierwsze miesiące 2026 roku przyniosły kolejne podwyżki. Rachunki rosną o setki złotych miesięcznie
Od stycznia 2026 roku polskie rodziny odczuwają wzrost kosztów życia w większości obszarów domowego budżetu. Podwyżki dotyczą opłat za wywóz śmieci, energię elektryczną, wodę i ścieki oraz usługi abonamentowe. W Warszawie kończy się okres obniżonych stawek za odpady, a od kwietnia mieszkańcy stolicy zapłacą więcej. Łączne koszty dla przeciętnej czteroosobowej rodziny mogą wzrosnąć o 1500 zł do ponad 2000 zł rocznie.
Co się zmienia?
Od 1 stycznia 2026 roku dziesiątki polskich gmin podniosły opłaty za gospodarowanie odpadami. W Jaworznie stawka wynosi obecnie 51 zł od osoby miesięcznie, w Jeleniej Górze 53 zł, a w Nowym Mieście nad Wartą opłata wzrosła z 32 zł do 42 zł, czyli o 31 procent.
Warszawa utrzymała dotychczasowe stawki do końca marca 2026 roku. Mieszkańcy bloków płacą 60 zł miesięcznie, a właściciele domów jednorodzinnych 91 zł. Od 1 kwietnia stawki wrócą do poziomu sprzed października 2024 roku – 85 zł dla gospodarstw w zabudowie wielorodzinnej i 107 zł dla domów jednorodzinnych.
Gminy, które nie wprowadziły podwyżek w styczniu, planują je na drugą połowę roku. Część samorządów zapowiada kolejne korekty cenników już od lipca 2026 roku.
Osoby, które nie segregują odpadów, ponoszą znacznie wyższe koszty. W Jeleniej Górze kara za brak segregacji wynosi 159 zł miesięcznie od osoby – to trzykrotność stawki podstawowej. Czteroosobowa rodzina bez segregacji zapłaci tam ponad 630 zł miesięcznie tylko za wywóz śmieci.
Rachunki za prąd wyższe pomimo tańszej energii
Od 1 stycznia 2026 roku zakończyły się rządowe tarcze osłonowe dla energii elektrycznej. Cena samej energii w taryfie G11 spadła nieznacznie – średnia stawka zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki wynosi 495 zł za megawatogodzinę netto, podczas gdy w 2025 roku obowiązywała cena zamrożona na poziomie 500 zł za MWh.
Wzrosły jednak opłaty dystrybucyjne. Według URE stawki dystrybucyjne poszły w górę średnio o 9,36 procent w porównaniu z taryfami na 2025 rok. Dla gospodarstwa domowego zużywającego 500 kWh miesięcznie opłata dystrybucyjna wzrosła z około 82 zł do 88 zł miesięcznie.
URE podaje, że dla gospodarstw domowych korzystających z taryfy G11, w której średnie roczne zużycie wynosi 1,8 MWh, średni miesięczny wzrost na rachunku wyniesie około 3 procent. W praktyce oznacza to dodatkowe 5-7 zł miesięcznie, czyli 60-84 zł rocznie dla przeciętnego gospodarstwa.
Woda i ścieki droższe o grosze, które się sumują
Lokalne przedsiębiorstwa wodociągowe również podniosły taryfy. W Gliwicach od 11 stycznia 2026 roku metr sześcienny wody podrożał o 12 groszy – z 6,10 zł do 6,22 zł, a odprowadzanie ścieków o 18 groszy – z 8,41 zł do 8,59 zł. Łączna stawka za wodę i ścieki wynosi obecnie 14,81 zł za metr sześcienny.
W warszawskich spółdzielniach mieszkaniowych stawka wzrosła do 14,90 zł za metr sześcienny – 5,90 zł za wodę i 9,00 zł za ścieki. Przy przeciętnym zużyciu 10-12 metrów sześciennych miesięcznie dla czteroosobowej rodziny daje to 3-4 zł więcej co miesiąc, czyli około 40-50 zł rocznie.
Streaming coraz droższy, banki podnoszą opłaty
Platformy streamingowe kontynuują podwyżki rozpoczęte w 2025 roku. Netflix w 2026 roku kosztuje 33 zł miesięcznie za plan podstawowy, 49 zł za standardowy i 67 zł za premium. HBO Max oferuje plan podstawowy z reklamami za 29,99 zł, standardowy za 39,99 zł i premium za 49,99 zł miesięcznie. Disney+ podniosło ceny do 34,99 zł za plan standardowy i 59,99 zł za premium.
Banki w Polsce modyfikują cenniki. BNP Paribas od marca 2026 roku podniósł opłatę za wypłatę gotówki w bankomatach Euronet oraz innych bankomatach w Polsce z 7 zł do 10 zł. Klienci, którzy nie spełniają warunków zwolnienia z opłat za prowadzenie konta – na przykład wymaganej liczby transakcji kartą lub minimalnych wpływów – płacą od 80 zł do 120 zł rocznie.
Operatorzy komórkowi stosują klauzule inflacyjne, które pozwalają dostosowywać abonamenty do wskaźnika inflacji. Według portalu Telko.in średnia opłata za abonament komórkowy wzrosła z 41,89 zł w lipcu 2024 roku do 44,33 zł w marcu 2025 roku. T-Mobile podniósł średnią cenę abonamentu z 60 zł do 65 zł, Play z 73 zł do 76 zł, a Orange z 66,25 zł do 70 zł.
Fakty i tło sprawy
Samorządy tłumaczą podwyżki za wywóz śmieci rosnącymi cenami paliw, energii i kosztami recyklingu. Do tego dochodzą wyższe opłaty w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów oraz kary za nieosiągnięcie wymogów unijnych dotyczących poziomu recyklingu.
Warszawski ratusz wyjaśnia, że przyjęty okres obowiązywania obniżonych stawek przez 6 miesięcy – od października 2025 do marca 2026 – wynika z nieprzewidywalności kosztów systemu zagospodarowania odpadów w dłuższej perspektywie. Istotny jest wpływ systemu kaucyjnego, który wszedł w życie 1 października 2025 roku i negatywnie wpłynął na gminne systemy gospodarki odpadami przez wyeliminowanie ze strumienia odpadów wartościowych surowców.
W przypadku energii elektrycznej kluczowe są inwestycje w modernizację sieci dystrybucyjnej. Operatorzy systemów dystrybucyjnych muszą dostosować infrastrukturę do rosnącego zapotrzebowania i wymogów technicznych, co przekłada się na wyższe taryfy. Na poziom taryf dystrybucyjnych wpływa również taryfa przesyłowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz inflacja.
Co to oznacza dla czytelnika?
Po zsumowaniu wszystkich podwyżek czteroosobowa rodzina zapłaci w 2026 roku od 1500 zł do ponad 2000 zł więcej rocznie. Największy udział w tym wzroście mają opłaty za wywóz śmieci – od 400 zł do 600 zł rocznie, energia elektryczna – około 60-84 zł rocznie, opłaty mieszkaniowe – 240-360 zł rocznie oraz usługi bankowe i abonamenty – łącznie około 260-420 zł rocznie.
Kluczem do ograniczenia kosztów jest regularna weryfikacja warunków kont bankowych i abonamentów. Wiele osób płaci niepotrzebne opłaty, ponieważ nie spełnia warunków zwolnienia – na przykład nie wykonuje wymaganej liczby transakcji kartą. Zmiana pakietu lub porównanie ofert konkurencji może przynieść oszczędności rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie.
W przypadku ubezpieczeń OC warto porównać oferty różnych towarzystw i skorzystać ze zniżek za bezszkodową jazdę lub posiadanie dodatkowych produktów u ubezpieczyciela. Platformy streamingowe często oferują pakiety rodzinne lub roczne subskrypcje z rabatem – na przykład HBO Max w rocznym planie standardowym kosztuje 399 zł, co daje oszczędność 80,88 zł w porównaniu do 12 miesięcy płatności.
Segregacja odpadów pozwala uniknąć drastycznych kar finansowych. W niektórych gminach różnica między stawką podstawową a karą za brak segregacji to nawet trzykrotność opłaty. Warto też sprawdzić, czy wspólnota mieszkaniowa prawidłowo rozlicza opłaty i czy można wpłynąć na obniżenie kosztów przez modernizację instalacji czy zmianę dostawców usług.
Większość ekspertów prognozuje, że trend wzrostowy utrzyma się w kolejnych miesiącach 2026 roku. Warszawa od kwietnia podwyższy opłaty za śmieci, a część samorządów planuje podwyżki w połowie roku. Koszty życia rosną nie tylko przez inflację, ale też przez kumulację dziesiątek drobnych podwyżek w różnych obszarach. Świadome zarządzanie wydatkami i regularna weryfikacja umów to obecnie najskuteczniejsze metody ograniczenia rosnących kosztów.
