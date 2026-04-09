Pilne: RegioJet kończy działalność w Polsce! Mamy oficjalne oświadczenie
Czeski przewoźnik RegioJet ogłosił dziś, 9 kwietnia 2026 roku, że kończy działalność na polskim rynku krajowym. Krajowe połączenia na trasach Kraków – Warszawa – Gdynia oraz Poznań – Warszawa zostaną obsłużone po raz ostatni 3 maja 2026 roku. Pasażerowie otrzymają pełny zwrot kosztów biletów najpóźniej do 15 kwietnia tą samą metodą, którą dokonano zakupu. Dodatkowo każdy poszkodowany pasażer może ubiegać się o rekompensatę 100 zł przez formularz na stronie przewoźnika. Połączenia międzynarodowe Przemyśl – Kraków – Praga oraz Warszawa – Praga pozostają w rozkładzie.
Siedem miesięcy i koniec. Jak wyglądała polska przygoda RegioJet
RegioJet uruchomił pierwszą parę pociągów na trasie Kraków – Warszawa 18 września 2025 roku – był to historyczny pierwszy przejazd prywatnego przewoźnika na krajowej trasie dalekobieżnej w Polsce. Czeski operator wszedł na rynek z ambitnym planem: pełne uruchomienie wszystkich planowanych połączeń miało nastąpić w grudniu 2025 roku. Rzeczywistość okazała się brutalniejsza. W grudniu zewnętrzny dostawca maszynistów nie zapewnił wystarczającej liczby pracowników, część kursów odwołano, a pasażerowie zostali poinformowani z wyprzedzeniem i otrzymali zwroty plus 100 zł rekompensaty. Urząd Transportu Kolejowego uznał w decyzji z tego tygodnia, że RegioJet naruszył prawa pasażerów – sprawa może zakończyć się karą finansową. Pełny rozkład jazdy udało się uruchomić dopiero od 1 marca 2026 roku – niespełna dwa miesiące przed ogłoszeniem wycofania.
RegioJet oskarża PKP o działania drapieżne i blokowanie rynku
W oficjalnym oświadczeniu prasowym spółka szczegółowo opisuje działania, które – jej zdaniem – uniemożliwiły funkcjonowanie na polskim rynku. Zarzuty są poważne i dotyczą kilku obszarów.
Zajezdnia w Pradze blokowana od ponad pół roku. RegioJet 7 sierpnia 2025 roku wygrał aukcję PKP Cargo na zajezdnię w warszawskiej dzielnicy Praga, która miała służyć jako zaplecze techniczne od grudnia 2025 roku. Do dziś transakcja nie została sfinalizowana. Według oświadczenia PKP SA, posiadająca ok. 30% udziałów w PKP Cargo oraz prawo weta, aktywnie blokuje sprzedaż – przesuwając jej finalizację o kolejne dwa miesiące. „RegioJet był zmuszony naprawiać wagony na zewnątrz, w śniegu, a poważniejsze naprawy wykonywać w Czechach” – czytamy w oświadczeniu. Czeski przewoźnik wpłacił przed aukcją kaucję i jest zobowiązany do zakupu obiektu, którego jednocześnie nie może przejąć.
Obniżka biletów PKP Intercity o 70%. RegioJet zarzuca dominującemu przewoźnikowi drapieżną politykę cenową – PKP Intercity miało obniżyć ceny biletów o 70% w stosunku do poziomu sprzed wejścia czeskiego operatora na rynek. Czeski przewoźnik ocenia, że takie działanie narusza prawo konkurencji: podmiot dominujący nie może obniżać cen poniżej kosztów w celu wyeliminowania nowego uczestnika rynku. PKP Intercity konsekwentnie odpiera te zarzuty, zapewniając o działaniu zgodnym z prawem.
Zakaz reklam i punktów sprzedaży na dworcach. PKP SA, właściciel budynków dworcowych i spółka matka PKP Intercity, miała zakończyć kampanię marketingową RegioJet na dworcach i nie umożliwić otwarcia punktów sprzedaży. Według czeskiego przewoźnika uderzyło to szczególnie w seniorów, dzieci i osoby z niepełnosprawnościami.
Upubliczniona prywatna korespondencja SMS. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski opublikował prywatną komunikację SMS właściciela RegioJet Radima Jančury, w której Jančura ostrzegał, że działania utrudniające wejście na rynek mogą zostać uznane za nadużycie pozycji dominującej. Malinowski jednocześnie złożył zawiadomienie do służb kontrwywiadu i prokuratury, co – według RegioJet – wywołało kolejną negatywną kampanię medialną.
90% połączeń PKP Intercity dotowanych. RegioJet wskazuje na nierówne warunki finansowe: PKP Intercity jest w dużej mierze niezależne od konkurencji, bo ok. 90% jego połączeń jest dotowanych z publicznych środków. Umowa dotacyjna z ministerstwem nie jest publiczna, a poziom dopłat rośnie co roku. RegioJet nie otrzymał żadnych dotacji – przez kilka miesięcy finansował nawet z własnych środków ustawowe ulgi dla grup społecznych (rodziny wielodzietne, studenci, emeryci), bo umowa o rekompensatach z ministerstwem nie została zawarta.
„Straciłem nadzieję i wiarę” – Jančura do pracowników
Właściciel RegioJet Radim Jančura przeprosił pasażerów w oświadczeniu prasowym: „Serdecznie przepraszam wszystkich pasażerów. Nie mogę dalej narażać przyszłości spółki, którą założyłem w wieku 23 lat. Wierzę, że w bardziej sprzyjających warunkach będziemy mogli ponownie świadczyć nasze usługi w Polsce” – pisze prezes w przesłanym nam oświadczeniu. W wewnętrznym mailu do pracowników, do którego dotarł money.pl, Jančura podziękował zespołowi i poinformował o wsparciu: maszyniści i kierownicy pociągów, jeśli chcą, będą mogli pracować na trasach do Pragi. Pozostali pracownicy, którzy przepracują swoje zmiany do końca, dostaną dodatkowe miesięczne wynagrodzenie ponad świadczenia wymagane przepisami.
Spółka podkreśla, że wycofanie się z rynku krajowego nie jest końcem jej zainteresowania Polską. RegioJet zamówił 75 nowych niskopodłogowych jednostek, w tym we współpracy z Pesą Bydgoszcz, i deklaruje gotowość do miliardowych inwestycji na rynku polskim w przyszłości – pod warunkiem zapewnienia uczciwych warunków konkurencji.
Sprawdź bilet i odbierz zwrot
Jeśli masz zakupiony bilet na przejazd RegioJet po 3 maja 2026 roku na trasach krajowych, zwrot kosztów trafi automatycznie na konto lub kartę, którą płaciłeś – bez konieczności składania wniosku – najpóźniej do 15 kwietnia. Dodatkowo możesz ubiegać się o 100 zł rekompensaty przez formularz na stronie przewoźnika. Połączenia do Pragi – zarówno z Warszawy, jak i z Krakowa przez Przemyśl – są utrzymane i biletów na nie zwracać nie trzeba. Z praktycznego punktu widzenia od 4 maja trasy Warszawa – Kraków i Warszawa – Gdynia obsługuje wyłącznie PKP Intercity – warto wcześniej sprawdzić dostępność miejsc na majówkę, bo popyt wzrośnie.
