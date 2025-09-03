Pilne! RPP podjęło decyzję o stopach procentowych. Tyle będą płacili kredytobiorcy
Rada Polityki Pieniężnej zakończyła swoje wrześniowe posiedzenie decyzją, która bezpośrednio wpłynie na codzienne finanse Polaków. W dniach 2–3 września 2025 r. RPP zdecydowała o obniżce stóp procentowych NBP o 0,25 punktu procentowego. To pierwsza taka zmiana od miesięcy, a jej skutki odczują zarówno kredytobiorcy, jak i osoby posiadające oszczędności.
Nowe poziomy stóp procentowych
Zgodnie z uchwałą, od 4 września 2025 r. obowiązują następujące stopy procentowe NBP:
- stopa referencyjna: 4,75% w skali rocznej,
- stopa lombardowa: 5,25%,
- stopa depozytowa: 4,25%,
- stopa redyskontowa weksli: 4,80%,
- stopa dyskontowa weksli: 4,85%.
To właśnie stopa referencyjna ma największe znaczenie dla rat kredytów i oprocentowania lokat.
Kredytobiorcy z ulgą, ale niewielką
Dla osób spłacających kredyty hipoteczne w złotówkach obniżka oznacza niższe raty. Spadek o 0,25 pkt. proc. nie przyniesie jednak rewolucji. Rata kredytu na 300 tys. zł może zmniejszyć się średnio o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Dla zadłużonych to dobra wiadomość, choć nadal pozostają oni pod presją wysokich kosztów kredytów w porównaniu do sytuacji sprzed kilku lat.
Oszczędzający dostaną mniej
Decyzja RPP to także sygnał dla osób trzymających pieniądze w bankach. Niższa stopa depozytowa sprawia, że oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowych spadnie. Oznacza to, że odsetki od oszczędności będą niższe, a realna wartość odkładanych pieniędzy może szybciej topnieć, zwłaszcza jeśli inflacja utrzyma się na wyższym poziomie.
Gospodarka a obniżka stóp
Obniżka stóp procentowych ma pobudzić gospodarkę – tańszy kredyt zachęca do inwestycji i konsumpcji. Jednocześnie jednak zmniejsza atrakcyjność oszczędzania. RPP swoją decyzją sygnalizuje, że dostrzega przestrzeń do łagodzenia polityki pieniężnej, co może świadczyć o prognozach spadku inflacji w najbliższych miesiącach.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli masz kredyt hipoteczny, Twoja rata będzie nieco niższa. Jeśli oszczędzasz na lokatach, zyskasz mniej niż dotychczas. Obniżka stóp to także sygnał, że w gospodarce może robić się chłodniej i potrzebne jest jej pobudzenie. Warto więc rozważyć, czy lepiej nadpłacić kredyt, czy poszukać bardziej opłacalnych form lokowania oszczędności niż zwykłe lokaty bankowe.
