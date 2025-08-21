Koniec swobodnego dostępu do własnych pieniędzy. Banki już to zrobiły
Największy polski bank automatycznie obcina możliwości swoich klientów, a inne instytucje podążają podobną ścieżką. Miliony Polaków odkrywają, że dostęp do własnych pieniędzy został im ograniczony bez pytania o zgodę. To dopiero początek zmian.
Pani Małgorzata z Krakowa chciała przelać 15 tysięcy złotych za remont kuchni. Wcześniej robiła takie przelewy bez problemu. Tym razem system zablokował transakcję – okazało się, że jej bank automatycznie obniżył dzienny limit do 10 tysięcy złotych. Podobnych historii w Polsce jest już setki tysięcy, a będzie ich znacznie więcej.
PKO BP rozpoczyna rewolucję w dostępie do pieniędzy
Jak informuje PKO Bank Polski, od 6 maja 2025 roku obowiązuje nowy domyślny dzienny limit przelewów w wysokości 10 tysięcy złotych. Jeśli klient miał wcześniej ustawiony wyższy limit, bank automatycznie obniża go do tej kwoty – bez pytania o zgodę, bez ostrzeżenia z wyprzedzeniem.
Bank tłumaczy decyzję troską o bezpieczeństwo klientów w obliczu rosnącej cyberprzestępczości. Rzeczywiście, statystyki są alarmujące: według Narodowego Banku Polskiego w 2024 roku 32 tysiące Polaków padło ofiarą oszustów finansowych, tracąc łącznie około 500 milionów złotych.
Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim, przyznaje wprost: „W czasach coraz bardziej zuchwałych ataków cyberprzestępców robimy wszystko, by pomagać naszym klientom chronić ich oszczędności”.
Inne banki też dokręcają śrubę
PKO BP to nie jedyny bank wprowadzający ograniczenia. Analiza limitów w największych polskich bankach pokazuje systematyczne zaostrzanie zasad:
W Banku Millennium klienci z autoryzacją SMS mogą przetransferować maksymalnie 50 tysięcy złotych dziennie, podczas gdy z autoryzacją mobilną limit wynosi 200 tysięcy złotych. Santander pozwala na przelewy w aplikacji mobilnej tylko do 10 tysięcy złotych, choć w bankowości internetowej można ten limit zwiększyć do 400 tysięcy złotych.
Szczególnie restrykcyjne są zasady wypłat gotówki. W Santanderze jednorazowo można wypłacić maksymalnie 1000 złotych z bankomatu przy dziennym limicie 15 tysięcy złotych. mBank pozwala na wypłatę do 20 tysięcy złotych dziennie, ale jednorazowo nie więcej niż 10 tysięcy złotych.
Cyberprzestępcy jako pretekst czy realne zagrożenie?
Banki nie kłamią, wskazując na rosnące zagrożenie. Według badania SW Research aż 42% Polaków powyżej 40 roku życia spotkało się z próbą oszustwa finansowego, a 7% padło ofiarą udanej próby. W pierwszym półroczu 2024 roku odnotowano oszustwa związane z kartami płatniczymi i przelewami na łączną kwotę przekraczającą 381 milionów złotych.
Zespół CSIRT KNF w 2024 roku wykrył 175 domen wykorzystywanych przez oszustów do imitowania oficjalnych stron banków. Eksperci przewidują, że cyberprzestępczość będzie dalej rosła – globalne koszty mają osiągnąć 10,5 biliona dolarów rocznie do końca 2025 roku.
Problem w tym, że banki chronią się przed oszustami kosztem wygody klientów. Mechanizm jest prosty: obniżenie limitów oznacza, że nawet w przypadku udanego ataku hakerskiego straty będą mniejsze.
Historia Pana Marka – ostrzeżenie dla wszystkich
Pan Marek z Warszawy prowadzi małą firmę budowlaną i regularnie przelewa większe kwoty podwykonawcom. W grudniu miał przelać 25 tysięcy złotych za materiały budowlane. Jego bank obniżył limit bez ostrzeżenia, a przelew się nie zrealizował.
„Musiałem dzwonić do banku, czekać pół godziny w kolejce telefonicznej, tłumaczyć się po co mi moje własne pieniądze. W końcu podnieśli mi limit na jeden dzień, ale czułem się jak żebrak prosząc o dostęp do własnych oszczędności” – opowiada przedsiębiorca.
Podobnych historii jest coraz więcej. Pani Krystyna chciała wypłacić 8 tysięcy złotych na wesele wnuczki, ale w oddziale PKO BP mogła pobrać tylko 5 tysięcy złotych dziennie. Musiała wracać następnego dnia po resztę.
Wypłaty gotówki również pod lupą
Od sierpnia 2024 roku PKO BP podniosło opłaty za wypłaty gotówki – klienci płacą 10 złotych za wypłatę z własnych bankomatów oraz 12 złotych za wypłatę z innych sieci. Najpierw ograniczają dostęp, potem dodatkowo obciążają za korzystanie z własnych pieniędzy.
Według regulaminu PKO maksymalne kwoty wypłat gotówki w agencjach to 5000 złotych (10000 złotych przy wypłacie kartą). Jeśli potrzebujesz więcej, musisz awizować wypłatę z dwudniowym wyprzedzeniem. To oznacza, że spontaniczne większe wydatki stają się praktycznie niemożliwe.
Co to oznacza dla ciebie?
Pierwsza rzecz: sprawdź swoje aktualne limity w aplikacji bankowej. Wiele osób odkrywa zmiany dopiero wtedy, gdy przelew się nie realizuje. W większości banków możesz to zrobić w sekcji „Ustawienia” → „Limity przelewów”.
Druga sprawa: przygotuj się na dodatkową biurokrację. Większe transakcje będą wymagały telefonów z bankiem, wizyt w oddziałach lub dodatkowych autoryzacji. PKO BP może kontrolować wysokie przelewy poprzez dodatkową autoryzację, która wymaga potwierdzenia tożsamości przez call center.
Trzecia kwestia: rozważ prowadzenie kont w kilku bankach. Różne banki mają różne limity – w ING można przelać do 200 tysięcy złotych dziennie, w mBanku nawet 800 tysięcy złotych w bankowości internetowej, podczas gdy w PKO BP domyślnie tylko 10 tysięcy złotych.
Praktyczne porady na nową rzeczywistość
Jeśli regularnie dokonujesz większych przelewów, zaloguj się do bankowości internetowej i sprawdź swoje maksymalne limity. W PKO BP można podnieść limit do 300 tysięcy złotych, ale wymaga to korzystania z mobilnej autoryzacji w aplikacji IKO oraz aktywacji usługi dodatkowego zabezpieczenia logowania.
Planuj większe wydatki z wyprzedzeniem. Jeśli wiesz, że będziesz potrzebować przelać większą kwotę, podnieś limit dzień wcześniej. Nie czekaj do ostatniej chwili, bo zmiana limitów może potrwać kilka godzin.
Rozważ założenie konta w banku o wyższych limitach jako zabezpieczenie. Santander pozwala na przelewy do 400 tysięcy złotych w bankowości internetowej, VeloBank oferuje 200 tysięcy złotych, a mBank nawet 800 tysięcy złotych.
Historia Pani Agnieszki – jak dobrze zaplanować finanse
Pani Agnieszka z Poznania dowiedziała się o zmianach z wyprzedzeniem i przygotowała się na nie. Założyła dodatkowe konto w ING z wyższymi limitami, które wykorzystuje do większych transakcji biznesowych. W PKO BP trzyma oszczędności, ale do bieżących operacji używa banku z bardziej liberalnymi zasadami.
„Dzięki temu mogę spokojnie prowadzić działalność. Gdy muszę przelać większą kwotę, robię to z ING. Na PKO BP mam tylko środki na codzienne wydatki” – wyjaśnia przedsiębiorczyni.
Przyszłość może być jeszcze bardziej restrykcyjna
Obecne zmiany to dopiero początek. Od 2027 roku w całej Unii Europejskiej będą obowiązywać nowe limity płatności gotówkowych – transakcje powyżej 3000 euro będą wymagały sprawdzenia tożsamości. To oznacza, że ograniczenia dotkną nie tylko przelewy elektroniczne, ale również gotówkę.
Eksperci przewidują, że banki będą wprowadzać coraz bardziej restrykcyjne zasady. W Wielkiej Brytanii niektóre banki wymagają już szczegółowego uzasadnienia dla przelewów powyżej określonej kwoty, a duże transakcje muszą być autoryzowane telefonicznie.
Trend jest jasny: banki będą miały coraz większą kontrolę nad tym, jak dysponujesz własnymi pieniędzmi. Oficjalnie w trosce o twoje bezpieczeństwo, w praktyce ograniczając twoją finansową swobodę.
Sprawdź swój bank już dziś
Nie czekaj, aż zostaniesz zaskoczony blokadą przelewu w najmniej odpowiednim momencie. Sprawdź aktualne ustawienia limitów w swojej aplikacji bankowej, przemyśl swoje potrzeby finansowe i rozważ założenie dodatkowego konta w banku o bardziej liberalnych zasadach.
Pamiętaj, że chociaż banki mogą ograniczać domyślne limity, w większości przypadków możesz je podnieść – ale wymaga to dodatkowych formalności i często czasu. Lepiej przygotować się na zmiany z wyprzedzeniem niż odkrywać je w krytycznym momencie.
W grze o dostęp do własnych pieniędzy wygrywa ten, kto jest lepiej przygotowany. A przygotowanie oznacza dziś świadomość limitów, znajomość procedur ich zmiany i posiadanie alternatywnych rozwiązań finansowych.
