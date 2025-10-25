PKO BP ujawniło nowe limity. Na koncie zostanie 3 499,50 zł
PKO Bank Polski przekazał najnowsze dane dotyczące ochrony środków na rachunkach. Od teraz każdy klient, nawet w przypadku zajęcia komorniczego, ma gwarancję, że na koncie pozostanie dokładnie 3 499,50 zł – to kwota, której bank nie może przekazać komornikowi. Z kolei rodzina zmarłego właściciela rachunku może otrzymać z banku aż 175 006,40 zł, o ile wcześniej została złożona odpowiednia dyspozycja.
Kwota wolna od zajęcia – bank nie może zabrać wszystkiego
Nowe limity zostały ustalone zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu i obowiązują we wszystkich bankach w Polsce, jednak to PKO BP jako pierwszy opublikował ich aktualne wartości.
Kwota wolna od zajęcia – czyli pieniądze, które pozostają do dyspozycji klienta nawet po zajęciu rachunku przez komornika – wynosi obecnie 3 499,50 zł, co stanowi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pełny etat.
Dzięki tej zmianie osoby objęte egzekucją mają gwarancję, że nie zostaną pozbawione wszystkich środków do życia. To zabezpieczenie obejmuje m.in. emerytów, pracowników i przedsiębiorców, którzy posiadają prywatne konta osobiste.
Po śmierci właściciela konta – rodzina może otrzymać 175 tys. zł
Drugim istotnym limitem ogłoszonym przez PKO BP jest tzw. dyspozycja na wypadek śmierci. To rozwiązanie pozwala właścicielowi rachunku wskazać osobę, która w razie jego śmierci będzie mogła odebrać część zgromadzonych środków – bez konieczności czekania na zakończenie sprawy spadkowej.
Nowa maksymalna kwota takiej wypłaty to 175 006,40 zł, a jej wysokość zależy od średniego wynagrodzenia publikowanego przez GUS. Jeśli dyspozycja została wcześniej złożona, pieniądze można otrzymać w ciągu kilku dni od przedstawienia aktu zgonu.
Limity zależą od danych GUS
PKO BP wylicza nowe wartości na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnych wynagrodzeniach. We wrześniu 2025 roku średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 8 750,34 zł brutto, co oznacza wzrost o 7,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.
To właśnie ta liczba stała się punktem odniesienia dla podniesienia limitów ochronnych na rachunkach bankowych.
W praktyce oznacza to, że im wyższe są zarobki w kraju, tym większa ochrona środków na koncie. To dobra wiadomość dla wszystkich klientów, szczególnie w czasie rosnących kosztów życia.
Co to oznacza dla klientów
Nowe limity to realna tarcza finansowa. Nawet jeśli rachunek zostanie zablokowany przez komornika, część pieniędzy zawsze pozostanie dostępna.
Z kolei dyspozycja na wypadek śmierci daje rodzinie bezpieczeństwo i szybki dostęp do gotówki, co w trudnym momencie może być kluczowe – np. na pokrycie kosztów pogrzebu lub bieżących wydatków.
Eksperci przypominają, że warto regularnie aktualizować dane w banku i upewnić się, że wskazana osoba wciąż figuruje w dokumentach. To prosty sposób, by zabezpieczyć swoich bliskich i uniknąć problemów formalnych w przyszłości.
Gospodarka w tle
Wzrost limitów to efekt dobrej kondycji rynku pracy. Choć zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie spadło (o 0,8 proc. rok do roku), przeciętne wynagrodzenie nadal rośnie.
Ekonomiści oceniają, że utrzymanie stabilnych płac i ograniczenie inflacji pozwala bankom i rządowi wprowadzać wyższe limity ochronne – co jest bezpośrednim odzwierciedleniem siły gospodarki.
Nowe regulacje wprowadzone przez PKO BP to krok w stronę większej ochrony klientów.
-
3 499,50 zł – tyle pieniędzy nie może zająć komornik.
-
175 006,40 zł – tyle może otrzymać rodzina po śmierci właściciela rachunku.
To dowód na to, że nawet w czasach niepewności finansowej banki muszą zapewnić swoim klientom minimalne bezpieczeństwo – zarówno za życia, jak i bliskim po śmierci.
