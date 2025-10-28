Po ataku dronów zostali bez dachu nad głową. MON sfinansuje budowę nowego domu
Rodzina z Wyryków, której dom został zniszczony podczas wrześniowego nalotu rosyjskich dronów, otrzyma od państwa kompleksową pomoc. Ministerstwo Obrony Narodowej sfinansuje budowę nowego domu i wypłaci dodatkowe zadośćuczynienie w wysokości 200 tysięcy złotych. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że inwestycja ruszy jeszcze w tym roku, a państwo nie zostawi poszkodowanych bez wsparcia.
Rodzina z Wyryków dostanie 200 tysięcy zł zadośćuczynienia. MON sfinansuje budowę nowego domu po nalocie dronów
Ministerstwo Obrony Narodowej zaproponowało rodzinie z Wyryków w województwie lubelskim dodatkowe zadośćuczynienie w wysokości 200 tysięcy złotych. To element rekompensaty po tym, jak ich dom został zniszczony podczas nocnego ataku rosyjskich dronów na terytorium Polski. Resort obrony zapowiada, że budowa nowego domu ruszy jeszcze w tym roku.
Dom zniszczony podczas nalotu dronów
W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony, które przelatywały nad terytorium kraju w trakcie ataku na Ukrainę. Część z nich została zestrzelona przez polskie i sojusznicze lotnictwo, jednak jeden z incydentów zakończył się tragicznie dla mieszkańców wsi Wyryki-Wola koło Włodawy.
Pocisk, który spadł w pobliżu zabudowań, poważnie uszkodził dach domu mieszkalnego oraz zaparkowany na posesji samochód. Na szczęście nikt z domowników nie ucierpiał, jednak budynek nie nadawał się do dalszego zamieszkania.
Państwo pomoże w odbudowie
Sprawą zajęło się Ministerstwo Obrony Narodowej, które wspólnie z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim przygotowało plan pomocy dla poszkodowanej rodziny. Wiceszef MON, Cezary Tomczyk, poinformował we wtorek na antenie Radia ZET, że rodzina otrzymała już lokal zastępczy o powierzchni około 80 metrów kwadratowych.
– Rodzina zdecydowała, że nie chce remontować starego domu, tylko wybudować nowy. I tak właśnie będzie – przekazał Tomczyk.
Resort obrony zobowiązał się do sfinansowania budowy nowego budynku mieszkalnego na koszt państwa, a środki mają trafić za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego na konto gminy, która zleci inwestycję.
200 tysięcy zł zadośćuczynienia
Wiceminister Tomczyk dodał, że oprócz odbudowy domu MON zaproponowało rodzinie dodatkowe zadośćuczynienie w wysokości 200 tysięcy złotych.
– To rekompensata finansowa za poniesione straty, stres i utracony majątek. Czekamy na ostateczną odpowiedź rodziny, która niedawno wybrała już projekt nowego domu. Obecnie trwa przygotowywanie kosztorysu, a następnie ruszy proces inwestycyjny – wyjaśnił wiceszef MON.
Tomczyk podkreślił również, że państwo działa w takich sytuacjach sprawnie i odpowiedzialnie. – Chcę, żeby każdy wiedział, że w momentach kryzysowych państwo nie zostawia obywateli samych. Rodzina otrzymała wsparcie natychmiast po incydencie, a teraz wspólnie doprowadzimy do odbudowy domu – zapewnił.
Śledztwo w sprawie incydentu
Śledztwo dotyczące wydarzeń z nocy 9 września prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Postępowanie ma wyjaśnić, jak doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony oraz czy działania obronne nie doprowadziły do niezamierzonego uszkodzenia mienia cywilnego.
Z ustaleń śledczych wynika, że atak miał miejsce w trakcie zmasowanego uderzenia Federacji Rosyjskiej na infrastrukturę Ukrainy, a część bezzałogowych maszyn wleciała na teren Polski. Drony, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.
Na miejscu zdarzenia pracowali eksperci wojskowi i śledczy, którzy zebrali fragmenty zestrzelonych dronów oraz ustalali tor ich lotu.
Dodatkowa pomoc z regionu
W ubiegłym tygodniu radni sejmiku województwa lubelskiego przyznali rodzinie z Wyryków dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 70 tysięcy złotych. Środki mają zostać przekazane jeszcze w listopadzie.
Samorządowcy podkreślili, że chcą w ten sposób wesprzeć poszkodowanych w trudnej sytuacji i pomóc im jak najszybciej wrócić do normalnego życia.
– To dramatyczna sytuacja, która mogła spotkać każdego z nas. Cieszę się, że rząd i samorząd współpracują w tej sprawie – powiedział jeden z radnych.
Symboliczny przykład współdziałania
Sprawa rodziny z Wyryków stała się głośnym przykładem szybkiej reakcji instytucji państwowych w sytuacji kryzysowej. Odbudowa domu i wypłata odszkodowania mają zakończyć się w ciągu najbliższych miesięcy.
– To dowód, że państwo działa, gdy trzeba. W takich momentach musimy pokazać solidarność i odpowiedzialność – podsumował Cezary Tomczyk.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.