Pogoda na Wszystkich Świętych w 2026 roku. IMGW zmienił prognozę. Tak może być w Warszawie 1 listopada
1 listopada wypada w tym roku w niedzielę, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zdążył już przestawić prognozę na cały miesiąc. Na Powązkach, Bródnie i Cmentarzu Północnym może być cieplej, niż przyzwyczaiły nas ostatnie dekady. Sęk w tym, że to prognoza średniej z 30 dni, a nie jednej niedzieli.
Listopad 2026 cieplejszy niż norma. W lipcu IMGW pokazywał zupełnie inny obraz
Najnowsza eksperymentalna prognoza długoterminowa IMGW-PIB zakłada, że w całej Polsce średnia temperatura listopada będzie powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Model nie wskazał ani jednego regionu, który zostałby w normie. Opady mają się za to zmieścić w typowym dla listopada przedziale.
Co oznacza określenie „powyżej normy”? IMGW dzieli 30 listopadów z lat 1991-2020 na trzy równe grupy po 10. Taka prognoza znaczy, że miesiąc ma być cieplejszy od co najmniej 20 z tych 30 listopadów. Liczy się średnia z całej doby, więc także z nocy. Sam instytut przypomina, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny. W dawniejszych komunikatach IMGW wprost tłumaczył, że jesienny miesiąc z temperaturą powyżej normy nadal może przynieść dni z przymrozkiem.
Zestawiliśmy najnowszą prognozę z wersję z poprzednią, opublikowaną w lipcu. Wtedy listopad wyglądał na miesiąc termicznie przeciętny, ale wyraźnie mokry, z sumą opadów powyżej normy w całym kraju. Media jeszcze w połowie września pisały o deszczowym listopadzie bez szans na złotą jesień. Teraz jednak wygląda to odwrotnie: ma być więcej ciepła i mniej deszczu, niż zakładano latem.
ECMWF stawia na ciepło, amerykański CFSv2 na więcej deszczu
Prognoza IMGW nie jest jedynym punktem odniesienia. Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) w prognozie sezonowej również daje przewagę scenariuszowi z temperaturą powyżej normy. Amerykański model CFSv2 widzi z kolei listopad bardziej wilgotny, a mapy cyrkulacji sugerują przewagę niżów nad Polską. W praktyce oznaczałoby to częstsze fronty, wiatr i duże skoki temperatury z dnia na dzień.
Pierwsze sygnały dla samego początku miesiąca, o których informował RMF24, idą w tę samą stronę co IMGW. Wszystkich Świętych nie musi w tym roku oznaczać chłodu z temperaturą ledwie kilka stopni nad zerem, a najłagodniej może być na południu i południowym zachodzie. W sieci krążą już tabelki z konkretną liczbą stopni dla Warszawy czy Krakowa na 1 listopada. Na niemal 4 tygodnie przed świętem żaden model nie daje takiej dokładności, więc do podobnych wyliczeń podchodzimy z dużym dystansem.
Rok temu prognozy na 1 listopada podskoczyły w tydzień o kilka stopni
Sprawdziliśmy, jak zmieniały się zapowiedzi pogody na Wszystkich Świętych w dwóch ostatnich latach. W drugiej połowie października 2025 r. analizy oparte na modelu ECMWF dawały na 1 listopada od 8 do 14 stopni. Kilka dni przed świętem rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek zapowiadała już słoneczną sobotę i do 18 stopni na południu kraju.
Rok wcześniej kłopotem nie była temperatura, tylko wiatr. Na piątek 1 listopada 2024 r. IMGW prognozował porywy do 85 km/h na Półwyspie Helskim i do 65 km/h w środkowej części kraju, a na północy zapowiadał ostrzeżenia 1. stopnia. Termometry pokazywały wtedy sporo jak na listopad, ale przy takim wietrze na cmentarzu nikt tego nie odczuwał.
Z obu przypadków wynika jedno. Prognoza na konkretny dzień zaczyna mieć sens mniej więcej tydzień wcześniej, a do planowania stroju i dojazdu nadaje się dopiero 3-4 dni przed świętem.
Warszawa: norma dla listopada to 3,5-5,2 stopnia. IMGW przewiduje więcej
Dla Warszawy IMGW wyznacza przedział normy średniej temperatury listopada od 3,5 do 5,2 stopnia. Najnowsza prognoza zakłada wartość wyższą od górnej granicy. Gdyby się sprawdziła, tegoroczny listopad w stolicy trafiłby do grupy 10 najcieplejszych w porównaniu z latami 1991-2020.
Na cmentarzu ważniejsze od średniej są jednak godziny wizyty. Czas zmieniamy na zimowy w nocy z 24 na 25 października, więc tydzień później słońce zajdzie w Warszawie kilka minut po 16:00. Kto dojedzie na Cmentarz Północny w Wólce Węglowej albo na Bródno po obiedzie, większość czasu spędzi po zmroku, kiedy temperatura spada najszybciej. Przełom października i listopada to również sezon gęstych mgieł. Już na początku tego miesiąca IMGW wydawał ostrzeżenia przed mgłą dla 14 województw.
Pogoda przekłada się też wprost na komunikację. Przy słońcu i kilkunastu stopniach więcej osób rusza na groby w tym samym, popołudniowym oknie. ZTM co roku uruchamia specjalne linie oznaczone literą C. W 2023 r. najczęściej kursująca linia C09, łącząca stację Metro Młociny z Cmentarzem Północnym, jeździła co mniej niż minutę, a do jej obsługi skierowano 54 autobusy. Szczegółowy plan na ten rok ZTM zwykle ogłasza w drugiej połowie października, rozkłady trafiają na wtp.waw.pl.
2 listopada nie będzie wolny. Wizyty na grobach skumulują się w weekend
Ponieważ 1 listopada przypada w niedzielę, pracownikom nie należy się za to święto dodatkowy dzień wolny. Wymiar czasu pracy obniża tylko święto przypadające w dniu innym niż niedziela (art. 130 § 2 Kodeksu pracy), dlatego wolne oddaje się wyłącznie za święta w soboty. Petycję o zmianę tych zasad Sejmowa Komisja do Spraw Petycji odrzuciła 13 maja 2026 r.
Dla osób, które na groby jeżdżą w rodzinne strony, oznacza to krótki wyjazd: sobota 31 października i niedziela, z powrotem w niedzielny wieczór, już po zmroku i przy niższej temperaturze. Kto chce odwiedzić cmentarz także w Zaduszki, musi wziąć 2 listopada urlop.
Co zrobić przed 1 listopada, żeby pogoda nas nie zaskoczyła?
Do święta zostały prawie 4 tygodnie, więc teraz najlepiej załatwić to, co od pogody nie zależy. Resztę da się dopiąć w ostatnim tygodniu października.
- Sprzątanie grobu lepiej zaplanować wcześniej, np. na weekend 24-25 października. W ostatnich dniach przed świętem na dużych cmentarzach trudno o wolny kran i miejsce przy kontenerach.
- Prognozę na sam 1 listopada sprawdzaj na stronie IMGW od poniedziałku 26 października. Wcześniejsze „dokładne” zapowiedzi dla konkretnych miast to na razie ciekawostka.
- Nawet przy kilkunastu stopniach w południe ubierz się warstwowo i weź rękawiczki, jeśli planujesz zostać na cmentarzu po 16:00.
- Kup znicze z osłoną albo zapas wkładów. Przy porywistym wietrze otwarte lampki gasną po kilku minutach.
- Na Cmentarz Północny, Powązki i Bródno najprościej dojechać liniami C. Samochód przy bramach to w praktyce długie szukanie miejsca.
- Jeśli chcesz mieć wolne 2 listopada, złóż wniosek urlopowy już teraz, zanim grafik w firmie się zapełni.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.