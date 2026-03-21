Polacy płacą ogromne podatki. Ten jeden prosty błąd może Cię kosztować krocie
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają coraz liczniejsze pisma od właścicieli komórek, szop ogrodowych i przydomowych składzików – a wszystkich łączy ten sam problem: za kilkunastometrową szopę na narzędzia płacą podatek porównywalny z tym za dom o powierzchni 100 m². To nie pomyłka ani błąd urzędu. To efekt przepisów, które od lat tolerują dziesięciokrotną różnicę w stawkach dla budynków mieszkalnych i tzw. budynków pozostałych. W 2026 roku ta dysproporcja jest większa niż kiedykolwiek.
Jak to możliwe, że szopa „kosztuje” więcej niż dom?
Podatek od nieruchomości w Polsce naliczany jest od powierzchni użytkowej – nie od wartości budynku. Dla każdego metra kwadratowego gmina stosuje stawkę z jednej z kilku ustawowych kategorii. Budynki mieszkalne to kategoria preferencyjna: w 2026 roku maksymalna stawka wynosi 1,25 zł za m². Właściciel domu o powierzchni 100 m² w mieście stosującym tę stawkę płaci rocznie 125 zł.
Problem zaczyna się przy obiektach przydomowych. Szopa na narzędzia, komórka na opał, drewniany składzik – żaden z nich nie jest budynkiem mieszkalnym. Urzędy gmin zaliczają je do kategorii zwanej w ustawie „budynkami pozostałymi”, czyli budynkami niebędącymi ani mieszkalnymi, ani użytkowymi w celach gospodarczych. I tu zaczyna się paradoks: dla tej kategorii maksymalna stawka w 2026 roku wynosi 12,00 zł za m² – niemal 10 razy więcej.
Właściciel szopy o powierzchni 15 m² w mieście stosującym stawki maksymalne zapłaci 180 zł rocznie. Dom o powierzchni 100 m² – 125 zł. Szopa jest więc droższa w podatku niż pięciokrotnie większy budynek mieszkalny.
Dlaczego ustawa pozwala na taką dysproporcję?
Odpowiedź tkwi w historii polskiego prawa podatkowego i w tym, że kategoria „budynków pozostałych” powstała z myślą o obiektach komercyjnych i użytkowych, które trudno zakwalifikować inaczej – nie o przydomowych szopach. Kategoria nigdy nie była przeznaczona dla infrastruktury mieszkaniowej, ale przepisy jej nie wykluczają.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.) rada gminy ustala stawki podatku, przy czym stawka dla budynków pozostałych nie może przekraczać ustawowego limitu. Przepis nie precyzuje, jakie budynki zaliczają się do tej kategorii – i właśnie ta luka pozwala organom podatkowym klasyfikować szopy i komórki jak niemal obiekty użytkowe.
RPO skierował do Ministerstwa Finansów zapytanie, czy resort widzi potrzebę ustawowej korekty proporcji. Wiceminister finansów Jarosław Neneman odparł, że obecne przepisy nie naruszają zasady równego nakładania obowiązków podatkowych. W odpowiedzi przekazanej do Biura RPO napisał: „budynki potocznie nazywane gospodarczymi nie będąc budynkami mieszkalnymi, nie mogą być opodatkowane stawką, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy” i „zaliczenie takich budynków do kategorii pozostałych jest prawidłowe.” Zmian przepisów resort nie zapowiedział.
Kiedy szopa jest budynkiem – a kiedy jeszcze nie
Nie każda szopa automatycznie podlega opodatkowaniu. Aby obiekt stał się budynkiem w rozumieniu prawa podatkowego, musi spełniać jednocześnie kilka warunków: być trwale związany z gruntem (posiadać fundamenty), mieć dach i być wydzielony od otoczenia przegrodami budowlanymi. Wiata zamiast ścian, altana na śrubkach, niepodpiwniczona konstrukcja bez fundamentów – to zazwyczaj jeszcze nie budynek.
Zmiany w definicjach, które weszły w życie w 2025 roku, nowe kryteria zaostrzyły. Solidna komórka na drewno, posiadająca fundamenty i zamknięte ściany, spełnia dziś warunki „budynku” w rozumieniu ustawy – nawet jeśli metraż jest symboliczny. Taki obiekt należy zgłosić do opodatkowania, a organ podatkowy zaklasyfikuje go do jednej z kategorii.
Odrębną i całkowicie zwolnioną kategorię tworzą altany i budynki gospodarcze na działkach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych – pod warunkiem, że nie przekraczają 35 m² powierzchni zabudowy i nie służą działalności gospodarczej. Właściciele działek ROD nie płacą podatku od szopy na narzędzia, nawet solidnej. To właśnie ta asymetria szczególnie irytuje skarżących do RPO – ci sami ludzie z szopą w ogrodzie przy domu płacą kilkaset złotych, a ich sąsiedzi z działką ROD – zero.
Ile zapłacisz w 2026 roku – 16 miast wojewódzkich
Ministerstwo Finansów wyznacza górne limity stawek, których gminy nie mogą przekraczać – ale mogą stosować stawki niższe. W 2026 roku 12 z 16 miast wojewódzkich zastosowało stawki maksymalne. Wyjątkami są Opole, Rzeszów, Gorzów Wielkopolski i Kielce (jedyne miasto, które nie podniosło stawek względem 2025 roku). W przypadku Lubuskiego, gdzie województwo ma 2 stolice, w tabeli ujęto oba miasta.
|Miasto
|Budynki mieszkalne (dom)
|Budynki pozostałe (szopa)
|Krotność różnicy
|Warszawa
|1,25 zł/m²
|12,00 zł/m²
|9,6x
|Kraków
|1,25 zł/m²
|12,00 zł/m²
|9,6x
|Łódź
|1,25 zł/m²
|12,00 zł/m²
|9,6x
|Wrocław
|1,25 zł/m²
|12,00 zł/m²
|9,6x
|Poznań
|1,25 zł/m²
|12,00 zł/m²
|9,6x
|Gdańsk
|1,25 zł/m²
|12,00 zł/m²
|9,6x
|Szczecin
|1,25 zł/m²
|12,00 zł/m²
|9,6x
|Bydgoszcz
|1,25 zł/m²
|12,00 zł/m²
|9,6x
|Lublin
|1,25 zł/m²
|12,00 zł/m²
|9,6x
|Białystok
|1,25 zł/m²
|12,00 zł/m²
|9,6x
|Katowice
|1,25 zł/m²
|12,00 zł/m²
|9,6x
|Olsztyn
|1,25 zł/m²
|12,00 zł/m²
|9,6x
|Rzeszów
|1,24 zł/m²
|poniżej 12,00 zł/m²*
|–
|Gorzów Wlkp.
|1,05 zł/m²
|poniżej 12,00 zł/m²*
|–
|Zielona Góra
|0,99 zł/m²
|poniżej 12,00 zł/m²*
|–
|Opole
|1,06 zł/m²
|9,38 zł/m²
|8,9x
|Kielce
|1,19 zł/m²
|11,48 zł/m² (bez zmian)
|9,6x
* Rzeszów, Gorzów Wlkp. i Zielona Góra stosują stawki poniżej maksimum, jednak dokładna wysokość dla kategorii „budynki pozostałe” wymaga weryfikacji w lokalnym BIP lub urzędzie gminy. Stawki maksymalne: 1,25 zł/m² (budynki mieszkalne) i 12,00 zł/m² (budynki pozostałe) – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. (M.P. poz. 726).
Przykład z życia: szopa kontra dom w Warszawie
Weźmy konkretny przypadek. Właściciel domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 120 m² w Warszawie zapłaci w 2026 roku 150 zł podatku od nieruchomości za sam budynek mieszkalny. Do tego dochodzi podatek od działki.
Ten sam właściciel ma na posesji szopę na narzędzia i drewno opałowe – solidna, z fundamentami, dach z blachy, powierzchnia 18 m². Szopa kwalifikuje się do kategorii „budynku pozostałego”. Roczny podatek: 18 m² × 12 zł = 216 zł. O 44% więcej niż za dom.
Gdyby szopa była opodatkowana stawką dla budynków mieszkalnych, zapłaciłby 22,50 zł. Różnica to 193,50 zł rocznie – niepozorna kwota, ale jak zauważają skarżący do RPO: finansowo absurdalna.
Dlaczego gminy nie obniżają stawek dla szop?
Technicznie mogą. Rada gminy nie ma obowiązku sięgać po stawki maksymalne – może uchwalić niższe dla dowolnej kategorii. W praktyce jednak „budynki pozostałe” to kategoria, która generuje dla gmin ponadprzeciętne wpływy przy minimalnym politycznym koszcie. Nikt na scenie politycznej nie walczy o niższe podatki od szop. Sprawa nie pojawia się w kampaniach wyborczych.
Tymczasem budynki mieszkalne – domy i mieszkania – to temat politycznie wrażliwy. Gminy zmagają się z presją, żeby tę kategorię traktować łagodniej, bo każda podwyżka uderza w tysiące mieszkańców, którzy od razu to zauważają. Szopy, komórki i garaże wolnostojące to łatwiejszy cel fiskalny – mało kto pilnuje tej kategorii aż tak uważnie.
Garaże: zmiana na lepsze od 2026 roku
Warto odnotować, że jedna konkretna niesprawiedliwość została w 2026 roku usunięta. Przez lata garaże posiadające odrębną księgę wieczystą były klasyfikowane jako „budynki pozostałe” i opodatkowane kilkakrotnie wyższą stawką niż garaże będące częścią nieruchomości wspólnej w bloku. To prowadziło do absurdu: dwa identyczne miejsca parkingowe w tym samym budynku mogły mieć różne podatki w zależności wyłącznie od stanu prawnego.
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zmianach w przepisach, od 2026 roku wszystkie garaże i miejsca parkingowe w budynkach mieszkalnych są opodatkowane stawką mieszkalną, bez względu na to, czy mają odrębną księgę wieczystą. Jeśli ktoś nadal otrzymuje decyzję naliczającą stawkę „pozostałą” za miejsce postojowe w swoim bloku – ma podstawy do reklamacji.
Szopy, komórki i wolnostojące budynki gospodarcze tej zmiany jednak nie objęły. Zostają przy kategorii „pozostałej” i wszystkich jej konsekwencjach.
Czy przepisy się zmienią? RPO nie składa broni
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich nie zamknęło sprawy po odpowiedzi ministerstwa. Problem klasyfikacji przydomowych budynków gospodarczych jest sygnalizowany jako potencjalny temat legislacyjny, choć harmonogramu żadnych prac nie ma. Ministerstwo Finansów skupia się na innych priorytetach – podwyżce progu PCC, reformie podatku od nieruchomości komercyjnych, kwestii katastru.
Na razie właściciele szop nie mają na co czekać – ani na obniżkę stawek przez gminy, ani na zmianę prawa przez Sejm. Przepisy, które obowiązują, pozwalają na tę dysproporcję i nikt nie zapowiada, żeby to zmienić.
Co warto wiedzieć – dla czytelnika
- Sprawdź, czy Twoja szopa w ogóle podlega podatkowi. Jeśli nie ma fundamentów, nie jest trwale związana z gruntem albo nie jest zamknięta ze wszystkich stron przegrodami budowlanymi – może być kwalifikowana jako wiata lub mała architektura, a nie budynek. W takim przypadku podatek od nieruchomości nie jest należny.
- Altany i budynki gospodarcze na działkach ROD są całkowicie zwolnione z podatku – o ile nie przekraczają 35 m² powierzchni zabudowy i nie służą działalności gospodarczej.
- Garaż w budynku mieszkalnym (podziemny lub w bryle domu) jest opodatkowany stawką mieszkalną, a nie stawką dla budynków pozostałych. Jeśli w Twojej decyzji jest inaczej – masz prawo kwestionować jej treść.
- Dokładną stawkę dla swojej gminy znajdziesz w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) urzędu gminy lub miasta, w dziale z uchwałami rady. Szukaj uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2026 rok.
- Nie każda gmina stosuje stawki maksymalne. W miastach takich jak Opole, Rzeszów, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra czy Kielce stawki są niższe od ustawowego limitu. Warto sprawdzić lokalną uchwałę – szczególnie jeśli mieszkasz poza największymi aglomeracjami.
- Jeśli uznasz, że stawka jest zastosowana błędnie – np. do obiektu, który nie spełnia definicji budynku – możesz złożyć odwołanie od decyzji podatkowej w terminie 14 dni od jej doręczenia. W tym przypadku pomocny może być doradca podatkowy lub kancelaria prawna.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.