Policja obstawia okolice szkół w Warszawie. Specjalne kontrole potrwają do 4 września
Przez pierwsze dni nowego roku szkolnego w rejonach warszawskich szkół i przedszkoli będzie znacznie więcej policjantów. Komenda Stołeczna Policji prowadzi od 1 do 4 września akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze zapowiadają kontrole prędkości, trzeźwości kierowców oraz sposobu przewożenia dzieci. Pod lupą znajdą się też zachowania pieszych i sytuacja bezpośrednio przy przejściach dla pieszych. Mogą posypać się mandaty.
To nie jest wyłącznie akcja edukacyjna. KSP zapowiada, że policjanci będą reagować na nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu, a szczególny nadzór obejmie okolice placówek oświatowych. W działaniach uczestniczą funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Prewencji, dzielnicowi i profilaktycy. Najbardziej widoczni będą tam, gdzie rano i po południu tworzy się największy ruch związany z dowożeniem i odbieraniem dzieci.
Policja będzie sprawdzać prędkość, trzeźwość i sposób przewożenia dzieci
Komenda Stołeczna Policji wskazuje 3 główne obszary kontroli. Pierwszym jest przestrzeganie ograniczeń prędkości, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych. Drugim – stan trzeźwości kierujących. Trzecim jest sposób przewożenia najmłodszych pasażerów. Policjanci mają również pomagać dzieciom w nauce prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
Przepisy są w tym miejscu jednoznaczne. Art. 26 ustawy Prawo o ruchu drogowym nakłada na kierowcę zbliżającego się do przejścia dla pieszych obowiązek zachowania szczególnej ostrożności oraz zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo osoby znajdującej się na przejściu albo na nie wchodzącej. Kierowca ma również ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu albo wchodzącemu na nie. W pierwszych dniach września właśnie okolice przejść przy szkołach będą jednym z miejsc, na które funkcjonariusze mają zwracać szczególną uwagę.
Kontrole mogą dotyczyć również tego, co dzieje się już po zatrzymaniu samochodu pod szkołą. Poranny pośpiech często kończy się pozostawianiem aut tuż przy przejściach, skrzyżowaniach albo w miejscach ograniczających widoczność. Art. 49 Prawa o ruchu drogowym zabrania zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed przejściem. Na drodze dwukierunkowej o 2 pasach ruchu zakaz obejmuje również 10 metrów za przejściem. Podobna odległość obowiązuje przy skrzyżowaniach.
Osobnym punktem jest przewożenie dzieci. Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że w samochodach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest co do zasady przewożone w odpowiednim foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym, dobranym do masy i wzrostu dziecka. Ustawa przewiduje wyjątki, ale podstawowa zasada pozostaje taka sama. Właśnie sposób przewożenia najmłodszych KSP wymienia wprost wśród elementów obecnych kontroli.
Policjanci sprawdzali okolice szkół jeszcze przed 1 września
Akcja nie rozpoczęła się dopiero wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem. KSP informuje, że w tygodniach poprzedzających rozpoczęcie roku szkolnego funkcjonariusze sprawdzali oznakowanie dróg oraz urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające w rejonach placówek oświatowych. Wykryte nieprawidłowości były przekazywane właściwym zarządcom dróg z wnioskiem o ich usunięcie.
Teraz do akcji mogą włączyć się również rodzice. Do 4 września działa specjalna linia telefoniczna, na którą można zgłaszać problemy z oznakowaniem pionowym i poziomym w rejonach szkół. W godz. 8:00-16:00 zgłoszenia przyjmuje Sekcja Postępowań Administracyjnych Wydziału Ruchu Drogowego KSP pod numerem 47 72 37 299. Poza tymi godzinami, całodobowo, można kontaktować się ze Służbą Dyżurną WRD KSP pod numerem 47 72 37 755.
To może dotyczyć na przykład źle widocznego znaku, wytartego oznakowania poziomego, nieczytelnego przejścia dla pieszych albo innego elementu infrastruktury, który zdaniem mieszkańców utrudnia bezpieczne dojście do szkoły. Policja deklaruje, że przekazane informacje mają umożliwić szybką reakcję i poprawienie oznakowania tam, gdzie rzeczywiście jest to potrzebne.
W Warszawie wzmożone działania kończą się 4 września, ale ogólnopolska akcja potrwa cały miesiąc
Warszawska akcja KSP w obecnej, wzmożonej formule została zaplanowana na okres od 1 do 4 września 2026 r.. Jednocześnie Komenda Główna Policji prowadzi ogólnopolskie działania „Bezpieczna droga do szkoły” przez cały wrzesień – od 1 do 30 września. W pierwszych dniach nauki policjantów ma być szczególnie dużo właśnie w okolicach szkół, ale działania informacyjne i edukacyjne będą kontynuowane również później.
Równolegle Policja prowadzi ogólnopolską akcję „Zwalniaj przy szkołach”. Od 1 do 30 września kierowcy korzystający z aplikacji Yanosik mają otrzymywać komunikaty o zbliżaniu się do placówek oświatowych. Informacje będą wyświetlane również na ekranach LED przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i w centrach handlowych. W praktyce pierwsze tygodnie września mają więc przynieść znacznie więcej przypomnień i kontroli związanych z bezpieczeństwem dzieci niż zwykły szkolny miesiąc.
W Warszawie znaczenie ma przede wszystkim skala porannego ruchu. W tym samym czasie przed placówki podjeżdżają rodzice, autobusy, rowerzyści i użytkownicy hulajnóg, a dzieci przecinają jezdnie w drodze do szkoły. Najwięcej problemów powstaje zwykle w krótkim okresie przed rozpoczęciem lekcji, kiedy samochody zatrzymują się na kilka minut, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Z punktu widzenia przepisów nie ma jednak znaczenia, że kierowca stanął „tylko na chwilę”, aby wypuścić dziecko. Zakazy zatrzymywania obowiązują również przy krótkim postoju.
Co powinien sprawdzić kierowca przed podjazdem pod szkołę?
Najprostszym sposobem na uniknięcie problemów jest zaplanowanie kilku dodatkowych minut na dojazd. W pierwszych dniach września w rejonach szkół trzeba liczyć się nie tylko z większym ruchem, ale również z obecnością patroli. Policja zapowiada zdecydowane reagowanie na wykroczenia kierowców i pieszych.
Przed zatrzymaniem samochodu trzeba zwrócić uwagę na odległość od przejścia dla pieszych i skrzyżowania. Zostawienie auta zbyt blisko pasów może zasłonić dziecko wychodzące zza pojazdu i jednocześnie oznaczać naruszenie przepisów. Szczególną ostrożność trzeba zachować również podczas ruszania spod szkoły, gdzie pomiędzy zaparkowanymi samochodami mogą pojawić się dzieci.
Rodzice przewożący młodsze dzieci powinni sprawdzić, czy fotelik albo inne urządzenie przytrzymujące jest odpowiednie do wzrostu i masy dziecka oraz prawidłowo zamontowane. Policjanci mają zwracać na ten element szczególną uwagę. Kontroli można spodziewać się również w zakresie trzeźwości oraz przestrzegania lokalnych ograniczeń prędkości.
Najbardziej intensywna część działań KSP potrwa do 4 września. Nie oznacza to jednak, że od piątku okolice szkół przestaną być kontrolowane. Ogólnopolska akcja Policji trwa do końca miesiąca, a zwykłe kontrole drogowe oczywiście nie kończą się wraz z zakończeniem specjalnych działań. Przez pierwsze dni szkoły kierowcy w Warszawie powinni jednak spodziewać się znacznie większej obecności funkcjonariuszy bezpośrednio przy placówkach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.