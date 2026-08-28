Policja szuka tego mężczyzny. W tramwaju zniknął plecak z blisko 20 tys. zł
Policjanci ze Śródmieścia prowadzą postępowanie dotyczące przywłaszczenia plecaka, w którym znajdowało się blisko 20 tys. zł, dokumenty oraz karty bankomatowe. Do zdarzenia doszło podczas przejazdu tramwajem pomiędzy przystankami Ratusz Arsenał i Rondo Daszyńskiego. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą, i proszą o pomoc w ustaleniu jego tożsamości.
W plecaku było blisko 20 tys. zł, dokumenty i karty
Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Z ustaleń policji wynika, że do przywłaszczenia plecaka doszło w tramwaju podczas przejazdu pomiędzy przystankami Ratusz Arsenał i Rondo Daszyńskiego.
W środku znajdowała się znaczna suma pieniędzy – blisko 20 tys. zł. Oprócz gotówki właściciel stracił również dokumenty oraz karty bankomatowe. Policjanci opublikowali zdjęcia osoby podejrzanej i liczą na pomoc mieszkańców w ustaleniu jej danych.
Rozpoznajesz mężczyznę? Policja prosi o kontakt
Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę ze zdjęć albo posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w sprawie, proszony jest o kontakt z policjantami Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Informacje można przekazać pod numerem telefonu 47 723 83 92 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50. Należy powołać się na numer sprawy KRP-PM-I-1692/26.
Policja przyjmuje również informacje drogą elektroniczną pod adresem komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl.
Funkcjonariusze podkreślają, że każda informacja może okazać się pomocna w ustaleniu tożsamości poszukiwanego mężczyzny i wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.