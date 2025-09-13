Policja ujęła złodzieja auta rodziny premiera. Chciał uciec z kraju!
Policja zatrzymała 41-letniego mieszkańca Sopotu podejrzanego o kradzież lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. Mężczyzna wpadł na lotnisku w Gdańsku tuż przed wylotem do Bułgarii.
Zatrzymano złodzieja luksusowego auta rodziny premiera
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 41-letniego mieszkańca Sopotu podejrzanego o kradzież samochodu marki Lexus należącego do członka rodziny premiera Donalda Tuska.
Akcja na lotnisku w Gdańsku
Do zatrzymania doszło dziś rano, około godziny 6:00, na lotnisku w Gdańsku – tuż przed odlotem mężczyzny do Bułgarii. Funkcjonariusze podkreślają, że podejrzany nie stawiał oporu, zaskoczony błyskawiczną akcją policji.
Kluczowe ustalenia śledczych
Policja poinformowała, że pojazd został odnaleziony kilka dni wcześniej na jednym z parkingów w Gdańsku przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Wnikliwa analiza zabezpieczonych śladów i materiałów dowodowych pozwoliła ustalić tożsamość sprawcy. Do działań na lotnisku włączył się także specjalny zespół interwencyjny Straży Granicznej.
Sprawca w rękach policji
Zatrzymany trafił już do jednostki policji, gdzie prowadzone są czynności procesowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne materiały dowodowe, które mają posłużyć w dalszym postępowaniu.
– Dzięki profesjonalizmowi i szybkiemu działaniu policjantów sprawca kradzieży nie uniknie odpowiedzialności – podkreślili funkcjonariusze w oficjalnym komunikacie. Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane, a mężczyźnie mogą grozić poważne konsekwencje karne.
