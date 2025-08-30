Polska wesprze Belgię w sporze z Rosją! Deklaracja Sikorskiego

30 sierpnia 2025 13:56 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Polska zapowiedziała gotowość wsparcia Belgii w obliczu ewentualnych pozwów Rosji za zamrożenie jej aktywów. Radosław Sikorski podkreślił, że Warszawa chce uczestniczyć w unijnym mechanizmie ochronnym, który ma wzmocnić solidarność wspólnoty i utrzymać presję sankcyjną na Moskwę.

Fot. Warszawa w Pigułce

Polska deklaruje wsparcie dla Belgii w sporze z Rosją

Polska zadeklarowała gotowość do wsparcia Belgii w obliczu ewentualnych pozwów ze strony Rosji związanych z zamrożeniem rosyjskich aktywów. Decyzję ogłosił minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski podczas spotkania szefów dyplomacji państw UE w Kopenhadze. To wyraźny sygnał solidarności Warszawy z Brukselą i potwierdzenie jedności Unii w sprawie sankcji wobec Moskwy.

Rosyjskie miliardy w Belgii

Największa część zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego, sięgająca ponad 200 miliardów euro, znajduje się w belgijskiej izbie rozliczeniowej Euroclear. To właśnie ta instytucja stała się kluczowym elementem unijnej odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę rozpoczętą w 2022 roku. Belgia, choć gotowa do dalszego blokowania rosyjskich środków, oczekuje jednak od innych państw członkowskich UE realnego wsparcia w sytuacji, gdyby Moskwa skierowała przeciw niej pozwy odszkodowawcze.

Polska staje po stronie Brukseli

— Polska jest przygotowana, aby uczestniczyć w takim systemie zabezpieczenia Belgii, choć wciąż nie wszystkie państwa członkowskie są do tego gotowe — podkreślił Radosław Sikorski.

Warszawa opowiada się za stworzeniem wspólnego mechanizmu ochronnego, który w razie pozwów przeciwko Belgii mógłby rozłożyć ryzyko i odpowiedzialność na całą Unię. To działanie ma wzmocnić solidarność europejską i zniechęcić Rosję do prób rozbijania unijnego frontu sankcji.

Jedność Unii kluczem do presji na Rosję

Stanowisko Polski ma istotne znaczenie w kontekście dalszej polityki sankcyjnej UE. Choć część krajów nadal waha się przed złożeniem podobnych deklaracji, decyzja Warszawy wzmacnia sygnał wysyłany do Moskwy: zamrożenie aktywów nie jest tylko kwestią belgijską, ale wspólnym działaniem całej wspólnoty.

Eksperci podkreślają, że jeśli państwa członkowskie faktycznie zdecydują się na wspólne zabezpieczenia, może to odegrać decydującą rolę w konfrontacji z ewentualnymi działaniami prawnymi podejmowanymi przez Rosję.

