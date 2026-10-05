Poszliśmy sprawdzić, czy w Żabce jest już pizza od Książula. Oto, co udało nam się znaleźć
Poszliśmy do Żabki sprawdzić, czy dotarła już pizza sygnowana przez Książula. Okazało się, że jest, a w odwiedzonym przez nas sklepie znalazł się spory zapas produktów w charakterystycznych pomarańczowych i zielonych opakowaniach. To ciekawa obserwacja, bo zapowiadana ogólnopolska premiera przypada dopiero na 7 października, a cena jednej pizzy ma wynosić 24,99 zł. Na półkach zobaczyliśmy oba warianty nowej serii Muala: pepperoni oraz wersję serową z papryczkami jalapeño.
Fat Peppa i Fat Cheese mają kosztować 24,99 zł
Na naszych zdjęciach widać kilka pudełek ustawionych obok innych pizz. Pomarańczowe opakowanie nosi nazwę Fat Peppa, zielone to Fat Cheese, a na obu znajduje się rysunkowy wizerunek twórcy w czapce z daszkiem. Produkt łatwo rozpoznać także po dużym napisie Muala oraz oznaczeniu, że jest dostępny tylko w Żabce. Nasza wizyta potwierdza, że dostawa do tego sklepu już dotarła. Wśród produktów widocznych na zdjęciach są zarówno pudełka ustawione frontem do klientów, jak i leżące na kolejnej półce.
Zapowiadana cena wynosi 24,99 zł za jedną pizzę i pojawia się na materiale promocyjnym nowej serii. Oba smaki mają wejść do oferty w tej samej cenie. Twórca wskazał w opisie, że premiera ma mieć miejsce w środę 7 października, o godz. 6:00, czyli rak naprawdę od godzin otwarcia Żabek. Pudełka znaleźliśmy wcześniej, podczas wizyty 5 października. Sama obecność produktu na półce przed zapowiedzianym terminem nie przesądza jeszcze, kiedy każdy sklep rozpocznie jego wydawanie na ciepło; o możliwość zakupu i przygotowania można zapytać obsługę konkretnej Żabki.
Fat Peppa to wariant pepperoni na sosie pomidorowym. Na pomarańczowym pudełku producent deklaruje 110 g sera, a zdjęcie przedstawia pizzę z plasterkami salami na grubym spodzie. Książulo w materiałach poświęconych projektowi mówi również o około 12 plasterkach salami. Charakter tej wersji określa umieszczony na opakowaniu opis grubego, puszystego ciasta w stylu amerykańskim. Te informacje pozwalają rozpoznać produkt jeszcze przed zakupem, natomiast o smaku i konsystencji gotowej pizzy każdy będzie mógł przekonać się po jej przygotowaniu.
Zielone pudełko oznacza Fat Cheese, czyli wersję serową z jalapeño. Według opisu projektu w tej pizzy wykorzystano sos serowy, mozzarellę i cheddar, a dodatkiem są zielone papryczki widoczne także na grafice opakowania. To propozycja dla osób, które zamiast pepperoni wybierają serowe dodatki, choć obecność jalapeño trzeba uwzględnić przy wyborze smaku. Oba warianty łączy gruby spód i ta sama marka. Różnią się dodatkami oraz sosem, więc decyzja przy sklepowej półce dotyczy przede wszystkim tego, jaki rodzaj pizzy chcemy zjeść.
Pizza do przygotowania w Żabce albo w domu
Na opakowaniu widocznym na naszych zdjęciach znajduje się informacja, że pizzę można przygotować przy kasie albo w domu. Klient może więc poprosić o wypieczenie jej w sklepowym piecu i odebrać gotowy posiłek na wynos lub zabrać opakowanie do własnej kuchni. W materiałach o premierze Książulo zwraca uwagę na znaczenie sposobu wypiekania i programu przygotowanego dla tego produktu. Wybór Żabki jako miejsca sprzedaży wiąże się zatem również z możliwością przygotowania jedzenia na miejscu, obok zwykłego zakupu produktu z półki.
Grube ciasto jest jednym z głównych założeń nowej serii i wymaga odpowiedniego przygotowania. Twórca opisuje różnice między efektem uzyskiwanym w sklepowym piecu a wypiekaniem w domu, gdzie spód może wyjść bardziej chrupiący. Swoje preferencje wiąże z wersją przygotowaną w Żabce, ale domowy sposób również przewidziano na opakowaniu. Przygotownie według instrukcji producenta pozwala dobrać czas i temperaturę do konkretnego produktu. Informacji dotyczących tej pizzy należy szukać na jej pudełku, ponieważ ustawienia przeznaczone dla innego spodu lub innej gotowej pizzy mogą się różnić.
Książulo opowiedział o ponad roku pracy nad recepturą
Szymon Nyczke, znany jako Książulo, potwierdził projekt 4 października. Na jego kanale pojawił się trwający około 82 minut materiał poświęcony powstawaniu pizzy. Twórca przedstawia w nim przedsięwzięcie jako własny produkt i opowiada o ponad roku prac nad recepturą. Wśród elementów, które miały być dopracowywane, wymienia składniki oraz grubość, tłustość i puszystość ciasta.
Pizza powstaje na Słowacji. Książulo wyjaśnia, że początkowo chciał zorganizować produkcję w Polsce, jednak wybór zakładu za granicą wynikał z poszukiwania technologii pozwalającej uzyskać zakładane ciasto i powtarzalny rezultat. To jego wyjaśnienie dotyczące miejsca produkcji i założeń projektu. Twórca zaznacza także, że ma prawa do własnego produktu, a Żabka jest miejscem, w którym zdecydował się go sprzedawać. Receptura, produkcja i przygotowanie w sklepie składają się więc na przedsięwzięcie przedstawione przez niego przy okazji premiery.
Przed wprowadzeniem pizzy do sprzedaży przeprowadzono również zamknięte testy z udziałem około 70 widzów, wybranych spośród kilku tysięcy chętnych. Uczestnicy mogli spróbować obu rodzajów i przekazać swoje uwagi, a wydarzenie zostało pokazane w materiale o projekcie. Według relacji z przygotowań uczestnicy testowali pizze wypiekane na miejscu, co pozwalało zebrać opinie również o cieście po podgrzaniu. Spotkanie było częścią prac nad produktem jeszcze przed wprowadzeniem go do sklepów. Wypowiedzi uczestników pojawiły się obok ujęć pokazujących kolejne etapy powstawania nowej serii.
Nowa seria dołącza do oferty, w której pizza już ma duży udział
Żabka sprzedaje pizzę na wynos od końca 2024 roku, a według opublikowanego przez sieć komunikatu w 2025 roku klienci kupili ponad 16,5 mln sztuk pizzy w stylu neapolitańskim. Rekord pojedynczego dnia w całej sieci wyniósł 88 tys. sztuk. Najczęściej wybieranym wariantem było pepperoni, po które w ciągu roku sięgnięto ponad 6 mln razy. Te dane dotyczą dotychczasowej oferty Żabka Menu. Pokazują skalę sprzedaży kategorii, do której trafia teraz produkt Książula, ale nie są wynikiem sprzedaży nowej serii Muala.
W tym samym komunikacie sieć wymieniała 5 smaków: Margherita, Pepperoni, Quattro Formaggi, Capricciosa i BBQ. Nowa seria wyróżnia się grubym ciastem w stylu amerykańskim, podczas gdy wcześniejsza oferta była opisywana jako pizza w stylu neapolitańskim. Fat Peppa i Fat Cheese poszerzają wybór o produkt o innych założeniach i osobnych opakowaniach. Podczas naszej wizyty pudełka Muala stały wśród innych pizz, więc można było od razu zobaczyć obie nowości obok dotychczasowego asortymentu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.