Potężne utrudnienia na A2! Zderzenie ciężarówek sparaliżowało trasę do Warszawy i Poznania

We wtorkowy poranek kierowcy jadący autostradą A2 muszą uzbroić się w cierpliwość. Między Skierniewicami a Wiskitkami trwa usuwanie uszkodzonej ciężarówki, a w nocy na odcinku Koło–Konin Wschód doszło do poważnego wypadku z udziałem pojazdu służb drogowych. Ruch w obu kierunkach jest poważnie utrudniony, a służby apelują o ostrożność.
Uwaga kierowcy. Duże utrudnienia na autostradzie A2 – dwie poważne kolizje z udziałem ciężarówek
Wtorkowy poranek przyniósł duże utrudnienia dla kierowców podróżujących autostradą A2. Na dwóch odcinkach tej trasy – w województwie łódzkim i wielkopolskim – doszło do poważnych zdarzeń z udziałem pojazdów ciężarowych. Ruch w obu kierunkach jest miejscami utrudniony, a służby apelują o ostrożność i cierpliwość.
Między węzłami Skierniewice a Wiskitki, na pasach prowadzących w stronę Warszawy, trwa akcja usuwania uszkodzonej ciężarówki. Służby drogowe zablokowały prawy i awaryjny pas ruchu, pozostawiając kierowcom jedynie pas lewy. Utrudnienia rozpoczęły się we wczesnych godzinach porannych i mogą potrwać nawet do godziny 7:00.
Jednocześnie do poważnego wypadku doszło w nocy na trasie w kierunku Poznania, pomiędzy węzłami Koło i Konin Wschód. Tam ciężarówka uderzyła w pojazd służb drogowych, który zabezpieczał miejsce wcześniejszego zdarzenia – inna ciężarówka wcześniej wpadła w bariery ochronne. Na szczęście nikt nie zginął, ale pojazdy zostały poważnie uszkodzone, a trasa w tym rejonie jest całkowicie zablokowana.
Na miejscu pracują policjanci, straż pożarna i służby techniczne. Trwa usuwanie skutków nocnego wypadku i odblokowywanie pasa ruchu. Kierowcy jadący w stronę Poznania powinni rozważyć objazd przez drogę krajową nr 92.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do panujących warunków oraz śledzenie komunikatów drogowych.
