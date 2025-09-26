Promocja 2+1 gratis w Aldi! Promocja, której nie możesz przegapić
W najbliższy weekend Aldi przygotowało słodką niespodziankę dla swoich klientów. Popularny cukier w wyjątkowej ofercie specjalnej 2+1 gratis będzie dostępny tylko przez dwa dni!
Promocja w Aldi: cukier trzcinowy w ofercie specjalnej
Sklepy Aldi przygotowały dla klientów wyjątkową promocję na popularny produkt – cukier trzcinowy Diamant. Oferta obowiązuje w dniach piątek 26 września – sobota 27 września i dotyczy opakowań o wadze 500 gramów.
Szczegóły promocji
Kupując dwa opakowania, trzecie otrzymuje się gratis. Regularna cena jednej paczki wynosi 5,49 zł, co w przeliczeniu daje 10,98 zł za kilogram. W ramach akcji klienci mogą więc sporo zaoszczędzić, zwłaszcza przy większych zakupach.
Cukier trzcinowy Diamant Dry Demerara to nierafinowany produkt, ceniony za naturalny smak i aromat. Idealnie sprawdza się jako dodatek do kawy, herbaty, deserów i wypieków, a także w codziennym gotowaniu.
Gdzie i kiedy?
Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach Aldi w Polsce. Oferta jest ograniczona czasowo – trwa tylko przez dwa dni, od 26 do 27 września, lub do wyczerpania zapasów.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.