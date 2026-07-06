Prysznic czy wanna? Policzyliśmy dokładnie – różnica sięga nawet 1300 zł rocznie

6 lipca 2026 17:11 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

To pytanie wraca w każdej rozmowie o oszczędzaniu wody, ale rzadko kto siada i liczy to na kartce. My policzyliśmy – dokładnie tą samą metodą, którą sprawdzaliśmy już koszt zmywarki i mycia ręcznego. Wniosek nie zaskoczy nikogo, kto choć raz stał pod prysznicem, myśląc o rachunku za wodę: wanna kosztuje więcej. Zaskoczy za to skala tej różnicy – i to, jak bardzo zależy ona od tego, czym grzejesz wodę w domu.

Łazienka z prysznicem. | Fot. Shutterstock.
Łazienka z prysznicem. | Fot. Shutterstock.

Założenia rachunku

Przyjęliśmy te same stawki, co w naszej analizie zmywarki: zimna woda z kanalizacją 16,03 zł/m³ (aktualna stawka warszawska), prąd 0,80 zł/kWh, gaz w przeliczeniu pełnym 0,40 zł/kWh, ciepła woda z miejskiej sieci ciepłowniczej 84,50 zł/m³ (cena zimnej wody plus opłata za podgrzanie). Przyjęliśmy typowy prysznic trwający 8 minut ze standardową słuchawką o przepływie 10 litrów na minutę, co daje 80 litrów na jedną kąpiel pod prysznicem. Wannę policzyliśmy przy typowym napełnieniu do około 70 procent pojemności, co odpowiada 120 litrom wody. W obu przypadkach przyjęliśmy, że 70 procent zużytej wody to woda ciepła, a 30 procent zimna – taka proporcja pozwala uzyskać komfortową temperaturę kąpieli.

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Przy cieple z miejskiej sieci ciepłowniczej jeden prysznic kosztuje 5,11 zł – 56 litrów ciepłej wody po stawce 84,50 zł/m³ oraz 24 litry zimnej po 16,03 zł/m³. Przy własnym bojlerze elektrycznym rachunek wygląda inaczej: płacisz za całą zimną wodę (1,28 zł) plus energię potrzebną, żeby podgrzać jej część do temperatury użytkowej – w sumie 3,36 zł za prysznic. Najtaniej wychodzi piec gazowy: mimo strat na sprawności (typowe 85 procent), gaz jest na tyle tańszy od prądu, że cały prysznic kosztuje 2,51 zł.

Wanna – 120 litrów, te same 3 warianty

Kąpiel w wannie z ciepłą wodą z sieci to już 7,68 zł za jedno napełnienie. Z bojlerem elektrycznym5,05 zł. Z gazem3,76 zł. Każdy z tych wariantów jest droższy od odpowiadającego mu prysznica o mniej więcej 50 procent, niezależnie od tego, czym dom grzeje wodę.

Zestawienie roczne

Metoda i źródło ciepła Koszt jednorazowy Koszt roczny (300 razy)
Prysznic, sieć ciepłownicza 5,11 zł 1533 zł
Prysznic, bojler elektryczny 3,36 zł 1008 zł
Prysznic, piec gazowy 2,51 zł 753 zł
Wanna, sieć ciepłownicza 7,68 zł 2304 zł
Wanna, bojler elektryczny 5,05 zł 1515 zł
Wanna, piec gazowy 3,76 zł 1128 zł

Najtaniej wychodzi prysznic z gazowym podgrzewaniem wody – 753 zł rocznie. Najdrożej – kąpiel w wannie z ciepłą wodą z miejskiej sieci, 2304 zł rocznie, czyli trzykrotnie więcej. Różnica między tymi dwiema skrajnościami to ponad 1550 zł rocznie dla jednej osoby biorącej kąpiel codziennie.

Warto zauważyć, że wybór między prysznicem a wanną jest nie mniej ważny niż źródło ciepła. Prysznic z ciepłą wodą z sieci (1533 zł) jest droższy niż wanna podgrzewana gazem (1128 zł) – mimo że wanna zużywa połowę więcej litrów. To ten sam wniosek, co przy zmywarce: nie sama czynność decyduje o koszcie, tylko to, ile płacisz za podgrzanie każdego litra.

Ważna jest też… słuchawka prysznicowa. To setki złotych oszczędności

Oszczędna słuchawka prysznicowa z ograniczeniem przepływu do 6,5 litra na minutę zmienia rachunek jeszcze mocniej. Przy tym samym 8-minutowym prysznicu zużycie spada do 52 litrów, a roczny koszt – w zależności od źródła ciepła – waha się od 489 zł (gaz) przez 654 zł (bojler elektryczny) po 999 zł (sieć ciepłownicza). To najtańsza opcja ze wszystkich policzonych – tańsza nawet od standardowego prysznica z gazem.

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Prysznic zamiast codziennej kąpieli w wannie to oszczędność rzędu 500-770 zł rocznie na osobę, w zależności od tego, czym grzejesz wodę – i nie wymaga żadnej inwestycji, tylko zmiany przyzwyczajenia. Nawet jeżeli masz wannę, warto skorzystać ze słuchawki prysznicowej.

Montaż oszczędnej słuchawki prysznicowej z ogranicznikiem przepływu to wydatek rzędu 50-150 zł, który zwraca się w niecały miesiąc przy codziennym użytkowaniu – a potem generuje czystą oszczędność przez lata.

Skrócenie prysznica z 8 do 5 minut, bez żadnego dodatkowego sprzętu, obniża zużycie wody o prawie 40 procent – to zmiana, którą wprowadzasz od jutra rana, bez wydawania złotówki.

Rodzina, w której kilka osób bierze codzienną kąpiel w wannie zamiast prysznica, płaci realnie kilka tysięcy złotych rocznie więcej niż ta sama rodzina korzystająca z prysznica – to konkretna kwota, którą łatwo przeoczyć, patrząc na pojedynczy rachunek za wodę, a widać dopiero w rocznym zestawieniu.

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