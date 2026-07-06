Zamknęli rondo na tydzień. Od poniedziałku autobusy na objazdach, kierowcy dostaną zawrotkę

6 lipca 2026 13:55 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W nocy, tuż po 0:15, ekipa wygrodziła tory na Rondzie de Gaulle’a. Od dziś, przejazd na wprost przez torowisko nie istnieje – i nie wróci przez cały tydzień. Normalny ruch ma się pojawić dopiero w niedzielę 12 lipca, około 23:30. To kolejny etap remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich, prowadzonego od końca maja.

Prace przy Rondzie De Gaulle'a. | Fot. UM Warszawa.
Prace przy Rondzie De Gaulle’a. | Fot. UM Warszawa.

Tylko w prawo – reszta zawrotką

Od dziś do niedzieli kierowcy jadący Nowym Światem z obu stron ronda mogą skręcić wyłącznie w prawo. Jazdy na wprost przez tory po prostu nie ma. Kto chce przejechać na drugą stronę torowiska, musi skorzystać z tymczasowych zawrotek przy Brackiej i przy Muzeum Narodowym – ten sam mechanizm, który już wcześniej działał przy Rondzie Czterdziestolatka i Rondzie Dmowskiego.

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Po tym etapie zostanie do zrobienia już tylko jeden przejazd w całym ciągu – przy Emilii Plater.

Autobusy już jeżdżą naokoło

Od 5 lipca kilka linii autobusowych kursuje zmienionymi trasami i tak zostanie do 12 lipca. Linia 111 w kierunku Gocławia jedzie teraz przez Most Świętokrzyski – Świętokrzyska, Kopernika, Tamka, most, Wybrzeże Szczecińskie, Wał Miedzeszyński, Rondo Waszyngtona. To wyraźne nadłożenie drogi względem zwykłej trasy.

Linie 128 i 175, jadące do Placu Piłsudskiego, skręcają teraz z Alej Jerozolimskich w Marszałkowską, dalej do Królewskiej i do pętli. Pozostałe linie kursujące na wprost przez Aleje korzystają z tych samych tymczasowych zawrotek co samochody osobowe.

To wciąż tylko fragment większej układanki

Remont trwa od końca maja na całym odcinku od Placu Starynkiewicza po Rondo Waszyngtona, gdzie tramwaje w ogóle nie kursują. Przy Brackiej trwa betonowanie zabudowy torowiska, między Emilii Plater a Rondem Dmowskiego pracuje plasser – podbijarka regulująca ułożony tor. Twarda nawierzchnia przejezdna została utrzymana na całej trasie, między innymi na wyraźną prośbę pogotowia ratunkowego.

W samych Alejach nic nie wskazuje na opóźnienia – tramwaje mają wrócić na początku sierpnia, zgodnie z pierwotnym planem. Gorzej wygląda sytuacja na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Po zdjęciu torowiska okazało się, że dylatacje drogowe wymagają więcej pracy, niż pokazywała dokumentacja obiektu. Tramwaje Warszawskie wciąż ustalają szczegóły z wykonawcą, ZDM i miejskimi służbami odpowiedzialnymi za ruch – ostateczny harmonogram tego fragmentu nie jest jeszcze zamknięty.

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Objazdy przy Rondzie De Gaulle'a. | Fot. UM Warszawa.
Objazdy przy Rondzie De Gaulle’a. | Fot. UM Warszawa.

Ruch wróci dopiero w niedzielę wieczorem. Zaplanuj przejazdy

Codzienny przejazd przez rondo w relacji północ-południe od dziś oznacza nadłożenie drogi – jazda na wprost wraca dopiero wieczorem 12 lipca. Zaplanuj objazd przez Bracką lub Muzeum Narodowe zamiast kombinować na miejscu w korku.

Pasażerowie linii 111, 128 i 175 sprawdzają aktualną trasę przed wyjściem z domu – zmiana obowiązuje już teraz i potrwa tydzień, a wydłuża przejazd wyraźnie, zwłaszcza na „jedenastce” skierowanej przez Most Świętokrzyski.

Kierowcy poruszający się w rejonie ronda nocą mają już nowy stan rzeczy – wygrodzenie stoi od 0:15, więc kto jechał tamtędy dziś w nocy, zdążył się o tym przekonać na własnej skórze.

Warto zerkać na komunikaty Tramwajów Warszawskich co kilka dni – zaraz po zakończeniu prac na Rondzie de Gaulle’a ruszy przejazd przy Emilii Plater, a harmonogram Mostu Poniatowskiego wciąż może się zmienić.

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