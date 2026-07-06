Warszawa sprawdzi, gdzie miasto naprawdę nie śpi. Rusza nowa mapa hałasu. Zobacz, jak jest u Ciebie na tle innych
Ratusz ogłosił przetarg na opracowanie nowej Strategicznej mapy hałasu m.st. Warszawy – dokumentu, który po raz kolejny prześwietli miasto pod kątem tego, gdzie żyje się głośno, a gdzie spokojnie. Termin składania ofert w przetargu upływa 4 sierpnia 2026 roku o godzinie 10:00, a gotowy dokument ma powstać najpóźniej do 30 czerwca 2027 roku.
Trzecia taka mapa w historii miasta
To nie pierwsze podejście do tematu. Obecnie obowiązująca mapa pochodzi z 2022 roku i jest już trzecią pełną edycją tego opracowania – wcześniejsze wersje, nazywane jeszcze mapami akustycznymi, powstały w latach 2012 i 2017. Aktualna edycja jest dostępna dla każdego mieszkańca w miejskim serwisie mapowym, w zakładce „Mapa hałasu” – można tam sprawdzić poziom hałasu w konkretnej okolicy, zanim jeszcze pojawi się nowa wersja dokumentu.
Cztery źródła hałasu pod jednym modelem
Dokument obejmuje cały obszar stolicy i analizuje 4 główne źródła uciążliwości akustycznej: ruch drogowy, transport kolejowy i tramwajowy, ruch lotniczy oraz działalność zakładów przemysłowych. Mapa powstaje metodą modelowania komputerowego, z wykorzystaniem jednolitej dla całej Unii Europejskiej metodyki obliczeniowej CNOSSOS-EU – dzięki temu wyniki z Warszawy da się porównywać z innymi miastami europejskimi na tych samych zasadach.
Gotowe opracowanie trafia nie tylko do szuflady ratusza. Miasto ma obowiązek przekazać je Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. To właśnie marszałek na tej podstawie przygotowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla całego regionu – dokument aktualizowany co 5 lat i konsultowany z mieszkańcami, zanim wejdzie w życie.
Kluby i restauracje są poza tą mapą
To zastrzeżenie łatwo przeoczyć, a ma spore znaczenie dla mieszkańców centrum czy okolic Wisły. Strategiczna mapa hałasu nie obejmuje hałasu generowanego przez lokale rozrywkowe – kluby, restauracje, klubokawiarnie. Uciążliwość tego typu ma charakter krótkotrwały i mocno zróżnicowany w ciągu doby, tygodnia czy sezonu, więc uśredniona mapa pokazywałaby wartości znacznie niższe, niż realnie odczuwają je mieszkańcy mieszkający najbliżej.
Dla tej kategorii hałasu miasto wypracowało osobne narzędzia – kodeks dobrych praktyk dla klubokawiarni oraz zapisy w umowach dzierżawy terenów nadwiślańskich, obowiązujące od 2016 roku. Każda taka umowa zawiera dziś szczegółowe regulacje dotyczące emisji hałasu, a dwukrotne przekroczenie ustalonych norm skutkuje rozwiązaniem umowy dzierżawy. Dla pozostałych terenów miejskich narzędziem jest decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, wydawana na podstawie art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska, w oparciu o realne pomiary dźwięku w terenie.
Lotnisko Chopina liczy hałas na bieżąco, nie raz na 5 lat
Osobny, ciągły system monitoringu dotyczy Lotniska Chopina. Polskie Porty Lotnicze prowadzą tam pomiary hałasu lotniczego nieprzerwanie od 1994 roku, a wyniki co miesiąc trafiają do marszałka województwa i GIOŚ. To wymóg wynikający z osobnego przepisu – zarządzający lotniskiem, w przeciwieństwie do reszty miasta, musi śledzić hałas na bieżąco, nie tylko raz na 5 lat przy okazji strategicznej mapy.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swoją okolicę już teraz
Obecna mapa z 2022 roku pozostaje w mocy aż do zatwierdzenia nowej edycji, więc już dziś można sprawdzić poziom hałasu przy swoim adresie w miejskim serwisie mapowym, bez czekania na dokument z 2027 roku. To przydatna informacja szczególnie dla osób szukających mieszkania – poziom hałasu drogowego czy kolejowego w danej okolicy nie zawsze jest widoczny na pierwszy rzut oka podczas oglądania lokalu w ciągu dnia.
Mieszkańcy borykający się z hałasem z pobliskiego klubu czy restauracji nie znajdą odpowiedzi w strategicznej mapie – w takiej sytuacji właściwą drogą jest zgłoszenie sprawy do urzędu dzielnicy lub straży miejskiej, powołując się na przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu, a nie szukanie tego typu uciążliwości w dokumencie, który z założenia jej nie obejmuje.
Firmy i inwestorzy planujący nową działalność w pobliżu ruchliwych dróg, torów czy szlaków lotniczych zyskają w nowej mapie zaktualizowane dane do oceny, czy dana lokalizacja spełnia normy akustyczne – to element, który warto sprawdzić na etapie planowania, nie dopiero po rozpoczęciu inwestycji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.