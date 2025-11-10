Przełom w emeryturach! Nowe zasady waloryzacji z podpisem prezydenta. Zobacz, ile dostaniesz
Niespodziewana decyzja z Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „Godna emerytura”, który zagwarantuje każdemu seniorowi co najmniej 150 zł podwyżki świadczenia już od marca 2026 roku. Oznacza to, że najniższe emerytury przekroczą granicę 2 tysięcy złotych. Nowe przepisy mają zapewnić „sprawiedliwą waloryzację” i chronić osoby o najniższych dochodach przed skutkami inflacji.
Nieoczekiwana listopadowa waloryzacja? Projekt „Godna emerytura” już z podpisem prezydenta. Co to oznacza dla seniorów w 2026 roku
Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „Godna emerytura”. Dokument trafił do Sejmu dzień po złożeniu podpisu w Sochaczewie. Zakłada wprowadzenie gwarantowanej minimalnej podwyżki świadczeń od marcowej waloryzacji 2026 r. Minimalna kwota podwyższenia ma wynieść 150 zł. W praktyce najniższe emerytury i renty przekroczą granicę dwóch tysięcy złotych brutto. To realizacja obietnicy „sprawiedliwej waloryzacji”, która łączy mechanizm procentowy i kwotowy.
Obecne zasady waloryzacji
Dziś świadczenia rosną raz w roku, 1 marca. Wysokość podwyżki to suma średniorocznej inflacji z poprzedniego roku oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac. Zwiększenie „o 20 proc. realnego wzrostu” ustala rząd po rozmowach w Radzie Dialogu Społecznego. Gdy nie ma porozumienia, decyduje rozporządzenie. To prosty wzór, ale oparty na twardych danych GUS, które pojawiają się na początku roku.
Ile wzrosły świadczenia w 2025 r.
Marcowa waloryzacja 2025 r. wyniosła 5,5 proc. Z tego wynikał wzrost najniższych świadczeń do 1 878,91 zł brutto. Zmiana nastąpiła z urzędu. Seniorzy nie składali wniosków, a ZUS wysłał decyzje z nową kwotą. Wskaźnik 5,5 proc. zbudowano z inflacji za 2024 r. (3,6 proc.) oraz „dodatku” wynikającego z realnego wzrostu płac, liczonego według przyjętej na ten rok wagi 20 proc.
Co zmienia projekt „Godna emerytura”
Nowy rozdział w ustawie o FUS wprowadza kwotę minimalnego podwyższenia świadczeń. W 2026 r. ma to być 150 zł. Jeżeli procentowa waloryzacja da mniej, państwo dopisze różnicę do pełnych 150 zł. Rozwiązanie obejmie nie tylko emerytury i renty z FUS. Ma działać także w systemie rolniczym, w służbach mundurowych, przy rentach socjalnych, pomostowych i świadczeniach przedemerytalnych. Co trzy lata rząd ma oceniać skuteczność mechanizmu i w razie potrzeby korygować kwotę do realnych kosztów życia. Wejście w życie przewidziano na 1 marca 2026 r., tak aby nowe przepisy objęły najbliższą marcową waloryzację.
Kto zyska najbardziej
Największy efekt odczują osoby z najniższymi świadczeniami. Jeśli same „procenty” podniosłyby minimalną emeryturę w 2026 r. tylko nieznacznie, gwarancja kwotowa podciągnie ją co najmniej o 150 zł. To pozwoli przebić pułap dwóch tysięcy złotych brutto. W przypadku wyższych świadczeń dalej decydować będzie matematyka. Jeśli procentowa podwyżka przekroczy 150 zł, mechanizm kwotowy nie zadziała. Wtedy waloryzacja pozostanie czysto procentowa.
Dlaczego nie było „drugiej waloryzacji” we wrześniu 2025 r.
Rząd rozważał dodatkową, wrześniową waloryzację w latach z wysoką inflacją w pierwszym półroczu. Warunek był prosty: wzrost cen w pierwszej połowie roku musiał przekroczyć 5 proc. wobec drugiej połowy roku poprzedniego. W 2025 r. ten próg nie został spełniony. Z tego powodu projekt nie trafił pod głosowanie, a wypłaty pozostały w standardowym, marcowym rytmie. Prezydent, ogłaszając „Godną emeryturę”, odwołał się do tej niespełnionej zapowiedzi i podkreślił, że nowy mechanizm ma być niezależnym zabezpieczeniem dla seniorów.
Horyzont czasowy i ścieżka w Sejmie
Projekt jest na początku procesu legislacyjnego. Przejdzie przez komisje, debaty i poprawki w Sejmie, potem trafi do Senatu. Dopiero po tym wróci do prezydenta do ostatecznego podpisu. Planowana data obowiązywania to 1 marca 2026 r., więc pierwsze wypłaty według nowych zasad przypadną na waloryzację tego właśnie miesiąca. Do tego czasu działa dotychczasowy mechanizm: raz w roku, w oparciu o inflację i realny wzrost płac z poprzedniego roku.
Co to znaczy w domowym budżecie
W regionach, gdzie znaczna część mieszkańców żyje ze świadczeń, gwarancja 150 zł może ustabilizować miesięczne wydatki. Najniższe emerytury wzrosną w jednolity i przewidywalny sposób. To ułatwi planowanie kosztów leków, ogrzewania czy czynszu. Nie ma tu fajerwerków, jest za to regularność i pewność kwoty.
Najważniejsze na dziś
Waloryzacja marcowa w 2025 r. już podniosła świadczenia o 5,5 proc. Nowy projekt nie działa wstecz. Ma ruszyć od marca 2026 r. i dodać brakującą część do 150 zł tam, gdzie sam procent da mniej. Zyska na tym przede wszystkim grupa pobierająca najniższe świadczenia. Osoby z wyższymi emeryturami pozostaną w logice procentu. Dla wszystkich wspólne jest jedno: marcowa waloryzacja pozostaje terminem kluczowym, a przewidywalność mechanizmu rośnie.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.