Przełom w sprawie wysadzenia rurociągu Nord Stream! Podejrzany zatrzymany w Polsce.
Zatrzymano podejrzanego o wysadzenie Nord Stream. Przełom w sprawie sabotażu gazociągu. W Pruszkowie pod Warszawą policja zatrzymała obywatela Ukrainy, którego niemieckie władze podejrzewają o udział w spektakularnym ataku na gazociągi Nord Stream.
To wydarzenie z września 2022 roku wstrząsnęło Europą, odcinając strategiczne dostawy rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej i stając się jednym z największych aktów sabotażu energetycznego w historii kontynentu.
Kim jest zatrzymany?
Według mediów zatrzymany miał być instruktorem nurkowym. Śledczy podejrzewają, że jego wiedza i doświadczenie mogły odegrać kluczową rolę w zorganizowaniu lub przeprowadzeniu akcji pod wodą. Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdziła, że zatrzymanie nastąpiło na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wystawionego przez Niemcy. Obecnie trwają czynności procesowe, które mają doprowadzić do wyjaśnienia roli podejrzanego w całej operacji.
Międzynarodowe śledztwo
Sprawa Nord Stream od początku miała charakter globalny. Dochodzenia prowadzą równolegle Niemcy, Dania i Szwecja, a teraz także Polska bierze aktywny udział w śledztwie. Zatrzymanie w Pruszkowie może być istotnym przełomem, bo do tej pory pojawiało się wiele hipotez dotyczących sprawców — od rosyjskich służb specjalnych po prywatne grupy działające z Ukrainy.
Kontekst geopolityczny
Wysadzenie Nord Stream miało dramatyczne skutki nie tylko gospodarcze, ale i polityczne. Europa znalazła się w sytuacji kryzysowej, musząc błyskawicznie szukać alternatywnych źródeł energii. Atak na gazociągi został odebrany jako sygnał, że infrastruktura krytyczna nie jest bezpieczna nawet na dnie Morza Bałtyckiego. Dla Rosji oznaczał utratę potężnego narzędzia wpływu na państwa Unii Europejskiej, a dla Zachodu konieczność jeszcze szybszego odcięcia się od rosyjskich surowców.
Co to oznacza dla Polski?
Zatrzymanie podejrzanego właśnie na terenie Polski stawia nasz kraj w centrum jednej z najważniejszych spraw bezpieczeństwa w Europie. To także test dla wymiaru sprawiedliwości i służb, które będą musiały wykazać się skutecznością w działaniach międzynarodowych. Dla obywateli oznacza to przypomnienie, jak kruche jest bezpieczeństwo energetyczne i jak łatwo może zostać zaatakowane nawet najlepiej chronione źródło dostaw.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.