Przeprowadził się z mieszkania do domu i pokazał rachunki. Szokująca różnica
Po przeprowadzce z mieszkania na warszawskim Grochowie do domu w Wawrze nasz Czytelnik porównał opłaty za wodę i ścieki. Różnica w rachunkach była gigantyczna. Jak wyliczyliśmy na podstawie dokumentów, różnica za rok wynosi 3242 zł. Okazało się przy okazji, że rachunki za mieszkanie wcale tańsze nie są.
1393,70 zł za prawie pół roku. Co rzeczywiście obejmuje faktura z domu?
Wydawać by się mogło, że przeprowadzka z mieszkania o wielkości około 60 m2 do domu, który ma blisko 200 m2 spowoduje znaczny wzrost wszystkich rachunków. Co do niektórych nie ma wątpliwości. Dom ma większy metraż więc i pobór prądu jest wyższy. Koszt ogrzewania w przypadku większego metrażu też musi być większy. Są jednak opłaty nieoczywiste, a jedną z nich jest koszt wody i ścieków. Takie rachunki wziął na tapetę nasz Czytelnik, który się przeprowadził wiec dysponuje świeżymi wyliczeniami.
Co i jak liczymy? Dokument z domu obejmuje okres od 18 kwietnia do 12 października 2026 r., a więc prawie sześć miesięcy. Widoczne oznaczenie grupy taryfowej odpowiada sześciomiesięcznemu cyklowi rozliczeń. Łączne zużycie wyniosło 87,62 m³, czyli 87 620 litrów. Faktura jest podzielona na dwie części, ponieważ 11 lipca zmieniła się taryfa MPWiK: 41,34 m³ rozliczono według wcześniejszych cen, a 46,28 m³ według nowych. To podział jednej faktury na okresy cenowe, a pierwsze dwa przekazane redakcji zrzuty pokazują ten sam rachunek.
|Pozycja na fakturze z domu
|Kwota brutto za cały okres
|Dostarczanie wody – 87,62 m³
|543,67 zł
|Odprowadzanie ścieków – 87,62 m³
|828,75 zł
|Abonament za wodę
|10,64 zł
|Abonament za ścieki
|10,64 zł
|Razem
|1393,70 zł
Kwota około 500 zł nie jest całym kosztem korzystania z wody w domu. Większą część należności stanowią ścieki, a na tej fakturze ich ilość odpowiada ilości pobranej wody. Dokument nie obejmuje energii zużytej przez kocioł do przygotowania ciepłej wody. Tę część trzeba doliczyć osobno, zachowując ten sam zakres porównania co przy mieszkaniu. Powierzchnia domu i mieszkania nie służy tu do wyliczenia zużytych metrów sześciennych; znaczenie mają odczyty i sposób przygotowania ciepłej wody.
Gdzie w naliczeniu spółdzielni są ścieki i podgrzanie?
Na zestawieniu opłat do spółdzielni pozycja „Woda” wynosi 16,03 zł/m³, a przy miesięcznym naliczeniu 11 m³ daje 176,33 zł. Stawka 16,03 zł odpowiada łącznej cenie wody i ścieków przewidzianej we wcześniejszym planie taryfowym dla Warszawy. W porównaniu przyjmujemy zatem, że ta pozycja obejmuje oba świadczenia. Nie doliczamy drugiego rachunku za kanalizację. Ostateczne potwierdzenie zakresu pozycji wymaga regulaminu lub informacji od tej konkretnej spółdzielni.
Osobno widnieje „Podgrzanie wody — opłata zmienna”: 68,47 zł/m³ przy 4 m³, czyli 273,88 zł. Do tego dochodzi 12,78 zł miesięcznej opłaty stałej za podgrzanie. Łącznie trzy pozycje związane z wodą wynoszą więc 462,99 zł miesięcznie. W modelu traktujemy 4 m³ ciepłej wody jako część łącznych 11 m³, za które pobierana jest opłata za dostawę i ścieki. Taki sposób odczytania naliczenia trzeba potwierdzić przed przedstawieniem wyniku jako faktycznego rozliczenia konkretnego lokalu.
|Pozycja w miesięcznym naliczeniu spółdzielni
|Obliczenie
|Kwota
|Woda, w modelu łącznie ze ściekami
|11 m³ × 16,03 zł
|176,33 zł
|Podgrzanie wody — część zmienna
|4 m³ × 68,47 zł
|273,88 zł
|Podgrzanie wody — część stała
|Jedna opłata miesięczna
|12,78 zł
|Razem opłaty związane z wodą
|462,99 zł
Do tego porównania nie wliczamy centralnego ogrzewania, wywozu śmieci ani energii elektrycznej pokazanych w pozostałych wierszach naliczenia. Dotyczą innych kosztów utrzymania mieszkania. Po stronie domu również trzeba wydzielić energię na ciepłą wodę, jeżeli ten sam gaz ogrzewa budynek lub służy do gotowania. Wrzucenie całego rachunku za gaz do kosztów wody zniekształciłoby wynik. Porównujemy dostawę wody, odprowadzenie ścieków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Stawka 16,03 zł wymaga aktualizacji. MPWiK podaje już 16,35 zł
Jest jeszcze szczegół ważny dla obecnych rozliczeń. Od 11 lipca 2026 r. MPWiK publikuje dla wody przeznaczonej do spożycia cenę 6,48 zł brutto/m³, a dla ścieków 9,87 zł brutto/m³. Razem daje to 16,35 zł/m³, przed abonamentem. Publiczny komunikat innej warszawskiej spółdzielni, wyjaśnia, że wcześniejsze zawiadomienia zawierały stawkę 16,03 zł wynikającą z poprzedniego planu, który został zastąpiony nową taryfą. Nie przesądza to daty aktualizacji opłat w spółdzielni Czytelnika, ale pokazuje, dlaczego kwota z miesięcznego druku może wymagać późniejszego wyrównania.
W naszych obliczeniach dla mieszkania zachowujemy 16,03 zł z przekazanego naliczenia, aby pokazać wynik według widocznych stawek. Zastąpienie jej kwotą 16,35 zł przy 87,62 m³ zwiększyłoby ten modelowy koszt o około 28,04 zł. To znacznie mniejszy wpływ niż koszt podgrzania wody. Jednocześnie faktura z domu obejmuje dwie taryfy, więc jej średniej ceny nie można traktować jako aktualnej ceny każdego kolejnego metra sześciennego. O porównaniu decydują zatem zarówno objętość, jak i przyjęty okres oraz stawki.
Te same osoby to za mało. Trzeba porównać tę samą ilość wody
Na naliczeniu spółdzielni wpisano 11 m³ miesięcznie, czyli 66 m³ przy sześciu takich naliczeniach. W domu faktycznie zużyto 87,62 m³. Dlatego proste pomnożenie 462,99 zł przez sześć nie odpowiadałoby wolumenowi z faktury Czytelnika. Liczba domowników może być identyczna, ale prognoza w czynszu nie jest odczytem rzeczywistego zużycia. Do porównania przyjmujemy więc w obu wariantach 87,62 m³ wody.
Nie wiemy natomiast, jaka część wody w domu została podgrzana. Przyjmujemy proporcję z naliczenia mieszkania: 4 m³ ciepłej na 11 m³ wody ogółem, czyli około 36,36 proc. W takim modelu z 87,62 m³ podgrzania wymaga około 31,86 m³. Doliczamy również sześć miesięcznych opłat stałych po 12,78 zł. To jawne uproszczenie porównania obejmującego prawie półroczny rachunek; faktyczne rozliczenie musi uwzględniać właściwe daty, odczyty oraz zasady spółdzielni.
|Składnik przy 87,62 m³ wody ogółem
|Dom — faktura i brakujący koszt
|Blok — model według przekazanego naliczenia
|Woda i ścieki
|1372,42 zł
|1404,55 zł
|Wyodrębnione abonamenty MPWiK
|21,28 zł
|Brak osobnej pozycji na pokazanym fragmencie
|Podgrzanie około 31,86 m³
|Do obliczenia według gazu i instalacji
|2181,58 zł
|Sześć opłat stałych za podgrzanie
|Wymaga ustalenia kosztów własnej instalacji
|76,68 zł
|Suma
|1393,70 zł + przygotowanie ciepłej wody
|3662,81 zł
Obliczenia wykonano z pełną precyzją, a kwoty w tabeli zaokrąglono do groszy. Po stronie samej wody, ścieków i wykazanych abonamentów różnica jest niewielka: 1393,70 zł wobec 1404,55 zł. Główna różnica w modelu pojawia się przy podgrzaniu. Nie oznacza to jednak, że znamy już rzeczywisty koszt gorącej wody z domowego kotła. Potrzebne są jeszcze założenia dotyczące temperatury, sprawności i ceny energii.
Ile kosztowałoby podgrzanie tej wody gazem?
Przyjmujemy scenariusz techniczny: ogrzanie wody z 10°C do 55°C oraz sprawność przekazania energii z gazu do wody na poziomie 90 proc. Podgrzanie 1 m³ o 45°C wymaga około 52,34 kWh użytecznego ciepła, a po uwzględnieniu tej sprawności — około 58,15 kWh gazu. Nie jest to pomiar kotła Czytelnika. Osobno pozostają straty zasobnika, cyrkulacji i przewodów, energia pomocnicza, serwis oraz odpowiednio przypisane opłaty stałe. Wynik zależy od rzeczywistej instalacji.
Przetestowaliśmy trzy ceny zmienne energii z gazu: 0,30, 0,35 i 0,45 zł brutto/kWh, łącznie ze zmienną dystrybucją. To założenia do symulacji, a nie odczyt taryfy Czytelnika. URE potwierdza utrzymanie taryfowej ceny samego paliwa myORLEN do końca 2026 r. na poziomie 197,29 zł netto/MWh dla odpowiednich grup gospodarstw domowych. Cena paliwa jest jednak tylko częścią rachunku: dochodzą podatki oraz dystrybucja, której stawki zależą od grupy i obszaru. Do dokładnego porównania trzeba wziąć dane z własnej faktury.
|Założona cena zmienna gazu brutto
|Podgrzanie około 31,86 m³ w modelu
|Dom: faktura MPWiK + modelowe podgrzanie
|Różnica względem 3662,81 zł w bloku
|0,30 zł/kWh
|555,83 zł
|1949,53 zł
|1713,28 zł mniej
|0,35 zł/kWh
|648,47 zł
|2042,17 zł
|1620,64 zł mniej
|0,45 zł/kWh
|833,74 zł
|2227,44 zł
|1435,36 zł mniej
Kwoty dla domu w tej tabeli wymagają doliczenia opisanych kosztów instalacji i strat. Można sprawdzić, jak zmieniłoby to wynik: gdyby w środkowym scenariuszu wyniosły łącznie dodatkowe 400 zł za porównywany okres, suma dla domu wzrosłaby do 2442,17 zł. Nadal byłaby o 1220,64 zł niższa od modelu opartego na naliczeniu spółdzielni. Te 400 zł również jest przykładem, nie oszacowaniem konkretnego kotła. Pokazuje, jaki zapas pozostaje przed zrównaniem kosztów w przyjętych warunkach.
Co wynika z porównania dla Czytelnika?
W podstawowym wariancie naszej symulacji dom z własnym podgrzewaniem gazowym wypada taniej o około 1621 zł za pół roku. Po podwojeniu tego wyniku otrzymujemy około 3242 zł rocznie, przy powtórzeniu takiego samego zużycia i zachowaniu przyjętych cen. Porównanie obejmuje wodę, ścieki i przygotowanie ciepłej wody przy cenie zmiennej gazu 0,35 zł brutto/kWh oraz sprawności 90 proc. Sama dostawa wody i odbiór ścieków kosztują w obu wariantach zbliżoną kwotę. Największą różnicę tworzy koszt podgrzania.
|Wariant
|Model półroczny
|Model roczny – dwukrotność półrocznego
|Mieszkanie w bloku — według stawek z naliczenia spółdzielni
|około 3663 zł
|około 7326 zł
|Dom — faktura MPWiK i modelowy koszt podgrzania gazem
|około 2042 zł
|około 4084 zł
|Dom tańszy o
|około 1621 zł
|około 3242 zł
Czytelnik podkreśla, że przed przeprowadzką i po niej gospodarstwo tworzą te same cztery osoby: dwoje dorosłych i dwoje dzieci, czyli rodzina 2+2. Dodaje również, że w domu zamontowano bidety w dwóch toaletach. To dodatkowe punkty poboru wody, a zużycie wynikające z korzystania z nich jest już zawarte w odczycie domowego wodomierza. Rachunek obejmuje więc całe zarejestrowane zużycie, również związane z tym wyposażeniem. Dokumenty nie pokazują jednak osobno zużycia bidetów ani rzeczywistych odczytów z dawnego mieszkania, dlatego nie pozwalają ustalić, czy łączny pobór wody wzrósł po przeprowadzce. W porównaniu zachowaliśmy identyczny wolumen 87,62 m³ dla obu wariantów.
Roczna różnica jest przeliczeniem modelu, a nie pomiarem oszczędności z dwunastu miesięcy. Kwoty w końcowej tabeli zaokrąglono do pełnych złotych przed podwojeniem wyniku półrocznego. Po stronie domu pozostają do uwzględnienia straty instalacji, energia pomocnicza, serwis i odpowiednio przypisane opłaty stałe za gaz; po stronie mieszkania znaczenie ma końcowe rozliczenie zaliczek. Potwierdzenie faktycznej oszczędności wymaga tych danych oraz rachunków za gaz przeznaczony do przygotowania ciepłej wody. Przy opisanych założeniach wyniki wskazują jednak, że własne podgrzewanie może dawać tej rodzinie wyraźną przewagę kosztową.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.