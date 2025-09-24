Rodzice muszą się pospieszyć. Pieniądze na dziecko przepadną po listopadzie!
Rodzice mają czas tylko do końca listopada, by złożyć wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. To ostatnia szansa na 300 zł wsparcia na wyprawkę szkolną, a w przypadku pobierających zasiłek rodzinny – nawet dodatkowe 100 zł. Po tym terminie pieniądze przepadną.
Ostatni dzwonek na wnioski o świadczenia. Rodzice mają czas tylko do końca listopada
Rodzice i opiekunowie mają niewiele czasu, aby skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach programu Dobry Start i dodatków do zasiłku rodzinnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wnioski o świadczenie 300 plus można składać tylko do końca listopada. Kto nie zdąży, straci szansę na 300 zł, a w niektórych przypadkach nawet na dodatkowe 100 zł.
Dobry Start – komu przysługuje 300 plus?
Program obejmuje dzieci i młodzież uczące się w szkołach do 20. roku życia. W przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością granica wieku wynosi 24 lata. Wniosek o świadczenie może złożyć nie tylko rodzic, ale również opiekun faktyczny lub prawny, rodzina zastępcza, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej czy sam uczeń, jeśli jest pełnoletni i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców.
Świadczenie 300 zł to jednorazowe wsparcie na wyprawkę szkolną. W tegorocznej edycji ZUS wypłacił już blisko 4 mln świadczeń na łączną kwotę 1,19 mld zł.
Jak złożyć wniosek?
Od kilku lat wnioski o świadczenie 300 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mają do wyboru kilka rozwiązań – aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), bankowość elektroniczną lub portal Emp\@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny. Sam proces jest szybki i prosty. Wystarczy podać podstawowe dane dziecka i szkoły, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością dołączyć także wymagane dokumenty.
Dodatkowe 100 zł zasiłku rodzinnego
Rodziny pobierające zasiłek rodzinny mogą liczyć na jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. To wsparcie przysługuje również dzieciom rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek trzeba jednak złożyć szybciej – najpóźniej do końca października 2025 r.
Komu przysługuje zasiłek rodzinny?
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, a także pełnoletnim uczniom, którzy nie pozostają na utrzymaniu rodziców. Wypłacany jest:
- do ukończenia przez dziecko 18 lat,
- do 21. roku życia – jeśli kontynuuje naukę w szkole,
- do 24. roku życia – w przypadku kontynuowania nauki i posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.
Świadczenie zależy jednak od sytuacji materialnej. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł. Gdy w rodzinie wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością, próg jest wyższy i wynosi 764 zł.
Ostateczne terminy
Rodzice i opiekunowie powinni pamiętać, że:
- wnioski o 300 plus można składać tylko do 30 listopada 2025 r.,
- wnioski o dodatkowe 100 zł zasiłku rodzinnego – do końca października 2025 r.
Kto przegapi te terminy, straci prawo do świadczeń w tej edycji programów.
