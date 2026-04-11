Ruszyły masowe kontrole w całym kraju. Polacy muszą udowodnić, ile osób mieszka w lokalu i że zapłacili
Gminy ruszyły w teren, bo nie mają wyjścia – koszty rosną, system się nie bilansuje, a część mieszkańców od lat płaci taką samą stawkę mimo, że nie powinni.
Co sprawdzają urzędnicy i skąd mają dane
Weryfikacja deklaracji wywozu odpadów to dziś już nie wizyta inspektora z teczką, lecz zestawienie danych z różnych baz. Urzędnicy sprawdzają informacje z ZUS – tam widać, kto pod danym adresem jest zgłoszony do ubezpieczenia. Krzyżują to ze skarbówką i danymi z ewidencji meldunkowej. W wątpliwych przypadkach ruszają w teren: wywiad środowiskowy, rozmowy z sąsiadami, a w skrajnych przypadkach sprawdzenie zawartości pojemników i dokumentacja fotograficzna. Gminy wprost piszą w komunikatach, że kontrola obejmie faktyczną liczbę osób zamieszkujących nieruchomość – nie zameldowanych, lecz rzeczywiście mieszkających.
Efektem wykrycia nieprawidłowości jest decyzja administracyjna ustalająca wysokość opłaty. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733) urząd może sięgać wstecz do 5 lat. Kto od 5 lat płaci za 1 osobę, a mieszka z partnerem, może dostać rachunek za 60 niedopłaconych miesięcy naraz. W skali roku to kilkaset złotych, ale pomnożone przez 5 lat – już kilka tysięcy.
Warto tu odnotować pewien paradoks, który wychodzi przy okazji kontroli. Rząd planuje projekt ustawy, który w II kwartale 2026 roku ma dać urzędnikom obsługującym program Czyste Powietrze dostęp do rejestru PESEL i właśnie do danych z deklaracji śmieciowych – żeby sprawdzać skład gospodarstw domowych przy rozpatrywaniu wniosków. Deklaracja śmieciowa staje się więc coraz bardziej oficjalnym dokumentem tożsamości domowników, a nie tylko formularzem do zapłaty.
Warszawa od 1 kwietnia droższa o 40% – ale nadal jedyna w Polsce, gdzie singiel płaci tyle co rodzina
Od 1 kwietnia 2026 roku w Warszawie wróciły stawki sprzed czasowej obniżki, którą miasto utrzymywało od października 2024 roku: 85 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe w zabudowie wielolokalowej (wzrost z 60 zł, czyli +42%) i 107 zł w zabudowie jednorodzinnej (wzrost z 91 zł). Miasto tłumaczy, że to nie podwyżka, lecz powrót do stawek obowiązujących od 2022 roku – obniżka była przejściowa i zawsze planowana jako czasowa. Koszty wywozu śmieci wzrosły tymczasem o 40% w stosunku do poprzednich lat, a dodatkowym obciążeniem okazał się system kaucyjny, który przejął od sortowni najbardziej wartościowe frakcje – plastikowe butelki PET i puszki aluminiowe.
Kluczowa różnica między Warszawą a resztą Polski to metoda naliczania. Warszawa liczy od gospodarstwa domowego, nie od osoby. Oznacza to, że singiel płaci tyle samo co czteroosobowa rodzina – 85 zł. W Krakowie, gdzie stawka wynosi 27 zł od osoby, singiel zapłaci 27 zł, a czteroosobowa rodzina już 108 zł. We Wrocławiu (41,24 zł od osoby) singiel zapłaci 41 zł, rodzina z dwójką dzieci – 165 zł. W Braniewie (63 zł od osoby) ta sama rodzina płaci 252 zł.
W praktyce stołeczna stawka jest więc jedną z najgorszych w Polsce dla singli i jedną z najlepszych dla rodzin z dziećmi. Rodzina z trojgiem dzieci płaci w Warszawie tyle samo, co singiel – 85 zł. W każdym innym mieście rozliczającym od osoby ta rodzina zapłaci 3-4 razy więcej. To rozwiązanie wywołuje stałe kontrowersje i skargi samotnych mieszkańców, którzy w komentarzach na stronach urzędów dzielnicy konsekwentnie nazywają system „dyskryminacją singli”. Trzeba jednak przyznać, że ma on jedną ważną zaletę: eliminuje motyw finansowy do zaniżania liczby osób w deklaracji, bo i tak nic z tego nie wynika. W systemie per-osoba ten motyw jest oczywisty i zarazem najbardziej przejrzysty.
Reszta Polski: od 20 zł w Toruniu do 63 zł w Braniewie od osoby
Poza Warszawą stawki w Polsce są bardzo zróżnicowane i 2026 rok przyniósł kolejną falę podwyżek. Braniewo: 63 zł od osoby (było 36 zł, wzrost o 75%). Jelenia Góra i Milówka: po 53 zł. Jaworzno: 51 zł – tu przyczyną jest efekt systemu kaucyjnego, który pozbawił lokalną sortownię przychodów ze sprzedaży surowców i doprowadził do utraty jej rentowności. Gniezno: 39 zł od 1 kwietnia. Wrocław: 41,24 zł. Tanio jest natomiast w Poznaniu (25 zł od osoby w zabudowie wielorodzinnej), gdzie system się bilansuje i miasto nie planuje podwyżek. W Krakowie 27 zł, Lublinie 24,8 zł, Katowicach 26,30 zł.
Związek Miast Polskich ostrzega, że to nie koniec podwyżek. „Prognozuję, że do końca roku w wielu gminach będzie – jak to się mówi – piątka z przodu, bo wiemy też, że gminy dopłacają do systemu, gdyż te koszty są coraz mniej akceptowalne dla mieszkańców” – powiedziała portalsamorzadowy.pl Małgorzata Izdebska ze Związku Miast Polskich. Maksymalny pułap opłaty od osoby, wynikający z ustawy, wynosi aktualnie ok. 70 zł (uzależniony od przeciętnego dochodu rozporządzalnego, który w 2025 roku wyniósł ok. 3,5 tys. zł). Na razie żadna gmina nie stosuje maksymalnych stawek – ale Braniewo ze swoimi 63 zł podchodzi do limitu blisko.
Sprawdź deklarację, zanim gmina ją sprawdzi za Ciebie
Jeśli w mieszkaniu mieszka więcej osób niż wynika z deklaracji śmieciowej, warto ją zaktualizować samodzielnie i dobrowolnie. Korekta złożona z własnej inicjatywy jest zawsze korzystniejsza niż decyzja administracyjna po kontroli – urząd nie ma wtedy podstaw do naliczania zaległości wstecz za okres, gdy sam zdecydował się zgłosić zmianę. Deklarację trzeba złożyć w ciągu 14 dni od zmiany liczby mieszkańców. Wzory formularzy – zawsze inne dla każdej gminy – dostępne są na stronach urzędów lub przez ePUAP.
Pamiętaj, że gmina nie liczy osób zameldowanych, lecz faktycznie zamieszkujących. Osoba pracująca w Warszawie, a zameldowana w rodzinnej miejscowości, powinna widnieć w deklaracji warszawskiego lokatorów jako mieszkaniec. Jeśli wynajmujesz pokój osobom trzecim, to one też wchodzą do deklaracji – ich brak to potencjalna zaległość. W razie kontroli urząd ma prawo zweryfikować stan faktyczny przez wywiad środowiskowy i dane z innych instytucji, a brak dokumentacji zmiany miejsca zamieszkania przez lokatora jest Twoim problemem jako właściciela lub najemcy składającego deklarację.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.