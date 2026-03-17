Rynek pracownika w Warszawie dobiega końca. Które branże tną etaty, gdzie rosną płace i co AI już zdążyła zabrać?
Jeszcze 2 lata temu pracownicy biurowi w Warszawie mogli dyktować warunki – zmiana pracy co roku, podwyżki rzędu 20 procent, kilka ofert naraz. Ten czas się skończył. Bezrobocie w stolicy pozostaje rekordowo niskie, ale pod powierzchnią spokojnych statystyk trwa coś, co ekonomiści nazywają „racjonalizacją rynku”: firmy zwalniają ostrożniej niż rekrutują, liczba nadwyżkowych zawodów w 2026 roku wzrosła ponad 2-krotnie w stosunku do roku poprzedniego, a AI wycięła pierwsze konkretne etaty. Kto jest bezpieczny, a kto powinien zacząć szukać planu B – wyjaśniamy.
1,5 procent bezrobocia, ale ofert znacznie mniej
Na papierze wygląda nieźle. Stopa bezrobocia w Warszawie w styczniu 2026 r. wyniosła 1,5 procent – jeden z najniższych wyników w kraju. W urzędzie pracy zarejestrowanych jest nieco ponad 21 tys. osób. Dla porównania: w tym samym czasie krajowe bezrobocie sięgnęło 6 procent – najwyższego poziomu od września 2021 r., a w urzędach pracy figuruje ponad 934 tys. osób – podał GUS w lutym 2026 r.
Kłopot w tym, że statystyki zatrudnienia w Warszawie nie oddają tego, co dzieje się na rynku ofert. W styczniu 2026 r. ogłoszono w Polsce zaledwie 26,3 tys. nowych miejsc pracy – rok wcześniej w tym samym miesiącu było ich 88,5 tys. Tak ostrego spadku liczby ogłoszeń nie było od lat. Z danych Barometru Ofert Pracy, przygotowywanego przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), wynika, że w grudniu 2025 r. odnotowano czwarty z rzędu i największy od 2 lat miesięczny spadek ogłoszeń. Mazowsze – razem ze Śląskiem – należało do województw z największą liczbą zgłoszonych redukcji etatów.
Firmy zamiast masowych zwolnień coraz częściej stosują cichsze narzędzia: zamrożenie rekrutacji, nieprzedłużanie umów czasowych i wewnętrzne reorganizacje. Efekt jest ten sam – mniej wakatów i mniejsza siła przetargowa pracownika, ale bez spektakularnych nagłówków.
UBS zamknął Warszawę. Fujitsu, Agora – kolejne cięcia
Warszawa od lat przyciągała centra usług finansowych i biura technologiczne właśnie dlatego, że była tańsza niż Londyn czy Zürich – i zatrudniała wykształconych specjalistów. Ten model zaczyna się kruszyć.
UBS – szwajcarski gigant bankowy – ogłosił zamknięcie warszawskiego oddziału i zwolnienie ok. 1200 pracowników. Decyzja wynikała z globalnej restrukturyzacji po przejęciu Credit Suisse w 2023 r., ale sam fakt likwidacji dużego centrum w stolicy jest wymowny. Firma utrzymuje obecność w Krakowie i Wrocławiu – gdzie pracownicy IT są tańsi.
Na przełomie 2025 i 2026 r. fala cięć objęła też inne sektory. Agora straciła ok. 166 osób – to efekt kurczącego się rynku reklamy prasowej i wdrożenia narzędzi do automatycznej obsługi treści. Fujitsu Technology Solutions zgłosiło plan redukcji 834 pracowników w Polsce, z terminem do marca 2026 r. W grudniu 2025 r. wśród województw z największą liczbą zwolnień grupowych obok Śląska znalazło się właśnie Mazowsze – m.in. w sektorze telekomunikacyjnym i informatycznym – wynika z danych Bankier.pl.
Natalia Myskova, prezes Smart Solutions HR, opisując skalę zjawiska w rozmowie z Bankier.pl, stwierdziła, że firmy redukujące etaty są „bardzo zróżnicowane – różne branże, różne wielkości, różne lokalizacje”. Wedle jej szacunków zwolnienia grupowe ogłoszone w 2025 r. mają objąć łącznie ok. 80 tys. osób, a część procesów potrwa do 2027 r.
Gdzie tną najmocniej – media, finanse, część IT
Patrząc na Warszawę przez pryzmat sektora, najgłębsze cięcia dotykają 3 obszarów.
- Tradycyjne media i wydawnictwa od lat tracą etaty na rzecz cyfrowej transformacji. Teraz tempo przyspieszyło – generatywna AI pozwala redakcjom produkować treści z mniejszym zespołem. Rok 2025 i 2026 przyniosły redukcje redaktorów, copywriterów i specjalistów od contentu w wielu polskich wydawnictwach i agencjach. Część firm otwarcie mówi o „optymalizacji procesów contentowych z udziałem AI”.
- Sektor finansowy i bankowość to drugi obszar cięć. Digitalizacja obsługi klienta, automatyzacja procesów back-office i fuzje podmiotów po przegranej walce z rosnącymi kosztami pracy eliminują tysiące stanowisk. Doradcy kredytowi, pracownicy oddziałów, specjaliści od obsługi posprzedażowej – to zawody, których liczba w Warszawie systematycznie spada. Część zadań przejęły chatboty i systemy scoringowe.
- Fragment IT – i to jest zmiana najbardziej zaskakująca dla sektora, który jeszcze 3 lata temu nie znał słowa „bezrobocie”. Globalnie firmy technologiczne ogłosiły od początku 2026 r. ponad 45 tys. zwolnień, a w całym 2025 r. z branży IT na świecie odeszło ok. 245 tys. osób – donosi portal CRN. Przy czym ok. 70 tys. z tych redukcji (28,5 proc.) było bezpośrednio związanych z wdrożeniem AI i automatyzacją – wynika z danych zebranych przez RationalFX z komunikatów US Warn, TrueUp i Layoffs.fyi. W Polsce redukcje w IT dotknęły przede wszystkim juniorów i testerów manualnych – kompetencje, które AI przejęła najszybciej.
Barometr Zawodów: 15 profesji na minusie, humanistyka pod presją
Urząd Pracy m.st. Warszawy co roku publikuje Barometr Zawodów – zestawienie sporządzane z udziałem pracodawców, które pokazuje, jakich ludzi rynek szuka, a jakich ma za dużo. Wyniki na 2026 r. są wyraźne: liczba zawodów nadwyżkowych w Warszawie wzrosła do 15 – podczas gdy rok wcześniej było ich tylko 6. Jednocześnie zawodów deficytowych ubyło do 62.
W grupie nadwyżkowej coraz częściej pojawiają się zawody humanistyczne i kreatywne. Absolwenci nauk społecznych, prawnych i humanistycznych napotykają na wyjątkowo trudny rynek – liczba ofert dla tej grupy po chwilowej stabilizacji znów zaczęła spadać. To uderzenie częściowo spowodowane przez AI: narzędzia generatywne obsługują coraz więcej zadań, które dotychczas wymagały anglisty, tłumacza, junior copywritera czy asystenta ds. badań rynku.
W trwałym deficycie pozostają – i to od lat – specjaliści techniczni, medyczni, budowlani, edukacyjni oraz eksperci IT (choć ta ostatnia kategoria zaczyna się dzielić wewnętrznie: AI inżynierowie są wciąż poszukiwani, junior developerzy – już mniej). Ze szkołach brakuje nauczycieli wspomagających i pedagogów specjalnych. W ochronie zdrowia braki są strukturalne i nie zmaleją w ciągu dekady. W budownictwie popyt na monterów, instalatorów i kierowników robót specjalistycznych pozostaje niezaspokojony.
Płace: 9000 złotych średniej, ale nie dla wszystkich
W styczniu 2026 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9002,47 zł – wzrost o 6,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego, przy inflacji szacowanej przez GUS na ok. 2,4 proc. w 2025 r. Realna siła nabywcza wzrosła więc o ok. 3,8 proc. – wciąż na plusie, ale dynamika spada. Rok wcześniej płace rosły o ponad 9 proc., a jeszcze wcześniej o ponad 10 proc.
Kluczowe jest jednak to, gdzie rosną płace szybciej niż inflacja, a gdzie stagnują lub ledwo ją gonią.
Według danych GUS za styczeń 2026 r. najszybciej rosły wynagrodzenia w: kulturze i rekreacji (+8,4 proc. rok do roku), obsłudze rynku nieruchomości (+8,3 proc.), transporcie i logistyce (+7,2 proc.) oraz informacji i komunikacji (+7,1 proc.). Sektor IT i komunikacji, mimo globalnej fali zwolnień, wciąż oferuje wyższe podwyżki niż większość branż – bo firmy redukują juniorów, a specjalistów i inżynierów AI nagradzają coraz hojniej.
Najsłabiej rosły płace w energetyce (+2,6 proc.) oraz usługach administracyjnych i wspomagających (+4,8 proc.) – realnie w tych branżach pracownicy stoją w miejscu lub lekko się cofają. To sektory narażone jednocześnie na automatyzację i słabą koniunkturę zamówień.
W Warszawie specjaliści z sektora IT, finansów i konsultingu zarabiają od 13 tys. do ponad 16 tys. zł brutto miesięcznie – to wyraźnie powyżej średniej krajowej. Ale próg wejścia rośnie: pracodawcy rzadziej zatrudniają na poziomie junior i coraz częściej wymagają od kandydata doświadczenia z narzędziami AI jako warunku, nie bonusu.
Płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia 2026 r. do 4806 zł brutto (netto ok. 3606 zł), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. To wzrost o zaledwie 140 zł – ponad 2-krotnie mniejszy niż rok wcześniej. Podwyżka ledwo pokrywa inflację, a dla ponad 3 mln Polaków zarabiających minimalne, Warszawa pozostaje miastem coraz droższym względem reszty kraju.
Co AI zabrała już w 2025 i 2026 roku? Konkretne zawody
Raport „Generatywna sztuczna inteligencja a polski rynek pracy” opracowany przez NASK i Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) na podstawie badań z przełomu 2024 i 2025 r. i opublikowany w czerwcu 2025 r. podaje twarde liczby: 5,08 mln stanowisk w Polsce – 30,3 proc. wszystkich zatrudnionych – jest podatnych na częściową automatyzację przez generatywną AI. Spośród nich 817,5 tys. osób pracuje w zawodach o najwyższym ryzyku. To przede wszystkim pracownicy biurowi.
Przy czym raport NASK i ILO wskazuje wyraźną nierówność: 39,1 proc. kobiet pracuje w zawodach zagrożonych automatyzacją, wobec 22,8 proc. mężczyzn. Geograficznie – Mazowsze należy do województw najbardziej narażonych, co dla Warszawy jest sygnałem ostrzegawczym.
W praktyce, patrząc na to, co już się wydarzyło w polskich firmach – AI faktycznie przejęła lub wyraźnie ograniczyła zatrudnienie w kilku kategoriach:
- Tłumacze i lokalizatorzy treści – narzędzia takie jak DeepL i modele językowe obsługują dziś większość rutynowych tłumaczeń technicznych i marketingowych. Przekłady specjalistyczne i literackie pozostają domeną człowieka, ale rynek zleceń skurczył się drastycznie. Firmy, które jeszcze w 2022 r. zatrudniały kilkunastoosobowe działy językowe, dziś mają 2-3 osoby weryfikujące AI.
- Operatorzy danych i specjaliści ds. wprowadzania danych – to kategoria znikająca szybciej niż jakakolwiek inna. OCR, ekstrakcja ustrukturyzowanych danych i automatyczne systemy indeksowania wyeliminowały całe działy. W Warszawie dotyczyło to szczególnie back-office dużych ubezpieczalni i banków.
- Junior copywriterzy i content managerowie – redakcje i agencje contentowe dramatycznie ograniczyły rekrutację na poziomie wejściowym. AI pisze pierwsze wersje artykułów, opisy produktów i posty w mediach społecznościowych. Wzrosło zapotrzebowanie na edytorów i strategów treści – ale w mniejszej liczbie niż ubyło stanowisk juniorskich.
- Część testerów manualnych oprogramowania – automatyczne systemy testowania (AI-driven testing) przejęły ogromną część regresji i testów funkcjonalnych. Testerzy manualni z Warszawy, którzy jeszcze 3 lata temu mieli dziesiątki ofert, dziś walczą o kilka stanowisk – lub przekwalifikowują się na testerów automatycznych.
- Konsultanci telefoniczni i pracownicy pierwszej linii obsługi klienta – chatboty oparte na LLM obsługują coraz większy wolumen zapytań. W Warszawie kilka dużych call center znacząco ograniczyło rekrutację lub całkowicie zautomatyzowało obsługę prostych spraw. Specjaliści od trudnych przypadków i eskalacji pozostają – ale w mniejszych zespołach.
Liczba ofert pracy wymagających kompetencji AI rośnie jednak z roku na rok: według PwC „AI Jobs Barometer – Poland Analysis” (2025), oferty pracy dla kandydatów z umiejętnościami AI wzrosły w Polsce o ponad 250 proc. między 2018 a 2024 r. To rynek dla inżynierów ML, Data Scientists, specjalistów NLP, audytorów algorytmów i wdrożeniowców AI. Stawki na tych stanowiskach – zgodnie z raportem „IT Job Market in Poland 2025” Next Technology Professionals – rosły w 2025 r. ponad 15 proc. rok do roku.
Gdzie Warszawa wciąż szuka i płaci powyżej rynku?
Wśród zawodów, w których popyt wyraźnie przewyższa podaż – i gdzie wynagrodzenia rosną najbardziej dynamicznie – wyróżniają się:
- Ochrona zdrowia – braki kadrowe są strukturalne i wynikają z wieloletniej zapaści w kształceniu. Specjaliści medyczni, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychiatrzy i lekarze kilku specjalności – wszyscy mają gwarancję pracy przez co najmniej dekadę. AI wspomaga diagnostykę obrazową, ale nie zastąpi klinicysty.
- Edukacja specjalna i nauczyciele zawodowi – Warszawa od lat zgłasza braki w szkolnictwie, które pogłębia odchodzenie kadry na emeryturę i niskie zainteresowanie młodych pedagogiką. Nauczyciele wspomagający, specjaliści od kształcenia zawodowego i edukacji włączającej to zawody, w których CV z doświadczeniem znajdzie ofertę w tygodniu.
- Budownictwo i instalacje specjalistyczne – elektrycy, hydraulicy, monterzy instalacji OZE, kierownicy budów. Transformacja energetyczna i boom w renowacji budynków (napędzany m.in. unijnymi wymogami dyrektywy budynkowej EPBD) podbija zapotrzebowanie szybciej, niż szkoły techniczne produkują absolwentów.
- AI i cyberbezpieczeństwo – inżynier AI, specjalista ds. zgodności z rozporządzeniem UE w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act), audytor algorytmów, Data Scientist i ekspert cyberbezpieczeństwa to zawody z realną luką na rynku. W stolicy mają siedzibę dziesiątki firm, które szukają takich specjalistów bezskutecznie od miesięcy.
Co z tego wynika dla pracownika w Warszawie?
- Sprawdź, w której grupie jesteś. Raport NASK i ILO wyróżnia 3 kategorie: zawody o niskim ryzyku automatyzacji (specjaliści techniczni, medyczni, rzemieślnicy), o umiarkowanym ryzyku (część stanowisk IT, część finansów) i o wysokim ryzyku (pracownicy biurowi, tłumacze, content, część obsługi klienta). Jeśli pracujesz w tej trzeciej grupie, nie oznacza to automatycznej utraty pracy – ale oznacza, że charakter Twoich obowiązków zmieni się w ciągu 2-4 lat.
- Kompetencje AI to nowe CV. Według PwC, oferty pracy wymagające umiejętności AI rosną w Polsce w tempie niedostępnym dla żadnej innej kategorii kompetencji. Nawet jeśli nie zmieniasz branży, umiejętność pracy z narzędziami AI (prompt engineering, automatyzacja procesów, weryfikacja wyników modeli) staje się wymogiem, nie przewagą. WEF prognozuje, że 44 proc. kluczowych kompetencji zawodowych zmieni się już do 2027 r.
- Negocjuj teraz, nie po reorganizacji. Podwyżki powyżej inflacji trafią w 2026 r. przede wszystkim do specjalistów w zawodach deficytowych. Jeśli pracujesz w sektorze z rosnącymi wynagrodzeniami (IT, nieruchomości, transport), masz teraz lepszą pozycję negocjacyjną niż za rok – kiedy pracodawcy będą mniej skłonni do ruchów płacowych przy wolniejszym wzroście gospodarczym.
- Protokoły zwolnień i prawa pracownicze. Zwolnienie grupowe obliguje pracodawcę do wypowiedzenia z co najmniej 20-dniowym wyprzedzeniem po konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielstwem pracowników – wynika z ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r., poz. 1969 ze zm.). Pracownikowi przysługuje odprawa, której wysokość zależy od stażu: do 2 lat – 1 miesięczne wynagrodzenie, od 2 do 8 lat – 2 wynagrodzenia, powyżej 8 lat – 3 wynagrodzenia. Warto znać te kwoty przed podpisaniem jakiegokolwiek porozumienia stron zaproponowanego przez pracodawcę – w wielu przypadkach firmy proponują warunki gorsze od ustawowych, licząc na niewiedzę pracownika.
