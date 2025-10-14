Rząd podjął decyzję. 10 listopada 2025 będzie dniem wolnym od pracy! Nie wszyscy jednak skorzystają
Rząd ogłosił decyzję, która ucieszy tysiące urzędników. Poniedziałek 10 listopada 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej, co oznacza aż czterodniowy weekend – od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada, gdy przypada Święto Niepodległości. Nie wszyscy jednak skorzystają z tego przywileju – sektor prywatny i część służb będą pracować normalnie.
10 listopada dniem wolnym od pracy? Rząd podjął decyzję
Dla wielu Polaków listopad 2025 roku przyniesie długi weekend. Premier ogłosił, że poniedziałek 10 listopada będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. Oznacza to aż cztery dni odpoczynku – od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada, kiedy przypada Narodowe Święto Niepodległości. Ale uwaga – nie wszyscy skorzystają z tego przywileju.
Dłuższy weekend dla urzędników, ale nie dla wszystkich
Decyzję o ustanowieniu dnia wolnego ogłoszono na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27 lutego 2025 roku. Rząd w ten sposób rekompensuje przypadające w sobotę Święto Wszystkich Świętych, za które – zgodnie z Kodeksem pracy – należy przyznać inny dzień wolny.
W praktyce wolne 10 listopada otrzymają pracownicy korpusu służby cywilnej, czyli osoby zatrudnione m.in. w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, centralnych i pomocniczych jednostkach administracji rządowej. Skorzystają także pracownicy inspektoratów, komend oraz jednostek wspierających służby na poziomie wojewódzkim i powiatowym.
Kto nie skorzysta z dnia wolnego?
Zarządzenie nie obejmuje całego sektora publicznego. Wolnego nie dostaną m.in. pracownicy podlegli Ministrowi Obrony Narodowej ani osoby zatrudnione w instytucjach, które działają na podstawie odrębnych ustaw regulujących czas pracy – np. w służbach mundurowych.
Dodatkowo, dodatkowy dzień wolny przysługuje wyłącznie pracownikom na etacie. Osoby pracujące na umowach zlecenie, dzieło, B2B czy w systemie zmianowym nie będą mogły z niego skorzystać, jeśli 10 listopada nie wypada dla nich dniem roboczym.
Co z pracownikami firm prywatnych?
Choć decyzja rządu dotyczy tylko administracji, część firm prywatnych może również przyznać dzień wolny 10 listopada – jako formę rekompensaty za święto przypadające w sobotę. Ostatecznie zależy to jednak od indywidualnej decyzji pracodawców.
Dla urzędników to zatem czterodniowy weekend – od 8 do 11 listopada, a dla reszty Polaków szansa, by również wydłużyć wypoczynek, jeśli ich szef pójdzie śladem rządu.
