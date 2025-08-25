Rząd wyśle kurierów z przesyłką. Nie odbierzesz? Możesz trafić do więzienia na 3 lata
Nowe przepisy dla wszystkich Polaków. Rząd wprowadza system błyskawicznego doręczania. Za odmowę odbioru grozi surowa kara. To, co dostarczają kurierzy przerazi wielu Polaków.
Ministerstwo Obrony Narodowej radykalnie zmienia sposób wzywania obywateli do służby wojskowej. Nowe rozporządzenie przewiduje system kurierski, który ma zapewnić doręczenie wezwania nawet w ciągu kilku godzin. Za odmowę przyjęcia dokumentu lub niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie grozi kara więzienia od trzech do pięciu lat.
Rząd wprowadził nowe procedury mające na celu usprawnienie procesu mobilizacyjnego w obliczu rosnących zagrożeń bezpieczeństwa. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw przewiduje całkowicie nowy system doręczania dokumentów wojskowych, który ma działać znacznie szybciej niż dotychczasowe rozwiązania. Zmiany dotyczą wszystkich obywateli podlegających obowiązkowi obrony narodowej i mogą być wprowadzone w życie w razie ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojennego.
Nowy system zakłada, że karty powołania wystawiane przez wojskowe centra rekrutacji będą przekazywane bezpośrednio władzom samorządowym, które przejmą odpowiedzialność za ich natychmiastowe doręczenie adresatom. To fundamentalna zmiana w dotychczasowym trybie postępowania, która ma zagwarantować maksymalne przyspieszenie całego procesu.
Samorządy w pierwszej linii mobilizacji
Zgodnie z nowymi przepisami główną rolę w doręczaniu dokumentów wojskowych będą pełnić wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. To oni otrzymają pełnomocnictwa do organizowania akcji kurierskich na terenie swoich gmin i miast, co oznacza przejęcie znaczącej części odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie systemu mobilizacyjnego.
Władze samorządowe będą mogły zlecać doręczanie dokumentów różnym podmiotom w zależności od lokalnych możliwości i potrzeb. Do dyspozycji będą miały jednostki wojskowe stacjonujące na danym terenie, służby Poczty Polskiej oraz funkcjonariuszy policji. Taki rozproszony system ma zagwarantować, że nawet w przypadku problemów z jednym ze sposobów doręczania, pozostałe będą mogły sprawnie funkcjonować.
Kluczową nowością jest wprowadzenie tzw. akcji kurierskiej, w ramach której w pierwszej kolejności do roli kurierów mają być wyznaczani urzędnicy gmin i miast. Oznacza to, że pracownicy administracji samorządowej staną się bezpośrednimi wykonawcami procesu doręczania kart powołania do obywateli. To rozwiązanie ma zapewnić maksymalną kontrolę nad całym procesem oraz jego niezawodność.
Procedury doręczania pod lupą
Nowe przepisy szczegółowo regulują sposób dokumentowania procesu doręczania dokumentów wojskowych. Każde doręczenie musi zostać potwierdzone na piśmie, co ma zagwarantować pełną kontrolę nad przebiegiem akcji mobilizacyjnej. Kurierzy będą zobowiązani do uzyskania podpisu adresata lub sporządzenia odpowiedniej adnotacji w przypadku problemów z doręczeniem.
W sytuacji gdy adresata nie zastanie się w miejscu zamieszkania, procedura przewiduje pozostawienie zawiadomienia w skrzynce pocztowej lub bezpośrednio na drzwiach mieszkania. Ta regulacja ma zapobiec sytuacjom, w których obywatel mógłby twierdzić, że nie otrzymał wezwania do stawienia się w wyznaczonym miejscu i terminie.
System przewiduje również szczególne traktowanie przesyłek przez Pocztę Polską, która będzie zobligowana do priorytetowego doręczania dokumentów wojskowych. Ustalone zostały konkretne ramy czasowe – dokumenty przyjęte do godziny ósmej rano mają trafiać do adresatów jeszcze tego samego dnia, najpóźniej do godziny piętnastej. Te przyjęte później mają być doręczane najpóźniej do północy tego samego dnia.
Konsekwencje prawne bez precedensu
Nowe rozporządzenie wprowadza znaczące zaostrzenie kar za uchylanie się od obowiązków wojskowych. Za niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie po otrzymaniu karty powołania przewidziana została kara pozbawienia wolności o minimalnym wymiarze trzech lat. To oznacza, że sądy nie będą mogły orzekać kar poniżej tego progu, co stanowi istotne zaostrzenie w porównaniu do dotychczasowych regulacji.
Jeszcze surowsze konsekwencje czekają osoby trwale uchylające się od obowiązku służby wojskowej. W takich przypadkach minimalna kara więzienia wzrasta do pięciu lat pozbawienia wolności. Przepisy nie precyzują dokładnie, co oznacza „trwałe uchylanie się”, jednak można przypuszczać, że będzie to dotyczyć sytuacji wielokrotnego ignorowania wezwań lub ukrywania się przed organami wojskowymi.
Tak surowe kary mają stanowić wyraźny sygnał dla wszystkich obywateli podlegających obowiązkowi obrony narodowej. Ministerstwo Obrony Narodowej wyraźnie sygnalizuje, że w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa nie będzie tolerować żadnych form uchylania się od obowiązków wojskowych, niezależnie od motywów czy okoliczności.
Odpowiedź na rosnące zagrożenia
Wprowadzenie nowych przepisów MON tłumaczy jako bezpośrednią odpowiedź na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie. Resort wskazuje na konieczność przygotowania polskiego systemu obronnego na różne scenariusze rozwoju sytuacji międzynarodowej, w tym te najbardziej pesymistyczne.
Nowy system doręczania dokumentów wojskowych ma zapewnić państwu zdolność do szybkiej mobilizacji zasobów ludzkich w razie zagrożenia. Dotychczasowe procedury, oparte głównie na tradycyjnej poczcie, mogłyby okazać się niewystarczające w sytuacji kryzysu, gdy czas odgrywa kluczową rolę w organizacji obrony kraju.
Władze wojskowe podkreślają, że nowe rozwiązania mają charakter prewencyjny i nie oznaczają żadnych planów wprowadzenia mobilizacji w najbliższym czasie. Ich celem jest stworzenie sprawnie działającego systemu, który będzie gotowy do uruchomienia w razie rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Praktyczne konsekwencje dla obywateli
Nowe przepisy oznaczają istotne zmiany w codziennym funkcjonowaniu wszystkich mężczyzn podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Po pierwsze, znacznie skróci się czas między wydaniem karty powołania a koniecznością stawienia się w wyznaczonym miejscu – może to być kwestia kilku godzin, a nie dni jak dotychczas.
Po drugie, obywatele nie będą mogli skutecznie powoływać się na to, że nie otrzymali wezwania. Nowy system dokumentowania doręczeń oraz możliwość pozostawiania zawiadomień w skrzynkach pocztowych czy na drzwiach mieszkań praktycznie eliminuje taką możliwość obrony.
Po trzecie, znacznie wzrosło ryzyko prawne związane z ignorowaniem obowiązków wojskowych. Minimalne kary trzech lat więzienia oznaczają, że każda próba uchylenia się od służby będzie wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, których nie da się uniknąć nawet przy pierwszym naruszeniu przepisów.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.