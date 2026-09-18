Są plany ewakuacji 2477 gmin. Ten sygnał syreny oznacza alarm. Warszawa szykuje metro i 120 autobusów z noszami
Wszystkie 2477 gmin w Polsce przygotowały dokumenty potrzebne do planowania ewakuacji ludności, ale w 2026 roku państwo przeszło już do kolejnego etapu. Powstają magazyny, miejsca schronienia, kupowany jest sprzęt, modernizowane są systemy alarmowe i prowadzone są ćwiczenia. W Warszawie 120 nowych autobusów będzie można przystosować do przewozu osób na noszach, a metro ma zapewnić miejsce ukrycia dla ponad 100 tys. ludzi. Dla mieszkańca najważniejsze jest jednak coś znacznie prostszego: rozpoznanie sygnału, który może oznaczać realny alarm.
Od 2025 roku w Polsce obowiązuje zupełnie nowy system ochrony ludności i obrony cywilnej. Jego podstawą jest ustawa z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej, Dz.U. z 2024 r. poz. 1907. Gminy zakończyły pierwszy etap, czyli planowanie, a teraz coraz więcej pieniędzy trafia na sprzęt i infrastrukturę. Na sam 2026 rok przewidziano ponad 17,2 mld zł. Według rządowych danych do końca czerwca pozytywnie zaopiniowano już 3097 projektów inwestycji budowlanych o wartości prawie 1,88 mld zł oraz 3520 zakupów inwestycyjnych powyżej 50 tys. zł o łącznej wartości ponad 873 mln zł. Kolejny program na lata 2027-2031 ma mieć budżet wynoszący co najmniej 105 mld zł.
2477 gmin zakończyło swój etap. To nie są jednak identyczne plany rozdawane mieszkańcom
Do końca 2025 roku każda polska gmina miała przygotować swój wkład do wojewódzkiego planu ewakuacji ludności. Wynika to wprost z art. 43 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Następnie wojewoda tworzy na podstawie dokumentów gmin i powiatów plan dla całego województwa i uzgadnia go z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W przypadku planów przeznaczonych do wykorzystania po mobilizacji, podczas stanu wojennego albo wojny dochodzą również uzgodnienia z właściwymi organami wojskowymi dotyczące między innymi dróg przemieszczania ludności.
To ważne rozróżnienie, bo określenie „plan ewakuacji każdej gminy” może sugerować istnienie jednej gotowej mapy, którą urząd wywiesi na stronie internetowej. Tak system nie działa. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku, Dz.U. z 2025 r. poz. 765, przewiduje między innymi określenie miejsc koncentracji ludności, kierunków przemieszczania, dostępnego transportu, sposobów przyjmowania ewakuowanych oraz zapewnienia im warunków potrzebnych do przetrwania. Konkretna trasa może zostać wyznaczona dopiero po ustaleniu rodzaju zagrożenia, ponieważ droga bezpieczna podczas powodzi może być kompletnie nieprzydatna przy pożarze zakładu chemicznego albo zagrożeniu militarnym.
Przepisy nie zakładają też, że każdy kryzys kończy się masowym wyjazdem mieszkańców. Ewakuacja może objąć jeden budynek, dzielnicę, część gminy albo większy obszar. W wielu sytuacjach bezpieczniejsze będzie pozostanie w budynku lub przejście do miejsca schronienia. Właśnie dlatego syrena alarmowa sama w sobie nie jest poleceniem „wsiadaj do samochodu i uciekaj”. Jest sygnałem, że trzeba natychmiast sprawdzić komunikaty służb.
Ten dźwięk oznacza alarm. Syrena będzie wyła przez 3 minuty
Od 31 maja 2025 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych, Dz.U. z 2025 r. poz. 645. System został uproszczony. Dla ludności obowiązują obecnie 2 podstawowe sygnały alarmowe. Ogłoszenie alarmu to modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Odwołanie alarmu oznacza jednostajny, ciągły dźwięk syreny również przez 3 minuty. Komunikaty mogą być równocześnie przekazywane przez Alert RCB, radio, telewizję, internet, Regionalny System Ostrzegania, megafony oraz bezpośrednio przez służby.
|Sygnał
|Jak brzmi
|Co oznacza
|Co zrobić
|Ogłoszenie alarmu
|Modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty
|Wystąpiło lub może wystąpić zagrożenie
|Sprawdź oficjalne komunikaty i wykonuj polecenia służb
|Odwołanie alarmu
|Ciągły, jednostajny dźwięk przez 3 minuty
|Alarm został odwołany
|Sprawdź komunikat i dopiero wtedy wracaj do normalnego działania
W lipcu cały system przeszedł duży test. 21 lipca 2026 roku na terenie kraju przeprowadzono ćwiczenie „ALARM 2026”, przygotowane przez MSWiA w porozumieniu z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwem Obrony Narodowej. W wielu miejscach syreny mogły być uruchamiane kilkukrotnie, a ćwiczenie dotyczyło między innymi przekazywania informacji o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Mieszkańcy byli wcześniej informowani, że dźwięki mają charakter szkoleniowy. To też ważna zasada: jeżeli planowany jest test systemu, administracja powinna zawczasu przekazać informację, że syrena nie oznacza rzeczywistego zagrożenia.
Usłyszenie syreny nie zawsze oznacza ewakuację. Najpierw trzeba ustalić, co się dzieje
To chyba najbardziej praktyczna rzecz, która ginie w dyskusji o planach ewakuacyjnych. Po usłyszeniu 3-minutowego modulowanego sygnału należy przede wszystkim sięgnąć do oficjalnego źródła informacji. Rodzaj zagrożenia decyduje o dalszym zachowaniu. Przy ataku z powietrza polecenie może dotyczyć przejścia do najbliższego miejsca schronienia, podczas zagrożenia chemicznego pozostawienie budynku może być dokładnie odwrotnością tego, co należy zrobić, a przy pożarze, powodzi lub znalezieniu dużego niewybuchu służby mogą zarządzić opuszczenie określonego obszaru.
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca, aby po zarządzeniu ewakuacji zamknąć okna, odciąć wodę, wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić źródła ognia, o ile jest na to czas i można zrobić to bezpiecznie. Należy zabrać przygotowany wcześniej plecak, upewnić się, że dzieci mają dane kontaktowe opiekunów, a następnie korzystać z transportu lub tras wskazanych przez służby. Jeżeli ktoś używa własnego samochodu, nie może blokować dróg ewakuacyjnych ani tras przeznaczonych dla ratowników. W dużym mieście spontaniczny wyjazd dziesiątek tysięcy aut w tym samym kierunku mógłby utrudnić całą operację zamiast ją przyspieszyć.
Warszawa kupiła 120 autobusów, które w kryzysie będą mogły przewozić rannych
Warszawa przygotowuje się do ewakuacji w dość nietypowy sposób, bo część zwykłego taboru komunikacji miejskiej od początku otrzymuje drugie zastosowanie. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na 120 przegubowych Solarisów Urbino 18. Łączna wartość obu części zamówienia to około 342,4 mln zł brutto. Dostawy mają rozpocząć się w drugiej połowie 2026 roku i być kontynuowane w 2027 roku, a umowa daje możliwość zwiększenia zamówienia o kolejnych 100 pojazdów.
Każdy z nowych autobusów będzie można przystosować do przewozu 4 osób na noszach. Gdyby cała podstawowa partia była równocześnie wykorzystana w takim wariancie, daje to 480 miejsc dla osób transportowanych w pozycji leżącej. Nie oznacza to oczywiście stworzenia 120 karetek. Autobusy nie będą zastępowały zespołów ratownictwa medycznego, ale podczas dużej ewakuacji szpitala, domu pomocy społecznej albo obszaru, na którym znajduje się wiele osób o ograniczonej mobilności, mogą radykalnie zwiększyć dostępne możliwości transportowe. Na co dzień pozostaną normalnymi autobusami Warszawskiego Transportu Publicznego.
Metro ma pomieścić ponad 100 tys. osób. Nie każda stacja jest jednak schronem
Drugi warszawski kierunek to Podziemna Tarcza. Miasto chce wspólnie ze strażą pożarną przystosowywać infrastrukturę metra tak, aby w sytuacji zagrożenia mogła zapewnić miejsce ukrycia dla ponad 100 tys. osób. Warszawska sieć liczy obecnie 39 stacji na liniach M1 i M2. W niewykorzystywanych przestrzeniach technologicznych przy części stacji powstaje zaplecze kryzysowe, w którym mogą być przechowywane między innymi łóżka polowe, koce, śpiwory, woda oraz inne wyposażenie potrzebne przy dłuższym pobycie ludzi pod ziemią.
Nie można jednak stawiać znaku równości pomiędzy metrem a profesjonalnym schronem. Nowe przepisy rozróżniają schrony, ukrycia oraz miejsca doraźnego schronienia. Profesjonalny schron musi spełniać znacznie ostrzejsze wymagania techniczne, między innymi dotyczące odporności i możliwości izolacji od środowiska zewnętrznego. Stacja metra, tunel lub podziemny garaż mogą znacząco ograniczać zagrożenie odłamkami, gruzem i częścią skutków eksplozji, ale nie oznacza to automatycznie ochrony przed każdym rodzajem skażenia. Dla mieszkańca to nie jest językowa drobnostka, tylko informacja o tym, jakiego rodzaju ochrony można oczekiwać od konkretnego obiektu.
W bazie jest już ponad 83 tys. miejsc dla blisko 24 mln osób
Tu pojawiła się jedna z większych zmian w ciągu ostatnich miesięcy. Udostępnione przez Państwową Straż Pożarną narzędzie „Gdzie się ukryć” obejmowało 1 maja 2026 roku już ponad 83 tys. miejsc doraźnego schronienia, które według MSWiA mogą pomieścić blisko 24 mln osób. Jeszcze na początku roku baza liczyła ponad 70 tys. obiektów, więc jest sukcesywnie uzupełniana. Znajdują się w niej między innymi przejścia podziemne, tunele, stacje metra i masywne garaże podziemne.
Jest jednak haczyk, o którym PSP informuje wprost. Te 83 tys. punktów nie oznacza 83 tys. schronów. Narzędzie wskazuje miejsca doraźnego schronienia, czyli istniejącą infrastrukturę, która może zwiększyć bezpieczeństwo w razie nagłego zagrożenia. Aplikacja pozwala znaleźć najbliższy punkt i uruchomić prowadzenie do niego, a po wcześniejszym pobraniu danych dla gminy może działać również bez połączenia z internetem. To akurat ma znaczenie w sytuacji, w której przeciążenie sieci komórkowych lub awaria zasilania utrudni korzystanie ze zwykłych map.
Kraków stworzył zespół ewakuacyjny, Wrocław musiał już naprawdę wyprowadzić 3 tys. ludzi
Inne duże miasta przygotowują się nieco inaczej. Kraków 8 kwietnia 2026 roku powołał Miejski Zespół ds. Koordynowania Ewakuacji Mieszkańców. Część szczegółów jego organizacji nie jest publiczna właśnie ze względów bezpieczeństwa. Wrocław ma za sobą znacznie bardziej namacalny sprawdzian. W lipcu przy ul. Trzemeskiej znaleziono bombę lotniczą z okresu II wojny światowej i konieczne było wyprowadzenie około 3 tys. mieszkańców z budynków położonych w promieniu około 300 metrów. Zamykano drogi, organizowano transport, a mieszkańcy musieli rzeczywiście opuścić domy na czas działań saperów.
Taki przypadek dobrze pokazuje, dlaczego plany ewakuacji nie są przygotowywane wyłącznie na wypadek wojny. Dokładnie te same mechanizmy administracyjne mogą być potrzebne podczas powodzi, wielkiego pożaru, awarii przemysłowej, skażenia albo znalezienia niewybuchu w gęsto zabudowanej części miasta. Różna będzie skala, trasa i czas działania, ale problemy pozostają podobne: trzeba szybko poinformować mieszkańców, ustalić bezpieczny kierunek, zapewnić transport osobom, które nie wyjadą samodzielnie, znaleźć miejsce czasowego pobytu i pozostawić drożne trasy dla służb.
Państwo przeznacza na ochronę ludności dziesiątki miliardów złotych
Zmiana w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat polega również na skali finansowania. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przewidywał 16,7 mld zł w 2025 roku i ponad 17,2 mld zł w 2026 roku. Pieniądze nie są przeznaczone wyłącznie na schrony. Finansowane są między innymi awaryjne źródła energii, dostęp do wody, magazyny, transport, systemy alarmowania, łączność, sprzęt dla służb oraz szkolenia. Z puli kierowanej do wojewodów co najmniej 90 proc. ma trafiać dalej do samorządów.
Na tym finansowanie ma się nie skończyć. Projekt programu na lata 2027-2031 zakłada co najmniej 105 mld zł, między innymi na nowe obiekty zbiorowej ochrony, alternatywne źródła energii i wody, systemy ostrzegania oraz przygotowanie społeczeństwa. Oczywiście wielkość budżetu sama w sobie nie oznacza, że za kilka lat każdy mieszkaniec będzie miał profesjonalny schron obok domu. Pokazuje jednak zmianę skali. Jeszcze kilka lat temu wydatki na klasycznie rozumianą ochronę cywilną były liczone w dziesiątkach milionów złotych rocznie, obecnie państwo buduje system liczony w dziesiątkach miliardów.
Samoewakuacja jest częścią planu. Nie oznacza jednak dowolnej ucieczki z miasta
Rozporządzenie dotyczące ewakuacji wprost przewiduje samoewakuację ludności. Chodzi o osoby, które są w stanie samodzielnie opuścić zagrożony obszar własnym samochodem lub w inny sposób zapewnić sobie transport i pobyt poza strefą zagrożenia. Dzięki temu autobusy, specjalistyczne pojazdy i transport sanitarny mogą być w większym stopniu wykorzystane dla dzieci, pacjentów szpitali, osób z niepełnosprawnościami, seniorów wymagających pomocy czy ludzi, którzy zwyczajnie nie mają czym wyjechać.
Nie oznacza to jednak zasady „kto pierwszy na ulicy, ten wygrywa”. Samoewakuacja również ma być koordynowana. Kierunek może zostać narzucony przez służby, niektóre ulice mogą zostać zamknięte, a inne pozostawione dla pojazdów ratowniczych, wojska albo zorganizowanych kolumn ewakuacyjnych. Dlatego sam sygnał alarmowy nie powinien powodować automatycznego ruszenia samochodem w kierunku pierwszej drogi wyjazdowej. Najpierw potrzebny jest komuniakt określający rodzaj zagrożenia i sposób działania.
Co można przygotować już teraz? W kryzysie nie będzie czasu na szukanie ładowarki
Sprawdź najbliższe miejsca schronienia. Nie ograniczaj się do jednego punktu. Dobrze wiedzieć, gdzie można się schronić w pobliżu domu, pracy i szkoły dzieci. W narzędziu „Gdzie się ukryć” można wcześniej pobrać lokalne dane do telefonu, dzięki czemu pozostaną dostępne również bez internetu. Trzeba przy tym pamiętać, że punkt schronienia nie musi być profesjonalnym schronem, dlatego rodzaj zagrożenia i polecenia służb nadal mają pierwszeństwo.
Przygotuj dom na minimum 3 dni. Rządowy poradnik zaleca między innymi zapas wody wynoszący około 3 litrów na osobę na dobę, żywność niewymagającą skomplikowanego przygotowania, stale przyjmowane leki, apteczkę, latarki, radio działające bez sieci elektrycznej, powerbanki, środki higieniczne i gotówkę w różnych nominałach. Zapasy domowe to coś innego niż plecak ewakuacyjny. Domowe mają pozwolić przetrwać przerwę w dostawach, a plecak musi dać się szybko zabrać, gdy pojawi się polecenie wyjścia.
Ustal rodzinny plan kontaktu. Przy dużym zdarzeniu sieci komórkowe mogą działać gorzej niż zwykle, dlatego rząd zaleca wcześniejsze ustalenie miejsca spotkania oraz osoby kontaktowej. Dzieci i seniorzy powinni mieć przy sobie zapisany numer telefonu do bliskiej osoby. W czasie ataku z powietrza oficjalne zalecenia mówią również, aby nie przeciążać połączeń telefonicznych i w miarę możliwości korzystać z wiadomości SMS.
Najważniejsze jest rozpoznanie 3-minutowej syreny. Modulowany dźwięk oznacza ogłoszenie alarmu, jednostajny sygnał trwający 3 minuty jego odwołanie. Pomiędzy jednym a drugim może wydarzyć się bardzo dużo, dlatego prawdziwym poleceniem dla mieszkańca nie jest sama syrena, tylko komunikat, który pojawi się zaraz po niej. System tworzony obecnie w 2477 gminach ma sprawić, żeby w tym momencie administracja wiedziała już, dokąd skierować ludzi, czym ich przewieźć i gdzie zapewnić im bezpieczne miejsce, zamiast dopiero zaczynać planowanie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.