Samotnie wychowują ciężko chorych synów. Połączyli siły, dziś proszą o pomoc dla Pawła i Artura
Samotna mama Pawła i samotny tata Artura każdego dnia walczą o zdrowie i możliwie największą samodzielność swoich synów. Ponad trzy lata temu ich drogi się spotkały. Od tego czasu wspierają się w chwilach zwątpienia, wspólnie organizują wyjazdy na rehabilitację i pokonują setki kilometrów, aby chłopcy mogli korzystać ze specjalistycznej pomocy. Teraz proszą o wsparcie zbiórek, dzięki którym Paweł i Artur mogą kontynuować intensywną terapię.
Historie chłopców są zupełnie różne, jednak łączy je konieczność stałej, regularnej i bardzo kosztownej rehabilitacji. W obu przypadkach przerwanie ćwiczeń może oznaczać nie tylko zatrzymanie postępów, lecz także utratę części umiejętności wypracowywanych przez wiele miesięcy i lat.
Paweł Chromiński z Siedlec choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Ma spastyczny niedowład czterokończynowy oraz opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Nie chodzi, nie mówi, porusza się na wózku i wymaga całodobowej pomocy. Jego mama samotnie opiekuje się synem i nie może podjąć normalnej pracy zawodowej. Paweł potrzebuje codziennej rehabilitacji, turnusów, odpowiedniego wózka oraz pionizatora.
Każdy jego postęp jest efektem ogromnego wysiłku. Ćwiczenia pomagają ograniczać skutki spastyczności, utrzymywać sprawność stawów i mięśni oraz zapobiegać dalszemu pogarszaniu się stanu zdrowia. Mama chłopca podkreśla, że zaprzestanie rehabilitacji byłoby dla niego niebezpieczne. Na stronie zbiórki informowała również, że stan Pawła uległ pogorszeniu, dlatego potrzebne było szybkie rozpoczęcie intensywnego turnusu rehabilitacyjnego.
Artur Dolemba z Kleczewa urodził się jako jedno z bliźniąt. Pierwsze miesiące jego życia nie zapowiadały tragedii. Gdy miał trzy miesiące, zaczął ciężko chorować. Przez kolejne miesiące był leczony z powodu nawracającego zapalenia płuc. Dopiero później specjaliści rozpoznali refluks, przez który zawartość żołądka dostawała się do dróg oddechowych.
W wyniku kolejnych dramatycznych zdarzeń i zatrzymania oddechu doszło u Artura do rozległego niedotlenienia mózgu. Chłopiec zapadł w śpiączkę, a lekarze nie dawali mu większych szans na odzyskanie świadomości. Jego tata nie zgodził się jednak zrezygnować z walki. Dzięki wieloletniej rehabilitacji Artur zaczął rozumieć otoczenie, mówić i rozmawiać z ojcem. Uczy się również chodzić.
Artur zmaga się między innymi ze spastycznym niedowładem czterokończynowym, skutkami encefalopatii niedokrwienno-niedotlenieniowej oraz bardzo poważnym uszkodzeniem wzroku. Nie widzi i potrzebuje nieustannej opieki. Jego tata jest dla niego jednocześnie opiekunem, rehabilitantem i przewodnikiem po świecie. Nie może podjąć stałej pracy, ponieważ syn wymaga pomocy przez całą dobę.
Pomimo bardzo ciężkiego stanu Artur robi postępy, których początkowo nie spodziewali się nawet lekarze. Nie są one jednak dziełem przypadku. To rezultat tysięcy godzin ćwiczeń, specjalistycznych terapii oraz wyjazdów do ośrodków rehabilitacyjnych. Zbiórka prowadzona dla chłopca ma zapewnić środki na dalsze leczenie, rehabilitację oraz sprzęt pomagający między innymi w nauce chodzenia.
Koszt zaledwie dwóch tygodni intensywnej rehabilitacji w specjalistycznym ośrodku wynosi około 12 tys. zł dla jednego dziecka. Pieniądze ze zbiórek są wydawane na bieżąco: na turnusy, specjalistyczne terapie, leczenie, dojazdy oraz niezbędny sprzęt. Dla samotnych rodziców są to kwoty niemożliwe do samodzielnego udźwignięcia.
Mama Pawła i tata Artura poznali się ponad trzy lata temu. Od tej pory wspólnie mierzą się z codziennością, której większość osób nie jest w stanie sobie wyobrazić. Pomagają sobie organizować wyjazdy, pokonują setki kilometrów na rehabilitację i dodają sobie sił, kiedy pojawia się zmęczenie lub zwątpienie. Najważniejszy pozostaje dla nich ten sam cel: zapewnienie synom możliwie najlepszej przyszłości.
Pomóc można, wpłacając nawet niewielką kwotę lub udostępniając zbiórki. Każde przekazanie informacji zwiększa szansę, że historie chłopców dotrą do kolejnych osób.
Zbiórka dla Pawła Chromińskiego
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.