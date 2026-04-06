Seniorzy mogą zapomnieć o opłatach. W portfelu zostanie im nawet kilkaset złotych miesięcznie, a dodatkowo zaoszczędzą na codziennych zakupach
Polskie prawo daje seniorom całkiem pokaźny zestaw ulg – na pociągi, komunikację miejską, abonament RTV, podatek dochodowy. Jest jednak jeden przywilej, o którym zazwyczaj się nie mówi. Karta ze zniżkami dla rodzin wielodzietnych obowiązuje dożywotnio. Wystarczy złożyć wniosek i korzystać ze zniżek podczas codziennych zakupów.
Pociąg za 70 procent ceny – ale uważaj, bo jest pułapka
PKP Intercity oferuje tzw. Bilet Seniora – 30-procentową zniżkę na jednorazowe przejazdy wszystkimi pociągami, łącznie z Pendolino, dla osób po 60. roku życia. Wystarczy dowód osobisty. Nie trzeba żadnego wniosku, żadnej legitymacji – kupujesz bilet w kasie, automacie, aplikacji lub na stronie, zaznaczasz taryfę „Senior” i tyle.
Obok oferty handlowej istnieje jednak ustawowa ulga 37 procent, z której korzysta zdecydowanie mniej osób – i słusznie, bo jest obwarowana warunkami. Przysługuje emerytom i rencistom, ale tylko 2 razy w roku, i nie wystarczy sama legitymacja ZUS. Do przejazdu potrzebne jest zaświadczenie wydawane przez uprawnione organizacje, takie jak Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jeśli kontroler w pociągu nie zobaczy tego dokumentu – bilet zostanie uznany za nieważny, a pasażer zapłaci dopłatę. To jeden z najczęstszych powodów mandatów wystawianych seniorom w pociągach.
Praktyczna zasada jest prosta: na codzienne podróże korzystaj z Biletu Seniora (30%), a ustawową ulgę zachowaj maksymalnie na 2 ważne wyjazdy w roku, pamiętając o zabraniu zaświadczenia.
70 lat i komunikacja miejska za darmo – ale każde miasto ma swoje zasady
W wielu miastach Polski seniorzy po 70. roku życia jeżdżą komunikacją miejską bezpłatnie. Żeby skorzystać ze zwolnienia, nie trzeba składać żadnego wniosku ani wyrabiać karty – wystarczy okazać podczas kontroli dowód osobisty lub legitymację emeryta potwierdzające wiek. Zasada ta obowiązuje m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Gdańsku, choć szczegółowe warunki mogą się różnić w zależności od gminy. Przed podróżą warto sprawdzić aktualne regulacje lokalnego przewoźnika.
W części miast bezpłatna komunikacja zaczyna się już wcześniej – na przykład od 60. roku życia w przypadku posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora wydawanej przez gminy przystępujące do programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Karta ta jest jednak wydawana na wniosek i nie jest tym samym dokumentem, co legitymacja emeryta-rencisty wystawiana przez ZUS.
Abonament RTV: 366 złotych rocznie, które możesz legalnie zachować
Od 1 stycznia 2026 roku stawki abonamentu RTV wzrosły: 30,50 zł miesięcznie za telewizor i 9,50 zł za radio. W skali roku telewizor kosztuje 366 zł, jeśli płacisz co miesiąc. Seniorzy mają jednak dwie drogi, żeby tej opłaty uniknąć lub ją obniżyć – i obie są w pełni legalne.
Pierwsza: zwolnienie dla 75-latków jest automatyczne. Poczta Polska weryfikuje wiek obywatela na podstawie rejestru PESEL i od pierwszego dnia miesiąca następującego po 75. urodzinach przestaje naliczać opłatę. Nie trzeba składać żadnych dokumentów.
Druga ścieżka dotyczy osób między 60. a 75. rokiem życia. Zgodnie z ustawą z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 142 poz. 1198 z późn. zm.), emeryt po sześćdziesiątce jest zwolniony z abonamentu, jeśli jego świadczenie nie przekracza 50 procent przeciętnego wynagrodzenia. Przy prognozowanym wynagrodzeniu na 2026 rok na poziomie ok. 9420 zł brutto granica zwolnienia wynosi około 4710 zł brutto miesięcznie. Żeby skorzystać z ulgi, trzeba pojawić się osobiście na poczcie i złożyć oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość emerytury. To jednorazowa formalność – i pozwala zaoszczędzić blisko 370 zł rocznie.
Jeden ważny szczegół: obowiązek opłacania abonamentu wynika z samego faktu posiadania sprawnego odbiornika – nieważne, czy go używasz. Dotyczy to telewizora, radia, zestawu audio, a nawet radia w samochodzie. Jeśli nie kwalifikujesz się do zwolnienia, a chcesz obniżyć rachunki, możesz zapłacić za cały rok z góry – wówczas przysługuje 10-procentowa zniżka.
PIT-0 dla seniora: do 115 tysięcy złotych przychodu bez podatku
Ta ulga istnieje od 2022 roku i wciąż wiele osób o niej nie wie albo myli jej zasady. Chodzi o zerowy PIT dla pracujących seniorów: kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia, którzy nie pobierają emerytury i nadal pracują, są zwolnieni z podatku dochodowego od przychodów do 85 528 zł rocznie.
Ulga wynika z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) i obejmuje przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia – jeśli jest objęta składkami ZUS – oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej skalą, podatkiem liniowym lub ryczałtem. Umowy o dzieło, najem czy prawa autorskie są wyłączone ze zwolnienia.
Co ważne, limit 85 528 zł to nie jest całkowita granica zerowego podatku. Seniorzy mogą go łączyć ze standardową kwotą wolną od podatku wynoszącą 30 000 zł. W praktyce oznacza to, że pracujący senior rozliczający się na skali podatkowej może zarobić nawet 115 528 zł rocznie bez zapłacenia ani złotówki podatku dochodowego.
Kluczowy warunek – i najczęstszy błąd – to pobranie pierwszej emerytury. Wystarczy, że ZUS przeleje pierwsze świadczenie, a ulga przepada od tego miesiąca. Nie można pobierać emerytury i jednocześnie korzystać z PIT-0, nawet jeśli praca przynosi skromne dochody. Żeby skorzystać z ulgi na bieżąco (a nie dopiero przy rozliczeniu rocznym), wystarczy złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie na formularzu PIT-2 w części G. Od następnej wypłaty pracodawca przestaje potrącać zaliczkę na podatek.
Karta Dużej Rodziny: dożywotnia, a połowa uprawnionych nigdy jej nie wyrobiła
To jest punkt, który najbardziej zaskakuje. Każdy rodzic – biologiczny, adopcyjny lub zastępczy – który wychował co najmniej 3 dzieci, może korzystać z Karty Dużej Rodziny dożywotnio. Nie ma żadnego limitu wieku dzieci. Nie ma kryterium dochodowego. Nie ma znaczenia, czy dzieci mieszkają z rodzicami, czy założyły własne rodziny. Jeśli w przeszłości miałeś na utrzymaniu troje lub więcej dzieci – karta po prostu Ci przysługuje.
Zasada ta obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, kiedy rozszerzono dostęp do programu na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2024 r.). Mimo że minęło już ponad 6 lat, wiele osób – szczególnie starszych – nigdy wniosku nie złożyło, bo sądziły, że KDR to program wyłącznie dla rodzin z małymi dziećmi.
Co konkretnie daje karta? Na przejazdy PKP Intercity – zniżka 30 procent na bilety jednorazowe (taka sama jak Bilet Seniora, ale obie mogą kumulować się z innymi ulgami dla dzieci). Paszport dla rodzica z KDR jest tańszy o połowę, dla dzieci – nawet o 75 procent. Wstęp do wszystkich 23 parków narodowych w Polsce jest bezpłatny. Muzea państwowe i galerie oferują bilety za symboliczną złotówkę lub z 50-procentową zniżką. U partnerów komercyjnych – sieci spożywczych, stacji paliw, aptek, firm ubezpieczeniowych – zniżki sięgają zazwyczaj 5-10 procent, ale przy regularnych zakupach suma robi się odczuwalna.
Od 2026 roku doszedł nowy przywilej: posiadacz KDR, który straci pracę, pobiera zasiłek dla bezrobotnych przez 365 dni zamiast standardowych 180. Zmiana weszła w życie na mocy ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620). Dla seniorów, którzy jeszcze pracują i ewentualnie rozważają zmianę pracodawcy, to konkretna siatka bezpieczeństwa.
Wniosek o KDR składa się bezpłatnie – w urzędzie gminy lub przez internet za pośrednictwem platformy Emp@tia (mips.gov.pl) z profilem zaufanym. Karta dostępna jest w wersji plastikowej (koszt 10 zł za wydruk) lub w aplikacji mObywatel – wystarczy wybrać „Dodaj dokument” i wskazać Kartę Dużej Rodziny na liście. Jedyny wymagany dokument to wniosek i numer PESEL lub dowód tożsamości. Rozwód nie pozbawia prawa do karty – każdy z rodziców zachowuje własną, o ile warunek trójki dzieci był spełniony.
Jest jeden sporny obszar, o którym warto wiedzieć: część gmin odmawia posiadaczom KDR zniżki na wywóz śmieci, argumentując, że dzieci nie mieszkają już z rodzicami. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że taka interpretacja może być niezgodna z ustawą o KDR, która uzależnia prawo do karty wyłącznie od faktu wychowania dzieci – nie od ich aktualnego miejsca zamieszkania. Jeśli gmina odmówi zniżki, warto powołać się na art. 4 wspomnianej ustawy.
Sprawdź, po który dokument warto pójść w pierwszej kolejności
Jeśli masz ukończone 75 lat – abonament RTV jest już bezpłatny z mocy prawa, nie musisz nic robić. Jeśli masz 60-74 lata i emerytura nie przekracza ok. 4710 zł brutto miesięcznie – idź na pocztę ze świadectwem emeryta i złóż oświadczenie, żeby odblokować zwolnienie. Jeśli nadal pracujesz i nie pobierasz jeszcze emerytury – złóż pracodawcy oświadczenie PIT-2 i zacznij korzystać z PIT-0 już przy najbliższej wypłacie, nie czekaj na rozliczenie roczne.
Priorytetem dla każdego, kto wychował co najmniej 3 dzieci, powinno być wyrobienie Karty Dużej Rodziny – jeśli jeszcze jej nie ma. Wniosek przez internet zajmuje kilkanaście minut, a karta jest ważna dożywotnio. W podróży pociągiem korzystaj z Biletu Seniora (30%) – jest dostępny bez żadnych papierów, wystarczy dowód osobisty. Ustawową ulgę 37% zachowaj maksymalnie na 2 przejazdy w roku i pamiętaj, żeby wziąć ze sobą zaświadczenie z Polskiego Związku Emerytów – bez niego konduktor może wystawić mandat.
