Seniorzy tracą setki złotych miesięcznie. Wystarczy jeden dokument, by oszczędzać fortunę!
Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że mogą wciąż korzystać z wyjątkowych zniżek dzięki specjalnej karcie. To prosty dokument, który daje realne oszczędności na zakupach, podróżach czy rachunkach i pozwala znacząco odciążyć domowy budżet.
Wielu seniorów nie wie, że mogą oszczędzać. Kluczem jest specjalna karta
Codzienność wielu polskich emerytów to ciągła walka z rosnącymi cenami. Choć średnia emerytura po waloryzacji w 2025 roku wynosi niespełna 4000 zł brutto, ogromna część seniorów otrzymuje świadczenia minimalne – obecnie 1878,91 zł. Przy takiej kwocie, gdy koszty energii, żywności i leków stale rosną, nie sposób pokryć wszystkich podstawowych wydatków. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy osób samotnych oraz tych, którzy przez lata zarabiali niewiele i dziś balansują na granicy ubóstwa. Dodatkowym problemem są wydatki na zdrowie – wielu emerytów musi rezygnować z prywatnych wizyt i rehabilitacji, czekając miesiącami w kolejkach do lekarzy.
Karta, która realnie odciąża portfel
Mało kto wie, że seniorzy mogą skorzystać z rozwiązania, które pozwala im oszczędzić nawet setki złotych rocznie. Chodzi o Kartę Dużej Rodziny, która wbrew nazwie dotyczy także osób starszych. Prawo do niej przysługuje bowiem każdemu rodzicowi, który wychował co najmniej troje dzieci – i to bez względu na wiek czy status dorosłych już potomków. Uprawnienia są bezterminowe, więc nawet jeśli dzieci od dawna prowadzą własne życie, rodzice nadal mogą korzystać z przywilejów. Jedynym przypadkiem wykluczającym jest sytuacja, gdy rodzic został prawomocnie pozbawiony władzy rodzicielskiej.
Jak wyrobić dokument?
Uzyskanie karty jest proste i darmowe. Seniorzy mogą złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta, często w dedykowanym punkcie przy ośrodku pomocy społecznej. Jeszcze wygodniejszą opcją jest wniosek online – przez portal Emp@tia, gdzie wystarczy zalogować się Profilem Zaufanym lub bankowością elektroniczną. Dokument wydawany jest w wersji plastikowej albo w formie cyfrowej w aplikacji mObywatel.
Konkretne oszczędności dla seniorów
Korzyści płynące z posiadania karty są bardzo szerokie. Seniorzy mogą liczyć na ustawowe ulgi, takie jak 37 procent zniżki na bilety jednorazowe i 49 procent na bilety miesięczne w pociągach PKP Intercity i Polregio. Mają też prawo do 50 procent rabatu przy wyrabianiu paszportu. To jednak dopiero początek, bo ogromną wartość stanowią zniżki komercyjne. Na paliwie można oszczędzać dzięki rabatom na stacjach ORLEN, Circle K i Lotos. W dużych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Kaufland, seniorzy zapłacą mniej za codzienne zakupy spożywcze i przemysłowe. PZU przygotowało z kolei tańsze polisy na życie i majątek, a niektóre banki oferują korzystniejsze warunki prowadzenia konta. Do tego dochodzą zniżki w kulturze – tańsze bilety do kin, teatrów i muzeów oraz darmowy wstęp do 23 parków narodowych.
Dla przeciętnej pary seniorów, którzy regularnie podróżują koleją, tankują samochód i robią zakupy w dużych sklepach, oszczędności mogą sięgnąć kilkuset, a nawet ponad tysiąca złotych rocznie. To konkretna kwota, która realnie wspiera domowy budżet.
Dlaczego warto skorzystać?
Karta Dużej Rodziny dla seniorów to nie tylko pieniądze w kieszeni, ale też większa niezależność i możliwość aktywnego życia. Dzięki niej łatwiej odwiedzać wnuki, korzystać z sanatoriów czy uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Eksperci podkreślają, że wielu emerytów nie zdaje sobie sprawy z przysługujących im praw, tymczasem proces wyrobienia karty jest szybki, prosty i dostępny dla każdego, kto wychował co najmniej troje dzieci.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.