Skandal z kaucją! 17 procent Polaków nie rozumie nowych przepisów. Internauci gubią się w zasadach systemu kaucyjnego.
Raport! Dla 17 % internautów przepisy systemu kaucyjnego są niejasne. Badanie Res Futura wskazuje, że aż 17 procent komentarzy w sieci wyraża dezorientację lub brak zrozumienia co do działania polskiego systemu kaucyjnego.
Najczęstsze wątpliwości dotyczą formy zwrotu kaucji oraz stanu opakowania, jakie będzie akceptowane przez automat.
Internauci pytają, czy kaucja zostanie zwrócona gotówką, bonem czy w innej formie, oraz czy będą przyjmowane butelki zgniecione lub uszkodzone, a także jak postąpić w przypadku niewidocznego kodu kreskowego.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska już wyjaśniło, że w punktach zbiórki za opakowania objęte systemem będzie zwracana suma pieniężna — bez konieczności okazywania paragonu. W sytuacji gdy automat poda bon, będzie możliwość wymiany go na gotówkę w punkcie sprzedaży.
Resort przekazał też informacje o tym, które opakowania zostaną objęte kaucją. System obejmie plastikowe butelki PET do 3 litrów i puszki metalowe do 1 litra, za które konsument otrzyma 50 groszy zwrotu. Butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra zostaną objęte systemem od 1 stycznia 2026 roku, a ich kaucja wyniesie 1 zł.
Res Futura podaje, że w komentarzach internetowych dominuje sceptycyzm wobec systemu. 63 procent wpisów dotyczy obaw o wzrost cen, chaos organizacyjny i koszty wdrożenia systemu. Tylko 21 % komentarzy podejmuje temat ekologiczny i potencjalnych korzyści dla środowiska. Pozostałe opinie łączą nadzieję na poprawę czystości z krytyką logistycznych ograniczeń systemu.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
