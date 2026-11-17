Śmiertelny wypadek na Mazowszu. Nie żyją dwie dziewczynki w wieku 14 i 15 lat. Kierowca stanie przed sądem
Prokuratura Okręgowa w Płocku oskarżyła Marcela S. o spowodowanie wypadku w Mąkolinie w gminie Bodzanów, w którym zginęły 14-latka i 15-latka. Według biegłego kierowca BMW mógł znacznie przekroczyć dozwoloną prędkość i dlatego stracił panowanie nad autem na łuku drogi. Grozi mu do 8 lat więzienia.
Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Płocku
Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku prok. Bartosz Maliszewski, akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Płocku 29 października 2026 r. Prokuratura podała to do wiadomości publicznej 16 listopada. Marcel S. jest oskarżony o czyn z art. 177 § 1 i § 2 Kodeksu karnego, czyli spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęli ludzie.
W postępowaniu przygotowawczym oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Według prokuratury podczas wypadku był trzeźwy. Badanie krwi wykluczyło też obecność zabronionych substancji psychoaktywnych.
Opinia biegłego: przyczyną utrata panowania na łuku drogi
Kluczowa dla sprawy jest opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wynika z niej, że kierowca mógł znacznie przekroczyć dozwoloną prędkość, co spowodowało utratę panowania nad pojazdem na łuku drogi. Prokuratura nie podała, z jaką prędkością jechało BMW.
W śledztwie zebrano 10 opinii biegłych z zakresu toksykologii, medycyny sądowej, rekonstrukcji wypadków i techniki samochodowej. Przesłuchano 7 świadków.
BMW dachowało kilka razy. W aucie było 5 młodych osób
Do wypadku doszło w poniedziałek 9 marca 2026 r. w Mąkolinie w powiecie płockim. Kierowca BMW stracił panowanie nad autem na łuku drogi, zjechał na pobocze, uderzył w betonowy przepust i kilka razy dachował.
Samochodem jechało 5 osób w wieku od 14 do 18 lat: kierowca i 4 nastoletnich pasażerów. 14-letnia dziewczyna zginęła na miejscu. 15-latka zmarła następnego dnia w szpitalu. Pozostali 2 pasażerowie odnieśli obrażenia: jeden realnie zagrażające życiu, drugi średnie.
Kierowca miał wtedy 18 lat. Według Super Expressu prawo jazdy miał od kilku tygodni. Po przedstawieniu zarzutu w marcu prokurator nie wnioskował o areszt. Zastosował m.in. dozór policji, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i zakaz prowadzenia pojazdów.
Warszawa: ranni nastolatkowie trafili do stołecznych szpitali
Na miejscu wypadku wylądowały 2 śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przetransportowały 2 nastolatków do szpitali w Warszawie. W jednym z nich zmarła 15-letnia pasażerka. Mąkolin leży w gminie Bodzanów w powiecie płockim, na zachodnim Mazowszu.
Co grozi za spowodowanie śmiertelnego wypadku?
Za wypadek, w którym zginął człowiek, art. 177 § 2 kk przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Sąd może też orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Obowiązkowy jest on m.in. wtedy, gdy sprawca był pijany albo uciekł z miejsca wypadku. W tej sprawie prokuratura nie stwierdziła u kierowcy alkoholu ani narkotyków.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.