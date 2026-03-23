Spółdzielnia puka do drzwi z termometrem. Za chwilę wróci z technikiem i podzielnikiem
W skrzynkach pocztowych pojawiają się pisma z datą wizyty kontrolnej. Ktoś zadzwoni do drzwi, wejdzie z termometrem i sprawdzi temperaturę w każdym pokoju. Kilka tygodni później wróci technik, żeby przykręcić do grzejników nowe urządzenia. Wszystko ma swoje uzasadnienie w nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2025 poz. 711), która weszła w życie w 2025 roku i stopniowo zmienia zasady gry w całym kraju. Cel jest jeden: koniec z praktyką zakręcania kaloryferów i ogrzewania się cudzym ciepłem bez płacenia za nie.
Latam płaciłeś za kogoś? Spółdzielnie i rząd mówią dość
W blokach z centralnym ogrzewaniem fizyka działa jak naczynia połączone. Gdy w jednym mieszkaniu temperatura spada do 12-14 stopni Celsjusza, zimne ściany zaczynają wciągać ciepło z sąsiednich lokali. System grzewczy rejestruje ubytek i automatycznie zwiększa moc – na koszt całego pionu. Inaczej mówiąc: ten, kto zakręcił grzejniki, grzeje się ciepłem sąsiadów i jeszcze im za to podnosi rachunki. W środowisku zarządców nieruchomości zjawisko to funkcjonuje pod nazwą „pasożytnictwa cieplnego” – i od lat było źródłem najgłębszych konfliktów sąsiedzkich w blokach.
Różnica w rachunkach między lokatorem, który normalnie korzysta z ogrzewania, a tym, który całkowicie zakręcił kaloryfery, sięgała nawet 300-400 zł miesięcznie – na niekorzyść tego pierwszego. W budynkach bez indywidualnych liczników zarządca rozkładał łączny koszt ciepła proporcjonalnie do metrażu, więc obie osoby płaciły tyle samo. Prawo to tolerowało. Zmiana przyszła w 2025 roku.
Ustawa weszła w życie, ale w wielu blokach jeszcze nie działa
Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2025 poz. 711) wprowadza 2 kluczowe zmiany jednocześnie. Pierwsza to minimalna opłata za ciepło w wysokości co najmniej 15% kosztów zmiennych ogrzewania – płatna przez każdego lokatora, niezależnie od tego, czy w ogóle korzystał z kaloryferów. Koszty zmienne to ta część rachunku, która zależy od faktycznego zużycia – w odróżnieniu od stałej opłaty za moc zamówioną. Przy rachunku za ogrzewanie wynoszącym np. 400 zł miesięcznie, z czego 300 zł to koszty zmienne, minimalna opłata wyniesie co najmniej 45 zł – nawet jeśli lokator siedział w kurtce przy zamkniętych zaworach.
Druga zmiana dotyczy urządzeń pomiarowych: do 1 stycznia 2027 roku wszystkie ciepłomierze i podzielniki kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych muszą być wyposażone w funkcję zdalnego odczytu. To eliminuje konieczność corocznych wizyt inkasenta i – co ważniejsze – daje zarządcy bieżący wgląd w dane o zużyciu. Jeśli podzielnik w danym lokalu przez tygodnie nie rejestruje żadnego poboru, to sygnał, że coś jest nie tak.
Przepisy są już w mocy, ale wdrożenie rozłożono w czasie. Część spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych stosuje minimalne opłaty już od sezonu grzewczego 2025/2026. Pozostałe mają czas na dostosowanie regulaminów i systemów rozliczeń do końca 2026 roku. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, dla wielu lokatorów zmiana przełoży się na wzrost rachunków o ok. 8-12%. Dla tych, którzy przez lata płacili mniej dzięki zakręconym grzejnikom, podwyżka będzie znacznie wyższa.
Technik z podzielnikiem to nie wizyta opcjonalna
Zanim nowe zasady rozliczania zaczną działać sprawnie, spółdzielnia musi mieć sprawne urządzenia pomiarowe. Stąd seria wizyt techników montujących nowe podzielniki lub wymieniających stare na modele z funkcją zdalnego odczytu. Odmowa wpuszczenia technika do mieszkania nie anuluje obowiązku instalacji – odkłada go tylko i może mieć nieprzyjemne konsekwencje.
Jeśli lokal nie ma sprawnego podzielnika, zarządca nie ma podstawy do indywidualnego rozliczenia. W takim przypadku może zastosować rozliczenie ryczałtowe albo oprzeć się na danych z całego budynku i przypisać lokatorowi zużycie szacunkowe – zwykle wyższe niż wynikałoby z rzeczywistych wskazań. Zasada rozliczenia „na niekorzyść” przy braku pomiaru jest jednym z narzędzi, które prawo energetyczne daje zarządcom już teraz.
Montaż podzielników jest technicznie obowiązkowy tam, gdzie jest ekonomicznie uzasadniony – spółdzielnia musi przeprowadzić analizę, która wykazuje, że projektowane 5-letnie oszczędności z tytułu pomiaru przewyższają koszty zakupu, montażu i eksploatacji urządzeń, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 roku (Dz.U. 2021, poz. 2273). W budynkach, gdzie podzielniki funkcjonowały już w dniu 24 grudnia 2021 roku, analiza nie jest wymagana – zarządca wymienia po prostu stare urządzenia na nowe.
Termometr i kamera – jak wygląda kontrola temperatury
Równolegle ze sprawą podzielników toczą się kontrole temperatury w lokalach. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają prawo sprawdzić, czy lokator nie wychładza mieszkania do poziomu, który szkodzi całemu budynkowi – ale tylko za jego zgodą lub w sytuacjach wyjątkowych.
Kontrola nie zaczyna się od pukania do drzwi. Najpierw zarządca analizuje dane: wskazania podzielników, porównanie zużycia z sąsiednimi lokalami o podobnym metrażu, ewentualne skargi sąsiadów zgłaszających lodowatą ścianę. Jeśli zużycie w danym mieszkaniu jest drastycznie – czasem o 80% – niższe niż w identycznych lokalach w budynku, pojawia się wezwanie do kontroli.
Kontrolerzy sprawdzają temperaturę powietrza w poszczególnych pomieszczeniach termometrem bezdotykowym lub kamerą termowizyjną. Kamery pokazują rozkład temperatur na ścianach, stropach i grzejnikach bez konieczności dotykania czegokolwiek. Badają też stan instalacji: czy zawory termostatyczne są otwarte, czy grzejniki działają prawidłowo, czy nie ma problemów z odpowietrzeniem. Każda wizyta kończy się protokołem z pomiarów.
Minimalne temperatury określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych: co najmniej 20 stopni Celsjusza w pokojach i kuchni oraz 24 stopnie Celsjusza w łazience. Regulaminy spółdzielni często idą niżej – ustalają minimum na poziomie 16-18 stopni Celsjusza, co daje lokatorom pewien margines. Jeśli temperatura okaże się za niska, lokator dostaje wezwanie do poprawy sytuacji. Kary finansowe – w zależności od spółdzielni sięgające nawet 500 zł – są ostatecznością, stosowaną wobec osób, które ignorują kolejne wezwania.
Nie wpuszczę. Co się wtedy stanie?
Mieszkanie chronione jest konstytucyjną zasadą nienaruszalności lokalu (art. 50 Konstytucji RP). Spółdzielnia ani wspólnota mieszkaniowa nie mogą wejść do mieszkania bez zgody właściciela lub najemcy – kontroler z termometrem nie należy do kategorii sytuacji wyjątkowych, które uzasadniałyby wejście bez pozwolenia. Wyjątkami są: awaria instalacji, zagrożenie zalaniem, podejrzenie uszkodzenia pionów grzewczych i inne zagrożenia bezpieczeństwa. Bez decyzji sądu – a sądy w sprawach o temperaturę orzekają niezwykle rzadko – lokator może po prostu nie otwierać drzwi.
Jednak odmowa nie jest bezkosztowa. Jeśli lokator konsekwentnie blokuje kontrolę, zarządca może zastosować rozliczenie ryczałtowe lub przypisać mu minimalne zużycie ciepła na podstawie danych pośrednich – wskazań podzielników, porównania z pionem, analizy zużycia wody. W praktyce takie rozliczenie jest zazwyczaj mniej korzystne niż kontrola, która wykazałaby temperaturę w normie. Innymi słowy – odmawiając, lokator często wychodzi gorzej finansowo niż gdyby po prostu wpuścił kontrolera.
Już niedługo ta kalkulacja może się zmienić jeszcze bardziej na niekorzyść osób odmawiających. Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jak informuje „Rzeczpospolita” (20 lutego 2026 roku), projekt nakłada na właścicieli lokali formalny obowiązek udostępniania mieszkania na żądanie zarządu lub zarządcy budynku – w celu przeprowadzenia kontroli instalacji technicznych. Za uporczywe uchylanie się od tego obowiązku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – na wniosek zarządcy – będzie mógł nałożyć grzywnę od 20 do 5 000 zł. Projekt przewiduje też możliwość wejścia do lokalu bez zgody właściciela – w obecności policji lub straży pożarnej – w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego lub pożarowego. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2026 roku.
Nie musisz wpuszczać – ale podzielnik i tak musi stanąć
Warto rozróżnić 2 rodzaje wizyt, które mogą się pojawić w tym samym czasie. Pierwsza to kontrola temperatury – tutaj lokator ma prawo odmówić, choć może się to wiązać z konsekwencjami finansowymi opisanymi powyżej. Druga to montaż podzielnika przez technika – tu sytuacja jest bardziej złożona, bo chodzi o obowiązek ustawowy dotyczący całego budynku. Odmowa wpuszczenia technika nie zwalnia spółdzielni z obowiązku wyposażenia budynku w zdalne urządzenia pomiarowe. Inaczej mówiąc jeżeli nie otworzysz drzwi technikowi, możesz spotkać się z taką prośbą od policji, a gdy to nie pomoże, funkcjonariusze mogą wejść siłą. Na jakiej podstawie? Tutaj wchodzimy już w obszar drugiej nowelizacji prawa. Za odmowę wejścia do mieszkania przez osobę, która musi dokonać kontroli, grozi nam 5 tys. zł grzywny, a w skrajnym przypadku wyważenie drzwi i siłowe wejście do mieszkania. Nie ważne czy jest to technik, kominiarz czy elektryk – jeżeli ma polecenie wejścia od spółdzielni, musimy umożliwić mu wejście, bo może chodzić o ważny interes całego bloku.
Nowoczesne podzielniki z funkcją zdalnego odczytu działają bezobsługowo – przesyłają dane radiowo lub GSM do systemu zarządcy. Eliminuje to konieczność corocznych wizyt inkasenta i praktycznie uniemożliwia manipulowanie wskazaniami. Tam, gdzie taki system już działa, zarządca widzi temperaturę w czasie zbliżonym do rzeczywistego – i reaguje automatycznie, gdy wskazania wyglądają podejrzanie. Od 1 stycznia 2027 roku ten standard ma obowiązywać w całej Polsce.
Dla mieszkańców, którzy normalnie korzystają z ogrzewania i utrzymują w lokalach zwykłe temperatury, cała ta rewolucja będzie praktycznie niezauważalna. Problem dotyczy tych, którzy od lat zaniżali zużycie kosztem sąsiadów. Od sezonu 2025/2026 ta strategia po prostu przestała mieć sens finansowy – 15% kosztów zmiennych i tak trzeba zapłacić, a podzielnik i tak wykaże, co się dzieje w mieszkaniu.
Co to oznacza dla mieszkańca bloku
Jeśli w tym sezonie przyszło pismo o kontroli temperatury – nie ma powodów do paniki. Kontrola jest obowiązkowa wyłącznie przy zgodzie lokatora lub w sytuacji awaryjnej. Jednak odmowa może oznaczać mniej korzystne rozliczenie na koniec sezonu.
Jeśli technik ma przyjść z podzielnikiem – warto go wpuścić. Nowe urządzenie mierzy zużycie precyzyjniej niż szacunkowe rozliczenie, które spółdzielnia naliczy zamiast rzeczywistych wskazań. Montaż jest zazwyczaj szybki i bezinwazyjny – podzielnik przykręca się bezpośrednio do grzejnika.
Nie warto całkowicie wyłączać ogrzewania nawet przy dłuższej nieobecności. Ustawienie głowicy termostatycznej na pozycji 2-3 daje temperaturę ok. 18-19 stopni Celsjusza – wystarczającą, by uniknąć zawilgocenia ścian, zamarzania instalacji i problemów z sąsiadami. Całkowite wychłodzenie lokalu teraz kosztuje dwa razy: przez wyższe rachunki za ciepło ogólne i przez potencjalne kary regulaminowe lub niekorzystne rozliczenie ryczałtowe.
Zmiany w systemach rozliczeń ciepła to długi proces. Wiele spółdzielni dopiero dostosowuje regulaminy i harmonogramy montażu podzielników. Do końca 2026 roku każdy zarządca budynku wielorodzinnego z centralnym ogrzewaniem ma obowiązek zaktualizować regulamin rozliczeń – warto zapytać o ten dokument w administracji lub sprawdzić na stronie spółdzielni. Tam znajdziesz informacje o minimalnych temperaturach, zasadach kontroli i ewentualnych sankcjach, które obowiązują konkretnie w Twoim budynku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.