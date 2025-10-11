Strach na granicy z Rosją! Kraje przygotowują plany ewakuacji ludności.
Kraje bałtyckie szykują masowe ewakuacje „odrobiliśmy pracę domową, jesteśmy gotowi”. Litwa, Łotwa i Estonia opracowują plany ewakuacji setek tysięcy obywateli z rejonów graniczących z Rosją i Białorusią.
Kraje te podkreślają, że przygotowania obejmują wiele scenariuszy, od ataku hybrydowego po destabilizację regionu. Władze mówią wprost, że są gotowe działać natychmiast, jeżeli zagrożenie przerodzi się w kryzys.
Plany dotyczą głównie obszarów w promieniu około 40 kilometrów od granic państw bałtyckich. Szacuje się, że ewakuacja mogłaby objąć około 400 tysięcy osób. W miastach takich jak Kowno szykuje się zorganizowanie miejsc tymczasowego zakwaterowania. Szkoły, kościoły i sale publiczne mają przyjąć tysiące ludzi na czas kryzysu.
Współpraca między krajami odgrywa tu kluczową rolę. Podpisano memorandum, które zobowiązuje państwa do koordynacji działań, wymiany danych o możliwościach transportowych, korytarzach ewakuacyjnych i przejściach granicznych. W razie potrzeby ewakuowani trafią do wskazanych punktów w obrębie regionu bałtyckiego, bez planów przemieszczania ludności za granicę. Trasy przejazdu samochodów mają być kierowane na drogi drugorzędne, aby umożliwić szybki ruch wojsk i służb bezpieczeństwa.
Scenariusze przewidują także możliwość sabotażu infrastruktury komunikacyjnej lub prób prowokacji informacyjnych, które mogłyby wywołać panikę. Władze chcą zabezpieczyć transport, zaopatrzenie, miejsca zbiórek i ścieżki ewakuacyjne tak, aby żadna grupa, zwłaszcza osoby starsze, dzieci i osoby niepełnosprawne, nie została pominięta.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli mieszkasz w krajach bałtyckich lub interesujesz się bezpieczeństwem regionu, to sygnał, że granica stała się potencjalnym frontem. Przygotowania na ewakuację pokazują, że państwa nie traktują zagrożenia jak czystej retoryki. To także ostrzeżenie dla Polski i krajów sąsiednich, że bezpieczeństwo granic i działania obronne mogą stać się kluczowymi elementami współpracy regionalnej.
Dla obywateli regionu to przypomnienie, by obserwować komunikaty władz, znać procedury awaryjne i być gotowym na szybkie działania w razie eskalacji. W obecnych realiach przygotowanie i świadomość mogą uratować życie.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
